Von sportlich bis besinnlich: Ostern in St. Peter-Ording

Zwar liegt das Osterfest spät in diesem Jahr, doch verspricht der Wetterdienst keine frühlingshaften Temperaturen. Und es soll Regen geben. Da heißt es, sich wetterfest anzuziehen für die Osteraktivitäten in St. Peter-Ording. Beispielsweise beim Osterlauf, der heute um 14 Uhr gestartet wird. Start und Ziel ist die Erlebnis-Promenade im Ortsteil Bad. Es gibt verschiedene Streckenlängen, sodass für Jung und Alt etwas dabei ist. Es kann eine Runde mit einer Länge von 2,5 Kilometern gelaufen werden, oder es werden mehrere Runden mit entweder 5, 7,5 oder zehn Kilometer absolviert. Die Strecke führt an den Dünen entlang und durch den Nordsee-Fitnesspark. Anmeldung ab 12.30 Uhr im Dünen-Hus an der Erlebnis-Promenade. Dort gibt es auch Umkleidemöglichkeiten, aber keine Duschen. Und heute Abend können sich dann alle beim Osterfeuer an der Erlebnis-Promenade treffen. Mit dem traditionellen Feuer begrüßt St. Peter-Ording den Frühling. Der Abend beginnt um 19.30 Uhr mit einer Feuerrede. Während am Horizont noch die letzten Sonnenstrahlen verblassen, beginnen die Flammen meterhoch zu lodern. Begleitet von der Band „Windstärke Moin“ können Besucher nicht nur das Feuer, sondern auch kulinarische Spezialitäten und Leckereien genießen. Für Sonntag (16.) hat sich der Osterhase im Westküstenpark angekündigt. Doch ob man ihn tatsächlich findet, steht auf einem anderen Blatt. Keiner weiß, ob er mit seinen Überraschungen während der spaßigen Osterrallye auftaucht oder beim österlichen Basteln mit Naturmaterialien. Das Familienfest im Tierpark am Wohldweg sorgt von 11 bis 17 Uhr für Unterhaltung. Perfekt zu Ostern passt auch das Stück „Kollin auf dem Bauernhof“, denn der Hund Kollin möchte Urlaub machen und landet auf einem Bauernhof mit Häsin und vielen anderen Tieren. So erlebt er mit einem singenden Pferd und einem vergesslichen Vogel sowie einem Papagei lustige Abenteuer. Gezeigt wird das Puppentheater für Kinder am Montag (17.) ab 14.30 Uhr im Dünen-Hus, Einlass ab 14.15 Uhr.

von Anja Werner

erstellt am 14.Apr.2017 | 15:58 Uhr