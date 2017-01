Husum : Welche Bäume müssen fallen?

vergrößern 1 von 2 Foto: Volkert Bandixen 1 von 2

Seit „Christian“ und „Xaver“ sind die Menschen, wenn es um Bäume geht, ziemlich empfindlich. Das gilt auch für Rainer Borcherding, den orangefarbene Punkte an mehreren Bäumen entlang des Weges an der Mühlenau aufgeschreckt haben. Eine abgestorbene Esche, krumme Weiden und etwa ein Dutzend kerngesunder Pappeln seien auf diese Weise gekennzeichnet worden, sagt der Husumer Biologe. Mit dieser Feststellung steht er nicht allein da. Allerdings kann sich Borcherding noch gut erinnern, „dass hier vor zwei Jahren schon einmal mehrere große Pappeln haben fallen müssen – damals wie heute „ohne erkennbaren Grund“, jedenfalls für ihn.

„Eschen sterben, Kastanien sterben, die Ulmen sind schon weg, und den größten Teil des Fichten-Bestandes haben die Herbststürme im Oktober und Dezember 2013 flach gelegt. Warum also Bäume fällen, die noch nicht einmal krank sind?“ Auch diese Frage stellt sich nicht nur der Biologe.

Offizieller Grund für die Fällungen ist ein Beschluss des Bauausschusses, den Fuß- und Radweg entlang der Mühlenau zu sanieren – Hintergrund die sukzessive Umsetzung des Radwegekonzeptes (wir berichteten). Bislang ist das grüne Verbindungsstück zwischen Herzog-Adolf- und Ostenfelder Straße, das dank seiner Nähe zu Theodor-Storm-, Hermann-Tast- und Beruflicher Schule auch viele Schüler nutzen, relativ schmal. Das soll sich jetzt ändern. Nein, eine Fahrrad-Autobahn sei hier nicht geplant, sagt Frank Hofeditz von den Grünen, aber gerade weil es sich um einen Schulweg handelt, der auch bei Spaziergängern beliebt ist, sollen die Asphaltdecke erneuert und die an manchen Stellen arg ramponierte Bankette saniert werden. Die Besorgnis einiger Bürger, dass dabei auch gesunde Bäume fallen könnten, hat den Grünen-Politiker veranlasst, noch einmal im Rathaus nachzufassen.

Dort erfährt er von Klaus Lorenzen, dass die Tiefbauabteilung tatsächlich darüber nachdenkt, einige Bäume entlang der Mühlenau zu fällen – in enger Abstimmung mit Gärtnermeister Dirk Dibbern vom Kommunalen Service-Betrieb Husum (KSH). „Dabei handelt es sich um drei Arten von Bäumen“, erklärt Lorenzen gegenüber unserer Zeitung: „Solche, die der Baumaßnahme im Wege stünden, solche, die bereits abgestorben und umgefallen sind und solche, die kurz- und mittelfristig zur Gefahr für Passanten und Radfahrer werden könnten.“

Die Idee ist, diese Bäume zu entfernen, bevor der Fuß- und Radweg nach den Sommerferien in Angriff genommen wird und um rund 50 Zentimeter verbreitert werden soll. „Damit wir, wenn die Bäume in drei, vier Jahren heruntergenommen werden müssen, den eben erst sanierten Weg nicht mit schwerem Gerät befahren müssen.“

Inzwischen ist das Vorhaben auch ins Visier der Baumschutz-Gruppe geraten, weiß Frank Hofeditz, der sich in jedem Fall für Nachpflanzungen einsetzen will, wenn Bäume fallen sollten. Aber soweit ist es ja noch nicht, betont Klaus Lorenzen. Zuvor befasst sich der Umwelt- und Planungsausschuss mit diesem Thema. Das Gremium tagt am Mittwoch, 25. Januar, von 17 Uhr an im Ratssaal des Rathauses. „Davor fällt hier kein Baum“, verspricht Lorenzen.