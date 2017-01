Husum : Winter-Wetter: Der Salz-Berg wird kleiner

1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

Bis 7 Uhr waren Straßen und Wege noch trocken, dann setzte Nieselregen ein: In diesem Moment alarmierte die Bereitschaft des Kommunalen Servicebetriebes Husum (KSH) die Kollegen. 15 Mann waren dann von 7.30 bis 12 Uhr am vergangenen Sonnabend (7. Januar) wegen der Eisglätte gefordert. „Das am Wochenende war wirklich ein Ausnahmefall“, sagte KSH-Teamleiter Thomas Leißner auf Anfrage unserer Zeitung. „Vielleicht hatten einige den Eindruck, dass wir nicht schnell genug zum Streuen zur Stelle waren. Doch es dauert etwas, bis wir einsatzbereit sind – und überall sofort können wir auch nicht sein.“ Leißner weiter: „Ich hatte eher den Eindruck, dass wir die Ersten waren.“

Deshalb erinnert der KSH-Chef die Bürgerinnen und Bürger an deren Streupflicht bei Glatteis. „Viele haben diese vernachlässigt, das fiel mir zum Beispiel im Gewerbegebiet auf. Ich kann mir vorstellen, dass so Mancher gar kein Streumittel hatte. Vorher herrschten ja eher Plustemperaturen oder trockener Frost.“

Seine Mitarbeiter gehen nach einer Prioritätenliste vor. So haben Ein- und Ausfall- Vorrang vor Nebenstraßen – auch, um für ungefährliche Fahrten der Busse zu sorgen. „Das öffentliche Leben soll funktionieren.“ Rad- und Gehwege, der Marktplatz und Flächen vor städtischen Gebäuden, wie dem Alten Rathaus und dem Verwaltungshaus am Zingel, stehen ebenfalls oben auf dem Arbeitsplan.

Offiziell dauert die „Saison“ für das KSH-Team vom 1. Dezember bis zum

15. März. Insgesamt kann für Winterdienste je nach Bedarf auf zwei Gruppen mit jeweils 15 Kräften, die sich dann abwechseln, zurückgegriffen werden. Zum Fuhrpark des Betriebs gehören zwei große und drei kleine Schlepper, ein Lkw, ein Radlader und etwa zehn Pritschenwagen. Bei einem Grad unter Null läuft die Aktion „Sichere Straßenverhältnisse“ an.

Rund 700 Tonnen Auftausalz sind für den Servicebetrieb eingelagert. Es besteht zu mindestens 94 Prozent aus herkömmlichen Kochsalz und darf auf keinen Fall nass werden, denn sonst wäre es für den Winterdienst nicht zu gebrauchen. Bezugsquelle für Thomas Leißner ist die Deutsche Straßendienst GmbH. Bei den eisigen Verhältnissen am Sonnabend war Salz das wirksamste Mittel.

von Simone Schlüter

erstellt am 10.Jan.2017 | 10:45 Uhr

