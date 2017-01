Was ist los im neuen Jahr? : Worauf sich die Husumer 2017 freuen können

vergrößern 1 von 3 Foto: vb 1 von 3





Es lohnt sich auch im kommenden Jahr, Husumer zu sein oder die Stadt zumindest regelmäßig zu besuchen, denn 2017 locken wieder viele Attraktionen – ganz spezielle ebenso wie traditionelle.

Zu den letzteren gehören die drei Mega-Events, allen voran die Hafentage. Mit der 36. Auflage wird nun schon das dritte Dutzend dieses größten Volksfestes an der Westküste voll gemacht, und vom 2. bis zum 6. August wird das Leben Tag und Nacht rund um den Hafen toben. Aber auch die anderen beiden typischen Aushängeschilder der Stadt, das Krokusblütenfest am 18. und 19. März und die Krabbentage am 14. und 15. Oktober, werden sicherlich wieder tausende Besucher von Nah und Fern anlocken, zumal mit beiden Veranstaltungen auch ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt verbunden ist. Einen solchen gibt es ebenso im Rahmen der Automeile am 30. April und beim Herbstmarkt am 1. Oktober.

2017 soll zudem der Geburtstag eines Mannes in großem Stil gefeiert werden, der nicht mehr unter den Lebenden weilt: Der berühmteste Sohn der Stadt, Theodor Storm, wird 200. Und die Storm-Gesellschaft hat zur Würdigung so einiges geplant. Ein Seminar zum Gedichte-Schreiben zum Beispiel. Der Kieler Dichter Arne Rautenberg kommt dafür vom 27. bis 30. März in den Kulturkeller (Schlossgang 7) und bringt Husumer Schülern der vierten bis sechsten Klassen und der Oberstufe bei, wie das geht. Inspiriert von Storms Leben und Werk werden diverse Gedichtformen ausprobiert. Wer mitmachen will, bewirbt sich bei der Storm-Gesellschaft unter Telefon 04841/8038630 oder per E-Mail an info@ storm-gesellschaft.de.

Mitmachen können die Husumer auch noch bei einem anderen Projekt zum Geburtstag des Heimatdichters, nämlich als Laiendarsteller in dem Stück „Storm – das Meer – die Geister – Du“, das Regisseur Frank Düwel als Kammerspiel auf die Bühne im Schloss vor Husum bringen will. Der Dozent für Musiktheater-Regie hat bereits zwischen 2013 und 2015 eine vielbeachtete Schimmelreiter-Trilogie in Hademarschen inszeniert, die fast den ganzen Ort mit einbezog. In Husum soll es in die gleiche Richtung gehen: „Eine Stadt spielt ihren Dichter“, hat der Sekretär der Storm-Gesellschaft, Dr. Christian Demandt, das Motto umschrieben. Neben zwei professionellen Schauspielern sollen je zehn Kinder und Jugendliche, zehn Menschen, die in der Mitte des Lebens stehen, sowie zehn Senioren auftreten. Auch Helfer für das Team hinter der Bühne werden noch gesucht. Anmeldungen auch hier unter Telefon 04841/8038630 oder per E-Mail an info@storm-gesellschaft.de. Und natürlich gibt es am 14. September, dem eigentlichen Geburtsdatum, einen Festakt im Ratssaal des Rathauses, sogar im Beisein von Ministerpräsident Torsten Albig. Der ist übrigens ebenfalls bei der Vernissage am 17. März im Rathaus zugegen, mit der die neue Dauerausstellung zum 200. Geburtstag im Storm-Haus eröffnet wird.

Das Nordsee-Congress-Centrum hat abseits von den großen Messen New Energy im März und der Husum Wind im September sowie der vierten Eiszeit zum Jahresende ebenfalls wieder jede Menge interessanter Veranstaltungen zu bieten. Tänzerisches wie „Magic of the Dance“, das Stepptanz-Event aus Irland, am 6. Januar oder die Dance-and-Fun-Tanzgala der gleichnamigen Tanzschule am 11. März. Aber auch musikalischer Art wie die Nacht der fünf Tenöre am 15. Januar oder das Kult-Musical „Saturday Night Fever“ am 2. November. Sportliches wie das Westcoast-Wrestling-Spektakel am 4. März. Und Exotisches wie „Thunder from Down Under“ für die Husumer Damenwelt am 5. Mai, wenn die Stripper aus Australien auf ihrer ersten Deutschland-Tournee in Husum Station machen und eine „professionelle und niveauvolle“ Show der Extraklasse versprechen. Wer es gern bodenständiger mag, geht dann aber vielleicht lieber vom 17. bis 19. August zur großen Bock-Auktion.

Und sonst? Da gibt es noch jede Menge anderer großer und kleiner Veranstaltungen, auf die sich Bürger und Besucher freuen können. Schließlich ist Husum das ganze Jahr über eine Stadt, in der es sich zu leben lohnt.

von Stefan Petersen

erstellt am 01.Jan.2017 | 16:00 Uhr

