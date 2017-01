Blick ins neue Jahr für St. Peter-Ording : „Was wir müssen und wollen, können wir uns leisten“

1 von 1 Foto: vb 1 von 1

Was wird 2017 dem beliebten Badeort St. Peter-Ording, seinen Gästen und Einwohnern bringen? Bürgermeister Rainer Balsmeier und Bürgervorsteher Boy Jöns geben im Interview einen Ausblick und auch einen kleinen Rückblick.

Was hat Sie im vergangenen Jahr gefreut und geärgert?

Rainer Balsmeier: „Besonders gefreut habe ich mich darüber, dass es uns gelungen ist, die Nationalpark-Partnerschaft zu besiegeln. Seit 1996, seitdem ich hier bin, habe ich miterlebt, wie – besonders in der Diskussion um das Strandparken – die Fronten zunächst verhärtet waren und wie sich im Laufe der Jahre ein Miteinander entwickelt hat. Dass man jetzt miteinander spricht und gemeinsam Lösungen findet, diesen Prozess begrüße ich sehr. Jetzt war die Zeit auch reif für eine Partnerschaft. Außerdem freut es mich, dass wir dank der Veranstaltung ‚TZ im Dialog‘ und der Gastgeber-Werkstatt mehr mit den Bürgern und Tourismus-Verantwortlichen ins Gespräch gekommen sind. Dass die Schulung unserer Mitarbeiter Früchte trägt. Und zum zweiten Teil der Frage: Ich versuche mich nicht zu ärgern.

Boy Jöns: Ein persönlicher Moment bleibt mir besonders in Erinnerung: Dass ich auf der Pilgertour von Ministerpräsident Torsten Albig im Sommer den Bischof Gothart Magaard überzeugt habe, dass man den Strand fühlen muss. Wir haben dann zusammen einige Minuten barfuß an der Wasserkante gestanden. Ich habe mich über nichts geärgert, sondern mich genau wie der Bürgermeister über die unvorstellbare Saison gefreut. Dass St. Peter-Ording zieht, dass die Menschen kommen, sobald die Sonne da ist.

Welche Projekte stehen 2017 ganz oben?

Balsmeier: Wir wollen das Tourismus-Konzept mit dem Strandentwicklungskonzept zu Ende bringen, weil es auch eine wichtige Grundlage für den öffentlich-rechtlichen Vertrag zum Strandparken ist, der 2019 ausläuft. Weitere Projekte sind das neue Mehrzweckgebäude am Ordinger Strand und eine neue Toilettenanlage für den FKK-Bereich. Wir wollen mit dem Bau beginnen. Außerdem wollen wir die Zuschussanträge für den zweiten Abschnitt der Erlebnispromenade auf den Weg zu bringen. Alle diese Vorhaben werden dazu beitragen, langfristig die Qualität des Ortes zu sichern. Dazu gehört auch das Besucher-Informationssystem in Böhl.

Jöns: Ganz persönlich liegt mir die Erlebnispromenade, die touristische Verbindung von Dorf und Bad am Herzen. Im Ergebnis möchte ich, dass unsere Gäste vom Böhler Leuchtturm bis nach Ording an Deich und Düne entlang laufen können. Ich befürworte auch eine Sommergastronomie am Leuchtturm. Wir sollten auch das Vorland mehr ins Bewusstsein rücken und dafür mit Schutzstation und Nationalpark zusammenarbeiten. Es wäre auch toll, wenn Gemeindegalerie in der Wittendüner Allee zum Ende des Jahres einziehen kann. Wichtig wäre auch, das Hotelprojekt auf dem Bauhof-Gelände am ehemaligen Rathaus im Dorf voranzubringen.

Was kann im neuen Jahr in der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt verbessert werden?

Balsmeier: Ich glaube, in der Gemeinde weiß jeder, was er an dem anderen hat. Man kann offen miteinander reden. Ich denke, die Gemeinde informiert vernünftig und umfangreich.

Jöns: Von seiten des Ehrenamtes gibt es in der Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister nichts zu meckern. Sie ist gereift. Nun sind wir seit 2008 Mitglied im Amt Eiderstedt. Ich würde sagen, dass aber noch nicht alle von uns da angekommen sind. Das liegt auch an der räumlichen Entfernung von Garding. Es war eben eine Zwangsheirat, daraus wird so schnell keine Liebesheirat. Geld hat es auch nicht gespart.

Balsmeier: Die Zusammenarbeit mit dem Amt sehe ich wie der Bürgervorsteher. Mit dem großen Badeort und den ländlichen Gemeinden ist ja auch etwas Unterschiedliches zusammengebunden worden. Der Tourismus ist dabei eine verbindende Aufgabe.

Was wünschen Sie sich von der Landesregierung?

Balsmeier: Die Kommunen müssen finanziell vernünftig ausgestattet werden. Es muss geklärt sein, was die Aufgaben sind und was das die Gemeinden kostet.

Jöns: Ich wünsche mir von der Landesregierung Verständnis für die Sondersituation St. Peter-Ordings als Übernachtungsmillionär mit einer relativ geringen Einwohnerzahl. Wenn wir irgendwann nur noch einen ehrenamtlichen Bürgermeister haben dürfen, wäre das zwar nicht der Untergang des Abendlandes, aber der Untergang jeder zukunftsgerichteten Entwicklung.

Wird 2017 ein gutes Jahr für die Einwohner?

Balsmeier: Gebühren- und Steuererhöhungen sind nicht geplant. Es passiert viel im Ort: Die Sanierung der Böhler Landstraße wird drei Jahre lang eine Belastung sein. Der Kindergarten soll erweitert werden. Schon jetzt bietet der vergleichsweise kleine Ort für Familien mit Kindern von der Ü-3-Betreuung bis zum Abitur alle Bildungsmöglichkeiten. Dann entstehen am Neuweg 75 Wohnungen im Sozialen Wohnungsbau. In dieser Größenordnung hat es das hier noch nie gegeben.

Jöns: St. Peter-Ording ist immer schön. Wir wollen natürlich ein Ort sein, in dem jeder wohnen mag und kann. Es wäre schön, wenn wir von seiten der Baugesetzgebung zwischen Dauer- und Zweitwohnen unterscheiden könnten. Dann könnten wir das erste Mal bei den Bebauungsplänen so eingreifen, dass keine Schlafviertel entstehen.

Haben Sie 2017 noch Geld zum Gestalten?

Balsmeier: Wir müssen weder für die Tourismus-Zentrale noch für die Gemeinde Kredite aufnehmen, wie schon seit einigen Jahren nicht mehr. In 2018/2019 wird das wegen der Projekte der TZ anders sein. Was wir müssen und wollen, können wir uns noch leisten. Es wäre allerdings schön, wenn von der Gewerbesteuer mehr als 25 Prozent hängenbleiben könnten.

Und was haben Sie sich persönlich für 2017 vorgenommen?

Balsmeier: Ich will versuchen, mich sportlich zu betätigen.

Jöns: Ich möchte endlich täglich die Füße im Sand haben.

von Ilse Buchwald

erstellt am 02.Jan.2017 | 08:00 Uhr