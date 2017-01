Martialische Show : Wrestler prügeln sich durch den Ring

1 von 1 Foto: nordisch fightclub 1 von 1

Muskelbepackte Athleten, die wild aufeinander einschlagen und sich mit martialischen Manövern gegenseitig auf die Matte schleudern – das ist Wrestling. Dieser spannende Mix aus Sport und Show findet immer mehr Anhänger – und nun auch seinen Weg nach Nordfriesland. Die Messe Husum & Congress ist am Sonnabend, 4. März, Schauplatz fürs Westcoast Wrestling. Motto der Veranstaltung: Deutschland gegen Dänemark. Beim wichtigsten Kampf des Abends geht es um den Weltmeisterschaftstitel von Nordic Classic Wrestling (NCW): Herausforderer Karsten Kretschmer aus Hamburg hat es mit NCW-Weltmeister Chaos, dem Anführer aller dänischen Ringkämpfer, zu tun. Die Entscheidung fällt in einem sogenannten Leiterkampf: Den Titel gewinnt, wer mit Hilfe einer Leiter als Erster den an der Hallendecke hängenden Gürtel des Champions vom Seil lösen kann. Das Besondere an diesem Kampf ist, dass es sonst keine Regeln gibt und die Leiter als Waffe eingesetzt werden kann. Das verspricht äußerst waghalsige Aktionen. Gerade noch im RTL-Dschungelcamp ausgerastet, kommt Schauspieler und Comedian Markus Majowski als Gast-Ringsprecher zum Einsatz. Alle weiteren Kämpfe, Infos sowie Karten im Vorverkauf gibt es unter www.westcoast-wrestling.de im Internet.

