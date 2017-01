„Föhr on Fire“ : Es knallt gewaltig

vergrößern 1 von 2 Foto: peter jensen 1 von 2

Die – total verregnete – Premiere war beim Wyker Stadtjubiläum 2006, seither gehört das Musikfeuerwerk „Föhr on Fire“ fest zum Veranstaltungsprogramm beim Föhrer Hafenfest im August. Zehn Jahre trug dieses Himmelsspektakel, das Jahr für Jahr zigtausende Zuschauer anzog, die Handschrift des Kasseler Feuerwerkskünstlers Joachim Schon, der – von Haus aus Musiker – stets Klänge und Lichteffekte zu einem Gesamtkunstwerk verschmelzen ließ. Doch nun sei es an der Zeit für Veränderungen, befand der Chef der Föhr Tourismus GmbH (FTG), Jochen Gemeinhardt, und teilte Schon jetzt per E-Mail kurz und bündig mit, dass er „Föhr on Fire“ in diesem Jahr mit einem anderen Anbieter veranstalten werde. „Herr Schon hat das zehn Jahre ganz toll gemacht. Aber nun ist es an der Zeit, frischen Wind in diese Veranstaltung zu bringen“, begründet Gemeinhardt diese Kündigung, die der Feuerwerker als „Paukenschlag“ empfand.

Am Tag nach dem Hafenfest 2016 hatte Schon mit Gemeinhardt und dem Veranstaltungsleiter der Wyker Tourismus GmbH (WTG), Andreas Miler, zusammengesessen. „Wir schmieden gerade Pläne für das nächste Jahr“, hatte der Feuerwerker da in einem Telefongespräch mit dem Insel-Boten gesagt. Seitdem, so Joachim Schon jetzt, habe es keine Kontakte mehr zur FTG gegeben, obwohl die Verträge fürs nächste Jahr sonst immer im November geschlossen worden seien. Er sei fest davon ausgegangen, dass er auch dieses Jahr das Föhrer Feuerwerk inszenieren würde. „Der Termin war verbindlich reserviert“, so Schon. „Die Absage kam für mich aus heiterem Himmel.“ Der Feuerwerker geht davon aus, dass er, weil überall die Planungen für Festivitäten in den Sommermonaten bereits festgezurrt seien, wohl keinen Ersatzauftrag für das zweite Augustwochenende mehr an Land ziehen kann.

Joachim Schon will deshalb prüfen, ob er gegenüber der FTG Schadenersatzansprüche geltend machen kann. Und nicht nur das. Der Künstler ist zwar mit seinen Feuerwerken weltweit unterwegs, hat auf internationalen Festivals Preise eingeheimst, hat das Feuerwerk am Brandenburger Tor am Tag der Deutschen Wiedervereinigung inszeniert und zeigt seine Shows sonst auf weitaus größeren Veranstaltungen als dem Wyker Hafenfest. Doch er hängt an „Föhr on Fire“. Schon: „Das ist mein Baby“. Er will deshalb der FTG untersagen, den von ihm entwickelten Titel „Föhr on Fire“ weiter zu verwenden.

„Ich denke, wir haben uns ordentlich verhalten“, kann der FTG-Chef Schons Reaktion auf die Kündigung, die immerhin acht Monate vor dem Hafenfest und also mit ausreichend Vorlauf erfolgt sei, nicht nachvollziehen. Und an dem Namen der Veranstaltung habe der Feuerwerker keine Rechte. „Wir haben das prüfen lassen. Der Name ist hier im Haus entstanden und wir haben uns jetzt aktuell die Rechte daran eintragen lassen“, so Gemeinhardt. Außerdem habe es mit Joachim Schon für 2017 noch keinen Vertrag gegeben. „Wir wurden also nicht vertragsbrüchig“, betont der FTG-Chef.

Jochen Gemeinhardt, der – damals neu auf Föhr – bereits vor dem Feuerwerk 2015 angekündigt hatte, nicht mehr mit Schon zusammenarbeiten zu wollen und seine Meinung dann doch noch einmal geändert hatte, bedauerte im Gespräch mit dem „Insel-Boten“, dass die Kündigung nun in eine „Schlammschlacht“ münde. „Von unserer Seite gibt es da nichts zum Nachtreten“, betont der Tourismus-Chef.

„Die Veranstaltung benötigt eine Auffrischung, um weiter für unsere Gäste ein Reiseanlass zu sein. Schließlich buchen wir auch nicht jedes Jahr die selbe Band“, begründet Jochen Gemeinhardt den Anbieterwechsel. „Jeder hat seinen Stil und nun wird von uns ganz bewusst ein anderer Stil gewollt, wir wollen unsere Handschrift da mehr einbringen.“

Diesen anderen Stil soll die Firma „Feuerwerk-Depot Nord“ aus Lübeck bringen, deren Chef Mirco Lorkowski nicht nur große und kleine Feuerwerke sowie Lasershows anbietet, sondern außerdem auch einen Waffenhandel betreibt. Lorkowski und sein Team waren bereits im vorigen Jahr von Andreas Miler für die Lasershow am Sandwall engagiert worden, mit der vor Ostern erstmals die Saison eingeleitet worden war.

von Petra Kölschbach

erstellt am 26.Jan.2017 | 20:34 Uhr