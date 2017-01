Leuchttürme : Wegweiser in der dunklen See

1 von 1 Foto: arb (2) 1 von 1

Gerd Schuchardt sitzt in der Schaltzentrale des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Tönning. Er hat einen großen Bildschirm im Blick, auf dem alle 20 Leuchtfeuer im Zuständigkeitsbereich des WSA aufgelistet sind. In der Zeile für den Westerhever Leuchtturm blinkt plötzlich ein gelbes Lämpchen auf: „SM – Störmeldung“. Schuchardt klickt drauf, um mehr Informationen zu erhalten: Der Hinweis „TÜR Turm“ erscheint. „Das bedeutet, dass die Turmtür aufgegangen ist“, erklärt er.

Zunächst muss Schuchardt die Meldung quittieren. So erkennt das System, dass die Nachricht zur Kenntnis genommen wurde. Von da an greift das Hintergrundwissen. Die alte Leuchtfeuertür ist durch ein zusätzliches Gitter geschützt. Wer in den Turm will, muss also zunächst durch die Gittertür. „Es sind Leute dort, die befugt sind, den Leuchtturm zu betreten“, stellt Schuchardt außerdem fest. „Also nichts Außergewöhnliches. Wir halten kurz Rücksprache mit den Kollegen vor Ort. Wenn der Alarm allerdings zu einer späteren Uhrzeit eingeht, schicken wir die Polizei hin.“

Das ist heute jedoch nicht nötig. Es ist 15.30 Uhr – die Leuchttürme werden noch zentral von Tönning aus überwacht und gesteuert. Zwei Stunden vor Sonnenuntergang werden sie eingeschaltet und leuchten bis zwei Stunden nach Sonnenaufgang. Tagsüber ist dafür die Fachgruppe Nachrichtentechnik zuständig. In der Tönninger Schaltzentrale ist allerdings nach 16 Uhr niemand mehr. Also wird die Verantwortung an die Kollegen im Eidersperrwerk weitergegeben, die an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr im Einsatz sind. Dort läuft auch die Meldung auf, wenn ein Leuchtfeuer ausfällt. Falls es nicht bis zur Feuerbedarfszeit repariert werden kann, muss dies laut Schuchardt in den Bekanntmachungen für Seefahrer (BFS) notiert werden.

Jeder Leuchtturm hebt sich optisch von den anderen ab. „Der Turm in Kampen auf Sylt ist beispielsweise weiß und hat eine schwarze Bauchbinde“, erläutert Wolfgang Stöck, Bauamtsrat und Außenbezirksleiter der Außenbezirke Tönning und Amrum. Mit ihrer individuellen Kennzeichnung sind die Türme auch in den Seekarten markiert. Wenn man bei einsetzender Dämmerung allerdings gen Horizont blickt, kann die Farbgebung bereits leicht verschwimmen. Also werden die Lichter angemacht. „Bei Eisgang wird die Automatik der Leuchttürme ausgeschaltet. Dafür leuchten die Feuer 24 Stunden lang – so sieht es die Nautik vor“, erklärt Schuchardt.

Das Hoheitsgebiet des WSA Tönning reicht von der deutsch-dänischen Grenze im Norden zwölf Seemeilen nach Westen bis zur Elbmündung im Süden. Außeneider, Tideeider, das Eidersperrwerk und die 100 Kilometer Eider bis Rendsburg gehören auch noch dazu. Von List auf Sylt bis Büsum befinden sich 20 Leuchttürme. „Einmal im Jahr muss jedes Objekt angeschaut und protokolliert werden. Aber ich bin deutlich häufiger dort“, erklärt Stöck. Das Bauwerk muss auf die Verkehrssicherheit für Besucher und Mitarbeiter überprüft werden. Alle sechs Jahre gibt es eine Extra-Kontrolle. „Dann wird beispielsweise auch die Restdicke der Stahlwände gemessen.“

Gerade das Wattenmeer ist laut Stöck ein sehr zerklüftetes Seegebiet. Um in einem solchen Revier den Schiffsverkehr ordentlich zu regeln, gebe es drei Arten von Schifffahrtszeichen: die ortsfesten visuellen, die schwimmenden und die Stangenform. Unter die erste Kategorie fallen Leuchttürme, mit der zweiten sind (Leucht-) Tonnen gemeint. Die Pricken werden zur Watt- und Fahrwasserbezeichnung eingesetzt, wenn es so flach ist, dass sich eine Tonne an einer langen Kette nicht lohnt. „Wenn wir Glück haben, halten die Stangen ein ganzes Jahr“, sagt Stöck.

Im Hoheitsgebiet des WSA Tönning gibt es 610 schwimmende Schifffahrtszeichen, darunter etwa 80 Leuchttonnen. Diese besitzen einen Solarkompakt-Aufsatz. Das Solarpanel nimmt die Sonnenenergie auf und wandelt sie in elektrischen Strom um. „Sobald es dämmert, springt der Dämmerungssschalter an. So leuchten die Tonnen auch an einem Herbsttag, wenn es gar nicht richtig hell werden will.“ Auf dem Top der Tonne befindet sich zudem ein Vogelabweiser. Denn der Kot der Tiere verdeckt die Solarpanel mit der Zeit, wie Stöck verdeutlicht. „Und wenn wir keinen Strom haben, dann haben wir kein Licht.“

Wenn die Nordsee anfängt zu frieren, besteht die Gefahr, dass die Schifffahrtszeichen umkippen. „Durch das Eis kühlt der Stahl der Tonnen derart aus, dass Gischt und Spritzwasser sofort zu Eis gefrieren“, erklärt Stöck. „Dieser Vorgang wiederholt sich mit jedem weiteren Spritzer und sorgt dafür, dass sich in kürzester Zeit ein Eispanzer um die Tonne herum bildet.“ Dadurch werde die Tonne kopflastig und kippe um. Wenn die Batterien unter Wasser geraten, erlischt das Licht. Daher müssen die Tonnen mit Einbruch des Winters ausgetauscht werden.

Mitte Oktober beginnt die Winter-Betonnung im Wattenmeer. Manche Tonnen werden durch kleinere, Eis-resistentere Exemplare ausgetauscht. Die leuchten unter dem Eis oder Wasser weiter und weisen den Seefahrern den Weg.