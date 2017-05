Tischtennis : Amrumer zeigen tolle Leistung

vergrößern 1 von 1 Foto: mdo 1 von 1

Die Tischtennis-Cracks des TSV Amrum fuhren als Titelträger nach Kiel zum Landesentscheid zur Qualifikation für die Deutschen Pokalmeisterschaften, die in diesem Jahr im nordrhein-westfälischen Fröndenberg stattfinden. Bereits vor dem Start des Turniers war den Insulanern klar, dass das Feld in der Spitze stärker besetzt sein würde als im Vorjahr. Und so schlugen sie sich zwar wacker, verpassten die Fahrkarte an die Ruhr aber.

Insgesamt schlugen elf Teams an der Platte auf, um sich das Ticket für den nationalen Entscheid zu sichern. Amrums Pokalmannschaft, bestehend aus Philipp Joroch sowie Sascha und Uwe Nöbel, gewann ihre Gruppenspiele gegen den TS Einfeld (4:1) und TC GW Oldenburg (4:0) souverän und zog in die Endrunde für die vier Gruppensieger ein. Die wurde in der Turnierform „jeder gegen jeden“ ausgetragen. In der Auftaktpartie gegen den Escheburger SV siegten die TSV-Akteure klar mit 4:1. Auch das zweite Match der Endrunde konnten sie für sich entscheiden. Gegen den Post SV Bad Oldesloe gewannen die Insulaner deutlich mit 4:0. Im letzten Duell sollte die Entscheidung über den Turniersieg und die damit verbundene Qualifikation fallen. Gegner des TSV Amrum war FT Preetz, Turnierfavorit und bis dato ebenfalls ungeschlagen.

Das Spiel hielt, was es versprach. Zunächst brachte Philipp Joroch sein Team mit 1:0 in Führung. Anschließend verlor Sascha Nöbel gegen den Spitzenspieler des Kontrahenten. Dann schlug Uwe Nöbel auf und musste sich geschlagen geben. Beim Zwischenstand von 1:2 aus Amrumer Sicht stand das Doppel an. Uwe Nöbel und Philipp Joroch traten gegen die besten Spieler aus Preetz an. Dieses Duell war geprägt von hochklassigen Ballwechseln und stimmungsvoller Unterstützung der Zuschauer. Die Insulaner hatten sich in die Herzen der neutralen Beobachter gespielt. Am Ende siegte das Duo Joroch/Nöbel mit 3:1.

Insgesamt stand es nun 2:2 und die Amrumer waren von der Sensation nicht mehr weit entfernt. Ins Spitzeneinzel zwischen Philipp Joroch und seinem Preetzer Kontrahenten startete der TSV-Spieler mit einem 11:4-Satzgewinn. Die Sätze zwei und drei gingen an Jorochs Gegenspieler. Der vierte Satz war an Dramatik kaum zu überbieten: Match- und Satzbälle wechselten sich ab und beide Spieler wollten unbedingt den entscheidenden Punkt machen. Mit 14:16 musste sich Amrums Tischtennis-Crack letztlich geschlagen geben.

Für Uwe Nöbel war damit klar, dass er das nächste Einzel gewinnen musste, um noch eine Chance auf das Ticket für die Deutschen Pokalmeisterschaften zu haben. Trotz einer 4:1-Führung im entscheidenden fünften Satz konnte er das Duell nicht für sich entscheiden. Somit standen die Spieler aus Preetz als Sieger des Landesentscheides fest. Die Amrumer hoffen nun auf einen der Nachrücker- oder Wildcard-Plätze für Fröndenberg.