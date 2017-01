Auf Föhr : Eingewandert oder angespült?

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Der Vogelkojenbetreiber, Naturfreund und Jäger Magnus Pedersen aus Oldsum hat einen toten Marderhund am Flutsaum des Toftumer Vorlandes gefunden. Diese nicht heimische Tierart ist auf dem Festland auf dem Vormarsch, auf Föhr ist aber noch keine Sichtung bekannt geworden. Das Tier, das Pedersen fand, war offenbar schon eine Zeit lang tot – ob es auf der Suche nach einem neuen Revier versucht hat schwimmend oder zu Fuß Föhr zu erreichen oder bereits tot ins Meer gespült und zur Insel getrieben wurde, bleibt sein Geheimnis.

Trotzdem sind Jäger und Naturschützer auf der Insel alarmiert, denn die Tiere, die zunehmend von Dänemark und Niedersachsen nach Schleswig-Holstein einwandern, könnten, wenn sie auf Föhr heimisch würden, großen Schaden anrichten. Für die Föhrer Vogelwelt, speziell für Bodenbrüter und Vogelkolonien (Seeschwalben, Möwen, Gänse) hätte das Auftreten dieses „Eierdiebes“ schwerwiegende Folgen.

Der Marderhund (auch Enok genannt) stammt ursprünglich aus Süd-ostasien. Die Tiere sind Allesfresser, auf ihrem Speisezettel steht aber das ganze Jahr über ein hoher Anteil an pflanzlicher Kost, vor allem Mais und Früchte munden ihnen. Auch Aas wird nicht verschmäht. Sie fressen außerdem Kleinsäuger, Vögel, Amphibien, und Insekten, sind aber eher Sammler als aktive Jäger. Im Spätsommer und Herbst frisst der Marderhund, der fünf bis acht Kilogramm wiegt, sich große Fettreserven an und kann dann bis zu zehn Kilogramm schwer werden So muss er während seiner Winterruhe, die in Mitteleuropa von Mitte November bis Ende Januar dauert, kaum auf Nahrungssuche gehen.

Quelle: www.jagdverband.de/content/marderhund-nyctereutes-procyonoides