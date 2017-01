Föhr und amrum : Frischer Wind am Messestand

vergrößern 1 von 2 Foto: ib 1 von 2

Die Insel Föhr präsentiert sich derzeit gemeinsam mit zwölf weiteren Kooperationspartnern, unter anderem den Inseln Amrum, Sylt und Pellworm, Festlandsorten wie Husum und Büsum sowie der Nordsee-Tourismus-Service GmbH (NTS) auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart. Dabei wird zum ersten Mal der vor Kurzem modernisierte Messestand der Arbeitsgemeinschaft Nordsee eingesetzt, der beim schwäbischen Publikum positiven Anklang findet.

Das helle, offene Standdesign mit weißen Holzwänden und mobilen Countern, der Multimedia Bildschirm sowie das große, beleuchtbare Bildmotiv sollen Lust auf einen Urlaub an der Nordsee machen. Die Offenheit lädt viele Messebesucher dazu ein, vor dem großformatigen Bild eines Dünenweges ein Selfie zu machen oder sich anhand der Nordseekarte genauer über die Lage der einzelnen Orte zu informieren.

„Die Messe ist unglaublich gut besucht, unser neuer Stand spricht viele Ältere, aber auch junge Familien an und es werden sehr viele Prospekte mitgenommen“, freut sich Jochen Gemeinhardt, Geschäftsführer der Föhr Tourismus GmbH (FTG), der sich selbst ein Bild vor Ort machte. Sowohl Stammkunden als auch neuen Besuchern gefalle der frische Auftritt sehr, stellt auch der erfahrene Standbetreuer Sven Kalbfleisch, Marketingmitarbeiter der Tourismus Marketing Service Büsum GmbH, immer wieder in Gesprächen fest.

Noch bis zum 22. Januar können sich Besucher in Halle 4 am Stand B 50 über die schleswig-holsteinische Nordsee informieren und Gastgebermagazine und Broschüren mitnehmen. Die CMT Stuttgart ist die weltweit größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, bereits am ersten Tag verzeichnete die Messe 70 000 Besucher, insgesamt sind es in der Regel über 200 000.

Zu den 13 Kooperationspartnern gehören neben dem Nordsee-Tourismus-Service das Nordseeheilbad Helgoland, der Tourismusservice Friedrichskoog, der Tourismus-Marketing-Service Büsum, der Dithmarschen Tourismus e.V., die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording, der Nordstrand Tourismus, die Husumer Bucht, der Kur- und Tourismusservice Pellworm, die Nordfriesland Touristik GmbH, die Sylt Marketing GmbH, die Amrum-Touristik und die FTG. Weitere Messetermine der Arbeitsgemeinschaft Nordsee mit dem neuen Messestand sind die „Reisen Hamburg“ vom 8. bis 12. Februar und die „f.re.e München“ vom 22. bis 26. Februar.

von ib

erstellt am 20.Jan.2017 | 06:30 Uhr

