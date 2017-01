Floorball : Erfolgreicher Start

1 von 1 1 von 1

Der Start in das Floorballjahr 2017 ist geglückt. Ausnahmslos Siege konnten die Akteure vom Wyker TB verbuchen.

Die U 13 setzte ihre 2016 begonnene Siegesserie fort. Gegen Gettorf erzielte sie einen 12:1-Sieg. Zur Halbzeit hatte es bereits 10:0 gestanden.

Im zweiten Spiel gegen Eidelstedt legten die Insulaner einen Blitzstart hin. In der ersten Spielminute wurden bereits drei Treffer erzielt. Zur Halbzeit stand es 10:1. Ohne große Mühe konnten die Föhrer im zweiten Spielabschnitt das Resultat noch erhöhen und siegten am Ende mit 15:1.Für den Wyker Verein spielten Lennik Both (4 Treffer), Leon Karatas (1), Titus Oldenburg (4), Tim Luca Lange (3), Jorrit Jacobs, Kalle Stauvermann, Johann Rethwisch und Melf Wögens.

Die U 15 war in der laufenden Saison bisher nur einmal erfolgreich gewesen und fand sich nach dem Aufstieg in die Regionalliga vor dem ersten Spieltag in 2017 am Tabellenende wieder. Gegen Schenefeld trafen die Föhrer nun auf eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel. Es war zunächst ein ausgeglichenes Spiel. Die Wyker führten zur Halbzeit mit 2:0. Die Schenefelder legten im zweiten Spielabschnitt ihre Abschlussschwäche ab und kamen zu Torerfolgen. Auch die Wyker Spieler konnten weitere Treffer bejubeln. Nachdem in der 17. Spielminute die 7:4-Führung erzielt wurde, sah es bereits nach einem sicheren Sieg aus. Doch Schenefeld schlug mit einem Doppelschlag zum 7:6 zurück und die Wyker mussten bis zum zweiten Saisonsieg bange zwei Minuten überstehen.

Gegen den Tabellenzweiten Tetenbüll hatten sie im Hinspiel eine 12:2-Klatsche bezogen, dementsprechend war die Erwartungshaltung für dieses Spiel gering. Der Gegner nutzte einen Fehler zum 1:0 aus und legte in der Folge auf 3:0 nach. Die Wyker holten auf und erzielten eine Sekunde vor der Halbzeitsirene die 5:4-Pausenführung. Tetenbüll schaffte im zweiten Spielabschnitt noch den Ausgleich, kam aber zu keinem weiteren Erfolg. Mit drei weiteren eigenen Treffern schafften die Wyker die faustdicke Überraschung. Nach den zwei Siegen rückten sie ins Tabellenmittelfeld auf.

In der Spielgemeinschaft mit Tetenbüll musste die U 17 zunächst gegen die SG Kölln-Reisiek ran. Zu dem ungefährdeten 14:5-Sieg steuerte Benne Rethwisch zwei Treffer bei.

Das zweite Spiel gegen die völlig überforderte Mannschaft aus Hohenwestedt endete 60:1. In diesem Spiel konnte Benne Rethwisch fünf Treffer erzielen und Torwart Finn Deterding verlebte unaufgeregte 40 Minuten. Die U 17 belegt derzeit ungeschlagen den zweiten Tabellenplatz.

Da nicht genügend Damen für eine eigene Mannschaft zur Verfügung stehen, starten in dieser Saison die beiden Wyker Talente Derya Gökmen und Lea Deterding gemeinsam mit den Damen von Kölln Reisiek in der Regionalliga. Auch die beiden Insulanerinnen konnte mit ihrer Mannschaft Erfolge verbuchen. Gegen Flensburg gab es nach einer 5:0-Pausenführung ein 9:4 am Spielende. Derya Gökmen konnte hierbei zwei Treffer erzielen. Im Spiel gegen den Tabellenführer aus Neuwittenbek konnten die Damen einen 3:1-Sieg feiern. Auch in diesem Spiel war Derya Gökmen mit einem Treffer erfolgreich. Dank der beiden Siege kletterte das Team auf den zweiten Tabellenplatz.





von ib

erstellt am 26.Jan.2017 | 20:48 Uhr

