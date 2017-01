Blick ins neue Jahr für Tönning : „Wir werden weiter investieren“

1 von 1 Foto: hn 1 von 1

Schnelles Internet, der Ausbau des Schulstandorts sowie die Ausweisung und Erschließung von neuen Wohn- und Gewerbeflächen sind Aufgaben, mit denen sich die Stadt Tönning in diesem Jahr weiter befassen wird. Was noch wichtig ist, erläutern Bürgermeisterin Dorothe Klömmer und Bürgervorsteher Jan Diekmann im Interview.

Was hat Sie im vergangenen Jahr als Bürgermeisterin und Bürgervorsteher gefreut oder geärgert?

Diekmann: Wir bedauern die Schließung des Krankenhauses in Tönning zum 31. Dezember. Damit geht eine Ära in Tönning zu Ende. Seit Ende des Jahres 1900 stellt das Kreiskrankenhaus des damaligen Kreises Eiderstedt eine gesundheitliche Institution in unserer Stadt dar. Bis zu seinem kompletten Neubau im Jahr 1966 erfolgten Anbauten, Modernisierungen und Erweiterungen, sogar eine Außenstelle in St. Peter-Ording wurde eingerichtet, um der Überbelastung nach den Kriegsjahren Rechnung zu tragen. Mit der Auflösung des Kreises Eiderstedt 1970 ging auch das Kreiskrankenhaus auf den Kreis Nordfriesland über. In den Folgejahren wuchs die Sorge um den Fortbestand der Einrichtung. Nachdem mehrfach die Schließung abgewendet werden konnte, sollen sich nun, nach 116 Jahren des Bestehens, die Türen für die stationäre Versorgung in Tönning endgültig schließen. Entscheidend ist, dass weiterhin eine gute medizinische Versorgung in Tönning und auf Eiderstedt gewährleistet ist, wozu insbesondere die Versorgung für die niederschwelligen Notfälle zählt. Unabhängig von Zuständigkeiten ist der Kreis Nordfriesland hier in der Pflicht weiterhin dafür Sorge zu tragen.

Klömmer: Im Übrigen sind wir mit der städtebaulichen Entwicklung ein gutes Stück vorangekommen. Die Änderungen der Festsetzungen für das Baugebiet 19 in der Verlängerung der Paul-Dölz-Straße sowie der Bebauungsplan für die Erweiterung des Gewerbegebietes West sind beschlossen. Mit der Erschließung wurde oder wird demnächst begonnen. Damit können weiterhin attraktive Bau- und Gewerbegrundstücke angeboten werden. Über die bereits jetzt sehr große Nachfrage freuen wir uns sehr.



Welche drei Projekte stehen für die Stadt Tönning auf der Agenda 2017 ganz oben?

Klömmer: Sollten wir Anfang des Jahres einen positiven Förderbescheid für den gemeinsamen Förderantrag der Ämter Eiderstedt, Nordsee-Treene und Viöl, sowie der Städte Friedrichstadt und Tönning erhalten, können wir damit den zwingend notwendigen Breitbandausbau in unserer Region vorantreiben. Mit der beantragten Fördersumme von rund 15 Millionen Euro würde ein Ausbau der unterversorgten Gebiete mit Glasfasertechnik bis zum Haus erfolgen. Auch vor dem Hintergrund des vollständigen Aufwachsens der Sekundarstufe II an der Gemeinschaftsschule in Tönning und dem damit einhergehenden zusätzlichen Raumbedarf beschäftigen sich die Fraktionen und die Verwaltung mit der weiteren Schulentwicklung in Tönning. Es gilt dabei, unter Berücksichtigung von Qualitätsanforderungen, demographischen Entwicklungen und finanziellen Ressourcen den Schulstandort Tönning tragfähig und zukunftsorientiert aufzustellen. Diese Überlegungen sollen in 2017 vertieft und entsprechende Maßnahmen eingeleitet werden.

Diekmann: Im Rahmen eines Orts(kern)entwicklungskonzeptes sollen Aspekte wie Mobilität, Wohnungsbedarfe, Innenstadtentwicklung und anderes aufbauend auf dem Leitbild der Stadt Tönning 2030 und unter Beteiligung der Bürger näher betrachtet und nach Möglichkeit konkrete Maßnahmen herausgearbeitet werden. Sowohl für das Konzept als auch für darauf aufbauende Projekte sollen Fördermittel akquiriert werden.



Was kann im neuen Jahr in der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt verbessert werden?

Diekmann: Wir freuen uns über eine gute, vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt, die neben gegenseitigem Respekt auch von entsprechender Anerkennung gekennzeichnet ist. Diese Zusammenarbeit wollen wir auch künftig so fortsetzen, damit die Entwicklungen in der Stadt weiter erfolgreich voranschreiten.

Was wünschen Sie sich von der Landesregierung?

Klömmer: Wir wünschen uns, dass die Landesregierung ein besonderes Augenmerk auf die Westküste und unsere Region hat. Dazu zählt unter anderem, dass es endlich einen Fortschritt beim dringend benötigten Ausbau der B 5 geben muss. Darüber hinaus benötigt die kommunale Ebene eine auskömmliche Finanzausstattung, besonders vor dem Hintergrund der zunehmenden Aufgaben und der guten Einnahmesituation des Landes.



Wird 2017 ein gutes Jahr für die

Tönninger?

Diekmann: Wir sind bereit unseren Beitrag dazu beizusteuern, dass das Jahr 2017 ein gutes Jahr für alle Tönninger und unsere Gäste wird. Dazu wollen wir gute und zukunftsorientierte Entscheidungen treffen, damit Tönning weiterhin eine attraktive Stadt zum Wohnen und Arbeiten bleibt und auch künftig zahlreiche Gäste den Weg zu uns finden und unsere historische Stadt, aber auch die Ruhe und die Natur in und um Tönning entdecken und schätzen.



Haben Sie 2017 noch Geld zum

Gestalten?

Klömmer: Auch in 2017 werden wir weiterhin notwendige Investitionen tätigen, um die Entwicklung der Stadt voranzutreiben und um den an uns gestellten Anforderungen gerecht zu werden. Dazu zählen unter anderem Investitionen in den Bereichen Kindertagesstätten, Schulen sowie im Tourismus, wie beispielsweise der Einbau eines Fahrstuhls im Packhaus oder die Errichtung einer Badetreppe in die Eider.



Und was haben Sie sich persönlich für das nächste Jahr vorgenommen?

Diekmann: Als Bürgervorsteher ist es mein Ziel, die Bürger der Stadt Tönning in angemessener Weise zu repräsentieren und im Kontakt mit möglichst vielen Tönningern zu stehen. Mir ist es wichtig, dass Politiker sich nicht von denen entfernen, die sie vertreten und zu dessen Wohl sie handeln sollen. Ich nehme mir persönlich vor, meine work-life-balance zu verbessern und etwas mehr Zeit auf dem Wasser mit dem Boot auf Nord- und Ostsee zu verbringen.

Klömmer: Als Bürgermeisterin ist es mir auch 2017 wichtig und ein besonderes Anliegen, den Kontakt zu den Bürgern zu pflegen und zu intensivieren. Ich möchte weiterhin ein offenes Ohr für die Anregungen und Hinweise haben. Ich freue mich über eine rege Beteiligung, nicht nur an den Sitzungen der städtischen Gremien, sondern auch im Bereich der zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten, sowie über ein großes Interesse an den Themen der Stadtentwicklung. Persönlich möchte ich versuchen mir etwas mehr Zeit für meine Hobbys und den Sport zu nehmen und meine Freizeit mit meiner Familie genießen.













von Ilse Buchwald

erstellt am 05.Jan.2017 | 09:00 Uhr