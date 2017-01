Von Alkersum nach Berlin : Firat Tekin boxt in der ersten Liga

vergrößern 1 von 2 Foto: ib 1 von 2

250 Zuschauer jubelten in der Wyker Nationalpark-Halle, als der Außenseiter Firat Tekin als Sieger aus dem Ring stieg. Fast acht Jahre ist es her, dass der gebürtige Föhrer seinen ersten offiziellen Kampf boxte. Im Rahmen der ersten Föhrer Boxnacht verließ der Lokalmatador nach vier Runden mit leichtem Punktevorteil als Sieger den Ring. Heute kämpft der Boxer für UBV Schwedt 48 in der ersten Bundesliga.

Firat Tekin wurde in Wyk geboren, wuchs in Alkersum auf. Er machte auf der Insel seinen Schulabschluss, anschließend absolvierte er eine Lehre zum Maler und Lackierer in der Malerei Nickelsen in Midlum. „Die Lehre hat mir viel Spaß gemacht. Nach der Ausbildung habe ich noch ein weiteres Jahr für den Betrieb gearbeitet“, erinnert sich Tekin.

Der Föhrer hatte schon immer ein Faible für Kampfsport. „Judo und Karate habe ich bereits gemacht. Ein Freund hat mich dann ein paar Mal nach Hamburg zum Kickboxen mitgenommen“, erinnert sich der heute 26-Jährige. Gemeinsam mit ein paar Kumpels ist die Idee schließlich entstanden, Boxen auf Föhr im Verein anzubieten. Mit Devrim Kurt und Holger Eberlein reichte Tekin damals einen Antrag beim Vorstand des Wyker Turnerbundes (WTB) ein: „Wir wollen mit dem Training der Jugend auf Föhr mehr Möglichkeiten für Sportaktivitäten bieten.“ In Krysztof Korries, einem ehemaligen regionalen Box-Schwergewichtler, fanden die Anfänger einen Trainer.

„Das Training war hart – weniger technisch. Mir hat es sofort gefallen. Und ich habe unglaublich viel gelernt“, erinnert sich Tekin. Im April 2009 gründete sich die Box-Sparte des WTB. Ein halbes Jahr später stieg der damals 19-Jährige das erste Mal offiziell in den Ring. „Vor dem ersten Kampf hatte ich Angst. Aber sobald ich im Ring stand, war sie weg. Sobald der Gong ertönt, vergisst man sie. Man schaut nur noch darauf, wie komme ich hier wieder raus.“ In diesem Moment war ihm sogar egal, ob er gewinnt oder verliert.

„Die Vorstellung ist schon merkwürdig: Man geht irgendwohin, um sich zu schlagen“, sagt Tekin. Mit der Zeit hat er sich daran gewöhnt. Am Anfang war die Technik nicht so wichtig. „Ich war konditionell gut. Ich bin auch eher der Kämpfer. Ich kämpfe mit viel Härte und Mut“, sagt Tekin. Die Auffassung, dass Technik zunächst nicht so wichtig ist, teilt auch Holger Eberlein. „Viele sagen: Fleiß schlägt Talent“, so Eberlein. „Auch sehr talentierte Boxer müssen regelmäßig trainieren, sonst verlieren sie gegen einen weniger talentierten.“ Gerade im Amateurbereich – wo am Ende meist durch Punkte entschieden wird – sei Fleiß das A und O.

Wichtig sei außerdem, dass ein Boxer auch Rückschläge einstecken kann. „In diesem Sport kriegt man auch mal einen auf die Mütze oder bricht sich die Nase“, erklärt Eberlein. Wichtig sei, dass man wieder aufsteht, wenn man am Boden liegt. „Das ist bildhaft gemeint. Firat lag – soweit ich weiß – noch nie wirklich am Boden.“ Die psychische Stärke sei also immens wichtig.

„Es ist ein harter Sport“, sagt Tekin. „Man braucht viel Mut und muss viel einstecken können.“ Viele würden nach dem ersten oder zweiten Kampf aufhören. „Man muss es lieben. Ich bin da so reingerutscht.“

2012 zog Tekin nach Berlin. „Ich wollte mal ein bisschen Großstadtluft schnuppern“, sagt der 26-Jährige. Sein langjähriger Sportfreund Holger Eberlein wohnte damals in der Hauptstadt. Zudem lockte das Boxen.„Als ich noch auf der Insel wohnte, nahm ich bei den Berliner Meisterschaften teil und wurde Vize-Meister“, erzählt Tekin. Das war wichtig: Denn je häufiger man einen Titel holt, desto mehr Aufmerksamkeit widmen die Verantwortlichen der Liga-Mannschaften einem. Tekin boxte zunächst für den Spandauer Box-Club, wechselte dann zu Olympia 75 Berlin und kämpft nun für den UBV Schwedt 48 in der ersten Liga.

Kurz vor Weihnachten hatte Tekin sein Erstliga-Debüt gegen die Hamburg Giants. „Ein bisschen aufgeregt war ich schon“, gibt er zu. Morgens reiste die Mannschaft an, dann ging es auf die Waage. Anschließend wurde gegessen und abends stiegen die Sportler in den Klassen 56 bis 91 Kilogramm in den Ring. „In der ersten Liga ist es ein Riesen-Event. Eine volle Halle und in der Mitte steht der Ring“, erzählt der Boxer.

Seinen ersten Kampf verlor er knapp nach Punkten. Am Ende gewann seine Mannschaft jedoch trotzdem den Kampftag. „In der Liga ist es nicht wichtig, ob man seinen eigenen Kampf gewinnt. Am Ende zählt, dass die Mannschaft siegt.“ Am 4. Februar steht nun sein zweiter Kampf gegen Wismar an, auf den sich der Föhrer bereits intensiv vorbereitet. Er trainiert an sechs Tagen in der Woche. Manchmal sogar mehrmals täglich.

„Ich habe Glück. Mein Chef unterstützt mich sehr und lässt mich später anfangen oder früher gehen, damit ich zum Training kann“, sagt der Boxer. Wenn Tekin zurück schaut, hat sich doch einiges für ihn verändert. „Ich hätte nie gedacht, dass ich mal soweit komme. Früher wusste ich noch nicht mal, dass es eine Liga überhaupt gibt. Ich habe ein paar Kämpfe absolviert und plötzlich verdiene ich Geld mit dem Boxen. Früher waren es kleine Turniere, jetzt sind es Gegner aus ganz Deutschland und Europa.“

Am Ende der letzten Saison dachte Tekin bereits daran, mit dem Boxen aufzuhören. Dann kam auf einmal das Angebot der ersten Liga. „Jetzt habe ich auch noch das Ziel, Profi zu werden“, sagt Tekin. Das ist aber nochmal ein riesengroßer Schritt. „Die verdienen Millionen. Wir kämpfen noch in Unterhemden, die mit blankem Oberkörper“, sagt er und lacht. Am Ende der Saison will er sich bewerben. Und dann muss er schauen, ob er ein Angebot bekommt. Vielleicht hört er aber auch auf.

von Anna Rüb

erstellt am 28.Jan.2017 | 10:15 Uhr