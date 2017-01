Brandschützer : „Eine echt geile Truppe“

1 von 1 Foto: oe 1 von 1

Im abgelaufenen Jahr verzeichneten die Kameraden und Kameradinnen der Freiwilligen Feuerwehr Süddorf-Steenodde neben den regelmäßigen Übungsdiensten und der Fortbildung der Aktiven eher weniger Einsätze als in den vergangenen Jahren. Wie Schriftführer Mats Bohn verlas, rückten die Aktiven zu acht Einsätzen aus, zu denen unter anderem verschiedene Alarmierungen wegen Rauchentwicklungen, eine nächtliche Personensuche und ein schwerwiegender Badeunfall am Nebeler Badestrand gehörten. Dieser habe es in sich gehabt versicherte der wiedergewählte stellvertretende Gruppenführer Norman Peters. „Ich hatte an den Ereignissen ziemlich zu knabbern und war froh, dass die Ereignisse durch die PSUler aufgearbeitet wurden.

Die Feuerwehrseelsorge bietet den Feuerwehren psychologisch-seelsorgerliche Unterstützung an und kooperiert in diesem Bereich unter anderem mit kirchlichen Seelsorgern. Die Psychosoziale Unterstützung (PSU) ist als ein Angebot zu verstehen, das versucht der Psychotherapie zuvorzukommen. Sie stellt keinesfalls eine Therapie dar, sondern ist als Prävention oder „Hilfe zur Selbsthilfe“ konzipiert. Schlafstörungen, Reizbarkeit, mangelnde Konzentration oder depressive Stimmung weisen manchmal erst später darauf hin, dass die Aktiven nach einem Einsatz zum Beispiel an einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden. Auf Amrum leben mit Lars Thomas und Peter Lückel gleich zwei der sieben, drei sind noch in der Ausbildung, in ständiger Rufbereitschaft stehenden PSUler des Kreises Nordfriesland. Nebels stellvertretend Bürgermeisterin Elke Dethlefsen, freute sich erstmalig der Jahreshauptversammlung beiwohnen zu dürfen. Ansonsten lasse sich Bürgermeister Dell-Missier es nicht nehmen den Sitzungen beizuwohnen. Sie lobte das erbrachte Engagement und bedankte sich für die Bereitschaft der Brandschützer sich zum Wohl der Bürger und Bürgerinnen Amrums einzusetzen.

Um die durch Alter und Krankheit aus dem aktiven Dienst ausscheidende Mitglieder zu ersetzen, ist es für alle Feuerwehren als auch Vereine wichtig, den Nachwuchs zu gewinnen und das Ehrenamt zu erhalten. Um den Trend der Interessen- als auch Wahrnehmungsverschiebung in der sich stets wandelnden Gesellschaft entgegen zu wirken, haben sich die Amrumer Feuerwehren 2016 entschlossen, durch intensive Außendarstellung und Information der Bürger und Bürgerinnen die Anwerbung von neuen Mitgliedern nicht dem Zufall zu überlassen. Ortswehrführerin Claudia Motzke freute sich daher auch begründet, dass sie mit Marcus Fetting ein Neuzugang in der Wehr begrüßen durfte. Nach ihrer einjährigen Anwärterzeit nahm die Ortswehrführerin Habib Ramin und Daniel Peters als Feuerwehrmänner in die Wehr auf. Für 20 Jahre aktiven Dienst in der Wehr überreichte der stellvertretende Ortswehrführer Christian Peters Thorsten Wollny, Günter Wehlan, Claudia Motzke und Tewe Thomas die entsprechende Bandschnalle und dankte ihnen für ihr Engagement. Kassenwart Thilo Heymann hätte diese Ehrung ebenfalls erhalten, konnte aber krankheitsbedingt nicht an der Sitzung teilnehmen. Daher übernahm die Ortswehrführerin den Kassenbericht. Die Kassenprüfer Thorsten Wollny und Lars Jensen berichteten von einer exzellent geführten Kasse und beantragten die Entlastung des gesamten Wehrvorstandes. Die Wiederwahl der Kassenprüfer war gewohnt einstimmig und die Wahl wurde auch angenommen.

Claudia Motzke ehrte dann Peter Koritzius für über 30 Jahre Engagement bei der Feuerwehr. Als eine nicht alltägliche Ehrung bezeichnete Motzke die Gegebenheit gleich drei Mitglieder für 60 Jahre Feuerwehrzugehörigkeit zu ehren. „Wir waren bereits heute Nachmittag bei Fitte (Friedrich) Scheer zu Hause und haben anlässlich der Ehrung die Grüße aller Kameraden überbracht. Aufgrund seines Alters von 99 Jahren konnte er der Sitzung nicht beiwohnen. Genauso wie Fitte Scheer gehörten auch Martin Meinerts und Julius Peters zu den Gründungsmitgliedern der 1957 neugegründeten Ortsfeuerwehr. Für ihr Engagement steckte die Ortswehrführerin die Bandschnallen persönlich an die Uniformen an.

Ihren Dank, für die Rückendeckung, die Kameradschaft und Unterstützung richtete die Ortswehrführerin an die ganze Wehr und betonte, dass jeder seinen wichtigen Beitrag zum Erfolg beitrage und die Feuerwehr Süddorf/Steenodde zu dem mache, was sie ist. Den Nachbarwehren dankte sie für die gewohnt gute Zusammenarbeit und hoffte für alle auf ein einsatzarmes Jahr.

Mit Lars Thomas habe sie nun auch einen, dieser Posten wurde erstmalig besetzt, Medienwart an die Seite bekommen, der ihr viel Bürokratie ebne und erledige. Jugendwart Norman Peters berichtete von wieder steigenden Mitgliederzahlen bei der Amrumer Jugendfeuerwehr. Für seine Kameraden und die gute Zusammenarbeit, sowie die gute Beteiligung am zweiten Dienst im Monat fand der stellvertretende Gruppenführer eine treffende Bezeichnung: „Das ist echt eine geile Truppe“.