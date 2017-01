St. Peter-Ording : Wirtschaftsmotor Tourismus

1 von 1 Foto: Boris Pfau 1 von 1

Zu einem modernen Badeort hat sich St. Peter-Ording in den vergangenen Jahren gemausert, vom Charme der 1970er Jahre ist im öffentlichen Bereich nichts mehr zu sehen. 54 Millionen Euro sind in den vergangenen 23 Jahren in mehr als 60 Projekte geflossen, 34,5 Millionen Euro davon hat der Ort übernommen, 19,5 Millionen Euro kamen als Zuschüsse. Hat sich das gelohnt? Dieser Frage ging Bürgermeister und Tourismus-Direktor Rainer Balsmeier in der jüngsten Ausgabe von „TZ im Dialog“ nach, in der es um Finanzierung des öffentlichen Tourismus ging. Es hat sich gelohnt, so sein Fazit, dass er mit eindrucksvollen Zahlen untermauerte. St. Peter-Ording wird bei den Urlaubern immer beliebter: Waren es 2006 noch 208.009 Gäste, die für gut zwei Millionen Übernachtungen sorgten, waren es im vergangenen Jahr nach ersten Berechnungen mehr als 350.000 Urlauber und mehr als 2,3 Millionen Übernachtungen – so viele wie noch nie.

Mehr Gäste geben auch mehr Geld aus, wie die Umsatzentwicklung im Nordseebad beweist: 2006 wurde n 143,4 Millionen Euro an Umsatz gemacht, 2014 schon 183,6 Millionen Euro. Für 2016 geht die Tourismus-Zentrale (TZ) von mehr als 200 Millionen Euro aus. Grundlage für diese Berechnung ist die Tourismusabgabe, die jeder Betrieb, der vom Urlaubsgeschäft direkt oder indirekt profitiert, in St. Peter-Ording zahlen muss. Dadurch floss auch mehr Gewerbesteuer in die Gemeinde- und damit auch an Land und Bund: Bis 2006 waren es durchschnittlich 600.000 Euro im Jahr, 2015 fast das Vierfache: nämlich 2,3 Millionen Euro. Für 2016 sollen es sogar 3,7 Millionen Euro sein. Diese Steigerung führt Balsmeier auch auf die geänderte Struktur der Beherbungsbetriebe zurück. Waren es früher viele private Vermieter, die keine Gewerbesteuer zahlten, so ist die Zahl der Steuerpflichtigen innerhalb von fünf Jahren von 355 auf 400 gestiegen, allerdings mussten davon 2013 nur 216 tatsächlich Gewerbesteuern zahlen, 2008 nur 188. Für den insgesamt positiven Trend sorge auch, dass immer mehr Menschen sich auch in der Nebensaison, im Herbst und Winter, erholen wollen, wie auch das vergangene Schulzeugnis-Wochenende bewiesen hat.

Für die Region hat die Modernisierung St. Peter-Ordings unter anderem den Effekt, dass es dort mehr Arbeitsplätze gibt: 2005 gab es 1962 sozialversicherungspflichtige Stellen, 2015 schon 2482. Aus Eiderstedt pendeln 872 Arbeitnehmer nach St. Peter-Ording, im Ort selbst leben 830. Aus Garding kommen 303, aus Tönning 250. Und damit sich dieser Trend auch in Zukunft fortsetzt, versicherte Balsmeier zum Abschluss: „Die Iden gehen uns nicht aus. Wir wollen gesund wachsen und St. Peter-Ording fit machen für die Zukunft.“

Dass St. Peter-Ording in den vergangenen Jahren alles richtig gemacht habe, versicherte Dr. Catrin Homp, Geschäftsführerin des Tourismusverbands Schleswig-Holstein. „St. Peter-Ording ist bundesweit ein leuchtendes Beispiel.“ Sie hatte zuvor über die Geldströme zwischen öffentlicher und privater Hand im Tourismus in Schleswig-Holstein referiert. Investitionen – künftig in immer kürzeren Zyklen – seien sehr wichtig, denn die Ferienorte und -regionen stünden wegen der Globalisierung mit der ganzen Welt in Konkurrenz. „Es drängen sehr viele Destinationen mit hoher staatlicher Unterstützung auf den Markt“, so Catrin Homp. Schleswig-Holstein ist auf einem guten Weg, wie sie deutlich machte. So entwickele sich die Nebensaison zur Hochsaison. Das Land liege beim Wachstum vor Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. „Man spricht wieder über Schleswig-Holstein.“

von Ilse Buchwald

erstellt am 31.Jan.2017 | 11:00 Uhr