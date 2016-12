Süderende : Christus kehrt in die Kirche zurück

1 von 1 Foto: ib 1 von 1

Die aufwändigen Restaurierungsarbeiten konnten pünktlich zum Weihnachtsfest abgeschlossen werden. Im Gottesdienst am 1. Weihnachtstag um 10 Uhr zieht das Christus-Bild von Oluf Braren wieder in die St. Laurentii-Kirche ein. Joachim Taege, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Kirchengemeinde, stellt Gemälde und Maler vor und wird über die von der Restauratorin Birgit Hölzer durchgeführten Arbeiten informieren. Im Anschluss wird das Bild an seinem bisherigen Platz im Nordschiff der Kirche aufgehängt.







erstellt am 23.Dez.2016 | 19:17 Uhr