In Wyk : Feierliche Amtseinführung

In einem feierlichen Gottesdienst fand in der St.-Nicolai-Kirche in Boldixum der Wechsel vom alten zumneuen Kirchengemeinderat (KGR) statt. Zunächst dankten die beiden Pastoren Hanna Wichmann und Edwin Becker-Wichmann dem bisherigen KGR für die Arbeit in den zurückliegenden Jahren. Dabei wurde besonders Margot Melzer erwähnt, die mit 91 Jahren nach insgesamt gut 35 Jahren Arbeit im Kirchenvorstand aus dem Amt verabschiedet wurde.

Inhaltlich getragen wurde der Gottesdienst von dem Bibelwort „Ihr seid das Licht der Welt.“ (Matthäus 5,14). Dabei überreichten Hanna Wichmann und Edwin Becker-Wichmann sogenannte „Sonnengläser“, Lampen, die mit Solarzellen ausgerüstet sind und deshalb mit gespeicherten Sonnenstrahlen leuchten. Im Anschluss an den Gottesdienst gab es einen kleinen Empfang in der Kirche.

In ihr Amt eingeführt wurden Ute Nawa, Martina Rutschow, Elke Jacobsen, Susanne Endrikat, Cornelia Cropp (vorne, v. li.) sowie Jörn Petersen, Betty Berger, Anja Jakobsen, Sönke Weinbrandt, Hartmut Petersen und Anja Segschneider-Berger (hinten, v. li.).





