Sternsingen auf Föhr : Fleißige zehn Könige

Sie sind wieder unterwegs. Im gesamten Land ziehen die Sternsinger dieser Tage von Tür zu Tür und verteilen den Segen der Heiligen drei Könige. Seit nunmehr fast 60 Jahren ist das schon so, und auch auf Föhr sammeln die Kinder bereits seit 18 Jahren fleißig Spenden für Hilfsprojekte auf der ganzen Welt.

Im Mittelpunkt der Aktion steht dieses Jahr das westafrikanische Land Kenia. Die Menschen dort haben mit den Folgen des Klimawandels zu kämpfen, müssen manchmal stundenlang durch die Wüste laufen, um Wasser zu finden oder können keine Fische mehr fangen, weil die großen Seen immer mehr Wasser verlieren und so immer salziger werden. Teils seit mehreren Jahren hat es in Kenia nicht mehr geregnet. Damit ist es eins der Länder, das am meisten die Auswirkungen des Klimawandels zu spüren bekommt.

Um etwas Abhilfe zu schaffen, Brunnen zu bohren oder Schulbildung für Kinder zu ermöglichen, damit sie nicht mehr nur von der Fischerei leben müssen, sammelt das Kindermissionswerk der katholischen Kirche Spenden, die die Arbeit vor Ort ermöglichen. Aber nicht nur in Kenia, sondern weltweit werden Projekte gefördert, insgesamt in über 100 Länder der Erde. Und eben für diese Projekte sammeln die kleinen Heiligen drei Könige Spenden, wenn sie als Caspar, Melchior, Balthasar und als Sternträger von Haus zu Haus gehen und den Segen „Christus Segne dieses Haus“ verteilen.

Auf Föhr waren in diesem Jahr zehn kleine Könige unterwegs. Eine Zahl, die bei Bettina Paluch, die auch dieses Jahr zusammen mit Anna-Maria Aulbach und Ingrid Stubenrauch die Aktion auf Föhr koordinierte, gemischte Gefühle auslöste: „Es hätten gerne mehr sein können, aber dafür waren die jetzt besonders gut drauf.“ In drei Gruppen schwärmten die kleinen Könige in der Wyker Innenstadt und auf Föhr Land aus, um die Haushalte zu besuchen, die sich zuvor in Listen eingetragen hatten. So ziert nun in 32 Haushalten der Spruch 20*C+M+B+17 den Türrahmen, als Zeichen für den Besuch der Sternsinger.

Die haben sich in der Vorbereitung auf die Aktion intensiv mit Kenia und den Probleme dort auseinandergesetzt. In einem Film besuchte Willi Weitzel aus der Kinderserie Willi will’s wissen die Menschen imLand und sprach mit ihnen über die Probleme und die Gewalt, die es teilweise im Kampf um das Wasser gebe. Auf die Kinder habe der Film einen mächtigen Eindruck hinterlassen und so nachdenklich gemacht, so Bettina Paluch. Der Film wurde auch im Aussendungsgottesdienst in der St.-Marien-Kirche gezeigt, bei dem die Sternsinger sowie ihre Kreide und die Spendendosen gesegnet wurden.

Insgesamt können die Föhrer Sternsinger mit ihrer Leistung zufrieden sein. Zweieinhalb Stunden waren sie auf der Insel unterwegs und sammelten 1227,14 Euro an Spenden für Kinder auf der ganzen Welt.

Das Singen auf den Türschwellen hat sich auch für die Kleinen gelohnt: Neben den Spenden für das Kindermissionswerk gibt es auch für die Kinder eine kleine Spende. Allerdings eine, die deutlich Süßer und etwas ungesünder ist: In großen Beuteln präsentierten sie stolz die gesammelten Naschis, die sie erbeutet haben.

Aber nicht nur wegen der Süßigkeiten hatten die Kinder viel Spaß an der Sache: „Mir macht es so viel Spaß, weil wir in so vielen Häusern sind“, so Jakob Aulbach. Und Ben Stubenrauch sagte: „Ich finde es gut, dass wir damit anderen Kindern helfen können.“ Sein Bruder Till hatte vor allem ein Highlight: „Es war schön, dass wir wieder bei Stegleder durch das Café gegangen sind und da Spenden gesammelt haben.“

Und auch für die drei Erwachsenen war es im Großen und Ganzen eine gelungene Aktion: „Wir können eigentlich zufrieden sein“, so Ingrid Stubenrauch. Denn Föhr hat wieder seinen Teil zu der Sternsinger Aktion beigetragen.



von Anna Rüb

erstellt am 09.Jan.2017 | 10:00 Uhr

