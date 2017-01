Auf Föhr : Drogen bleiben Dauerthema

vergrößern 1 von 2 Foto: psz 1 von 2

„Wir machen nicht nur Mist“. Zufrieden konnte dies Lars Schmidt (CDU) bei der Haushaltsberatung im Wyker Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss feststellen, als es um die Mittagsbetreuung im Jugendzentrum der Stadt ging. Dieses Angebot, das Mittagessen und Schulaufgabenhilfe beinhaltet, ist nach Schmidts Überzeugung zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Diese Aussage trifft allerdings auf die Drogenprävention weniger zu. Deutlich wurde dies bei der vom Vorsitzenden Michael Lorenzen geleiteten Diskussion über den Haushaltsentwurf, den Daniel Schenck vom Hauptamt des Amtes Föhr-Amrum vorlegte und erläuterte. Der gesamte Entwurf orientiere sich an den Zahlen des vergangenen Jahres erläuterte Schenck. Gleichwohl habe er beim Posten Drogenprävention außerhalb der „Brücke“, die auf Föhr Suchtberatung anbietet, noch keinen Betrag eingesetzt, da die Kommunalpolitiker über dessen Höhe selbst entscheiden sollten. Im vergangenen Jahr, darauf verwies Schenck, waren 9000 Euro für die Drogenprävention ausgewiesen worden.

Drogen sind auch auf Föhr ein gesellschaftliches Problem, hieß es, und man könne auf der Insel alles bekommen, was man wolle. Das Alter der jugendlichen Drogenkonsumenten ist nach Feststellung von Thomas Löwenbrück (SPD) inzwischen auf 13 Jahre abgesunken. „Ich fürchte, dass der Tag kommen wird, an dem einer von ihnen zu viel genommen hat“, so Löwenbrück. Im Laufe der Diskussion wurde auch an die Sitzung des Amtsausschuses erinnert, bei der Carl Wögens, Leiter der Eilun-Feer-Skuul, davon berichtet hatte, dass sich die Schule diesem Problem stelle und entsprechende Aktionen anbiete. Es sei der Sache sehr gedient, hatte Wögens damals deutlich gemacht, wenn Mittel der Stadt zur Verfügung stünden, um auswärtige Experten einladen zu können.

Elisabeth Schaefer (KG), die auch in ihrer Funktion als Lehrerin um das Problem weiß, befürchtete, dass das Thema auf der Insel nicht ernst genommen werde. Man habe für die Eltern einen Informationsabend mit einer Fachfrau angeboten, an dem gerade einmal zehn Personen teilgenommen hätten. Es kämen nur die „falschen“ Eltern, also die, denen das Drogenproblem bewusst sei. „Diejenigen, die es wirklich angehen würde, nehmen an solchen Terminen nicht teil“, hat Elisabeth Schaefer beobachtet. „Wir müssen am Ball bleiben“, so die einmütige Ansicht der Ausschuss-Mitglieder, die deshalb für die Aufnahme von 9000 Euro in den Haushaltsentwurf plädierten.

Die für die Skatebahn vorgesehenen 100 000 Euro (wir berichteten) wurden in eine Position zum Bau einer Sport- und Freizeitanlage umgewandelt. Dabei wurde darauf verwiesen, dass das Gelände am Fehrstieg unter dem Gesichtspunkt der Drogenprävention ungeeignet, da nicht beaufsichtigt sei.

Mittel im Haushalt sind auch für das Friesenmuseum sowie die öffentliche Bücherei vorgesehen. Der Wyker Anteil an der Verbandsumlage des Museumszweckverbandes und der Mitgliedsbeitrag für den Museumsverein steigen um 7400 auf 105 000 Euro. Bei der Stadtbücherei schlägt eine neue Software mit 10 400 Euro und die Umgestaltung der Räume mit 35 000 Euro zu Buche.„Es ist kein Luxus, für diese Einrichtung Geld auszuweisen“, betonte Bürgermeister Raffelhüschen, der einen Ortstermin in der Bücherei in Aussicht stellte.

Zuschüsse aus dem Wyker Kultur-Etat sollen auch 2017 wieder die Volkshochschule (2500 Euro) und die Wyker Außenstelle der Kreismusikschule (8200 Euro) erhalten.

