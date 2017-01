Eiderstedt-Messe in Garding : Vorbereitung läuft auf Hochtouren

1 von 1 Foto: Gewerbeverein Garding 1 von 1

Es ist so weit: In diesem Jahr findet wieder eine Eiderstedt-Messe in Garding statt. Veranstalter ist wie stets der Gewerbeverein der Stadt. Am 29. und 30. April werden sich Firmen aus ganz Eiderstedt in oder an der Dreilandenhalle präsentieren. Das bewährte Organisations-Team, Gerd Ladendorf, Johannes Lindemann und Thorsten Schacht, startet jetzt in die heiße Phase der Vorbereitungen. Dabei bleiben sie dem Konzept treu, die Messe ausschließlich regional auszurichten. „Wir haben zwar schon einige Anfragen aus anderen Teilen Schleswig-Holsteins, doch wir wollen eine regionale Messe“, so Ladendorf. Teilnehmen können also alle Firmen, die in Eiderstedt einschließlich Friedrichstadt ansässig sind, oder dort Niederlassungen oder eine Filiale betreiben.

Wer sich jetzt noch nicht entschlossen hat, ob er mitmachen will, hat noch bis zum 31. Januar Zeit, sich anzumelden. Fläche, damit sich alle präsentieren können, sei genug da, versichern Ladendorf und Schacht. „In der Dreilandenhalle stehen uns 1200 Quadratmeter zur Verfügung, draußen wollen wir wieder ein Großzelt mit 1000 Quadratmeter und ein kleineres mit 500 Quadratmetern Fläche errichten. Aber das ist natürlich beliebig erweiterbar.“

Zu dieser Leistungsschau von Eiderstedter Handwerk, Gewerbe, Dienstleistung und Einzelhandel sind aber auch Vereine und Verbände willkommen. „Die Feuerwehr ist wieder dabei“, so Ladendorf. Auch die Stadt Garding hat bereits einen Stand gemietet. Sie will beispielsweise über Bauplätze, Projekte und die Stadtbücherei informieren. Dazu werden neben Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt weitere Stadtvertreter vor Ort sein. Außerdem werden unter anderem die Bürger-Breitbandnetz-Gesellschaft und die Rheuma-Liga dabei sein. „Die Messe soll eben ein Querschnitt durch das gewerbliche und gesellschaftliche Leben auf Eiderstedt sein“, so Schacht. Das mache ihren Charakter aus, dass sich der Bürger dort über alle Bereiche des Lebens informieren könne, ergänzt Ladendorf. „Das wird auch in unserem Motto ‚Bauen-Wohnen-Leben‘ deutlich.“ Doch seien neue Ideen und Vorschläge stets willkommen. Geöffnet ist an beiden Tagen, Sonnabend, 29. April, und Sonntag, 30. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Es wird ein Rahmenprogramm mit Modenschau, Musik und dem beliebten Jazz-Frühschoppen am Sonntag geben. Eine Aussteller-Fete am Sonnabend ist geplant.

Die Eiderstedt-Messe hat ihren Ursprung in der Garding-Messe, die 1990 das erste Mal stattfand. „Das war das Geschenk des Gewerbevereins an die Stadt zu ihrem 400-jährigen Bestehen“, so Ladendorf. Die Garding-Messe wurde dann alle Jahre veranstaltet, einen Rhythmus, den die Eiderstedt-Messe übernommen hat.

Anmeldeformulare sowie weitere Informationen sind auf der Homepage des Vereins unter www.gardinger-gewerbeverein.de zu finden. Außerdem können sich Interessierte an Gerd Ladendorf, Telefon 04862/8877, und Thorsten Schacht, Telefon 04862/792, Fax: 04862/8543 oder per E-Mail schacht-gartentechnik@t-online.de, wenden. Ende Februar oder Anfang März wird es eine Aussteller-Versammlung geben.

von Ilse Buchwald

erstellt am 06.Jan.2017 | 14:00 Uhr