In NIeblum : Amtseinführung bei festlichem Gottesdienst

Auch im Friesendom wurde am Sonntag der neue Kirchengemeinderat (KGR) in einem festlichen Gottesdienst eingeführt. Umrahmt vom Singkreis St. Johannis und dem Inselposaunenchor, verabschiedeten Pastorin Kirsten Hoffmann-Busch und Pastor Philipp Busch zunächst fünf Mitglieder des bisherigen KGR. Sie hatten zwischen acht und 26 Jahren in dem Leitungsgremium der Kirche mitgearbeitet.

Anschließend segnete das Pastorenpaar die neun ehrenamtlichen Mitglieder des neuen KGR Britta Wögens, Jan Nahmen Ketelsen, Göntje Braren, Jürgen Jürgensen, Heidi Martens, Martin Juhl, Uta Marienfeld, Steffen Puschmann und Brar Braren.Sechs von ihnen treten ihr Amt erstmals an.

Nach dem Gottesdienst wurden die Amtsgeschäfte beim gemeinsamen Mittagessen vom alten an den neuen KGR inoffiziell übergeben. Mit der konstituierenden Sitzung am Donnerstag nimmt der neue Kirchengemeinderat seine Arbeit auf.





erstellt am 23.Jan.2017 | 20:43 Uhr