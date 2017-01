Vortrag in Dörpum : Von Kenia nach Nordfriesland – und umgekehrt

1 von 1 Foto: ssl 1 von 1

„Einmal im Jahr versuchen wir, den Nachwuchs aus unseren eigenen Reihen für einen Vortrag zu gewinnen. Und da die jungen Leute heute viel verreisen, zum Studieren oder für ein Austauschjahr ins Ausland gehen, haben sie meist auch sehr spannende Geschichten zu erzählen“, sagt Martje Petersen. Wie richtig die Vorsitzende des Landfrauenvereins Dörpum damit liegt, zeigte sich bei einer Zusammenkunft, zu der neben den mehr als 180 Landfrauen auch deren Partner und einige Gäste eingeladen waren. Mit ihren sich ergänzenden Erzählungen über das Leben in Afrika verstanden es Maike Petersen (29) aus Dörpum und ihre aus Kenia stammende Freundin Esther Onyango (28) ganz großartig, das Publikum in ihren Bann zu ziehen.

Während die Dörpumerin, die als Berufsberaterin bei der Arbeitsagentur tätig ist, lediglich für sechs angesammelte Urlaubswochen in das Leben der Kenianer eintauchen konnte, fühlt sich Esther bereits seit mehr als sechs Jahren in Deutschland zu Hause. „Damals wollten alle nach Deutschland, es gab eine wahre Welle in Kenia“, erinnert sie sich an den Tag, an dem sie mit dem Plan nach Frankfurt flog, für ein Jahr als Aupair bei einer Familie in Bad Homburg zu arbeiten und danach dort eine Ausbildung zur Krankenschwester zu machen. Doch schon bald musste sie sich eingestehen, dass sie mit ihren mühsam erbüffelten Deutschkenntnissen nicht weit kommen würde. „Die Deutschen sprechen alles ganz anders aus, als ich es gelernt habe.“ Sie beschloss, im Anschluss ein Freiwilliges Soziales Jahr zu absolvieren. Doch auch danach war sie sprachlich noch nicht fit genug, um die lang ersehnte Lehrstelle an einem Krankenhaus in Hamburg zu bekommen. Stattdessen machte sie dort in einem Pflegeheim ein Praktikum und anschließend eine Ausbildung zur Pflegefachkraft. „Und damit bin ich jetzt auch zufrieden“, sagt die 28-Jährige.

Den Weg nach Nordfriesland fand sie durch einen glücklichen Zufall: Bei einem Besuch eines Hamburger Weihnachtsmarktes lernte sie Björn Lorenzen aus Dörpum kennen, und als der in seinem Heimatdorf von Maike Petersens Wunsch erfuhr, für eine Weile nach Afrika zu gehen, brachte er die beiden jungen Frauen zusammen. Sein Vorschlag, Maike sollte die Familie von Esthers Bruder in Kenia besuchen, wurde schnell in die Tat umgesetzt, und so flog die Dörpumerin Ende 2015 nach Kisumu. In der drittgrößten Stadt Kenias lernte sie das Stadtleben von Esthers Bruder kennen und zwischendurch auch das Leben im Heimatdorf des Clans. „Für uns Kenianer ist ‘Zuhause‘ das Dorf, aus dem wir stammen, und nicht die Stadt, in der wir arbeiten“, erklärt Esther diese für ihre Landsleute typische Lebensweise. Für Maike Petersen waren die Moskitos der ärgste Feind. „An manchen Tagen hatte ich bis zu 60 Stiche“, sagt sie und gesteht, dass sie sich an das Essen mit den Fingern gewöhnt hat, das mühsame Wäschewaschen per Hand aber nur anfangs cool fand. „Für meine Waschmaschine hier zu Hause bin ich nun von Herzen dankbar“, sagt sie und, dass sie ansonsten vor allem ihre Selbständigkeit vermisst hat. „In Kenia hat mich immer jemand aus der Familie begleitet. Irgendwie war ich nie alleine.“

Mit ihren Erzählungen brachte sie das Publikum ebenso zum Lachen wie Esther Onyango, die von Missverständnissen und groben Sprachschnitzern erzählte, die ihr hier anfangs passieren. So hatte sie am Telefon der Anruferin versprechen wollen, der Gastmutter „Bescheid“ zu geben, fand aber nicht die richtige Vokabel und sagte deshalb, sie würde ihr „bescheuert“ geben. „Und statt eines Sonnenblumenkernbrots habe ich beim Bäcker ein Sonnenbrillenbrot kaufen wollen“, sagt sie lachend. „Anfangs hatte ich täglich Heimweh, inzwischen lebe ich aber sehr gerne in Deutschland und bin froh über mein unbefristetes Visum.“

Für ihren gemeinsamen Vortrag „Karibu Kenia – Willkommen Deutschland“ ernteten die beiden jungen Frauen viel Applaus, wobei die Zuhörer an Onyango noch viele Fragen hatten – zur polygamen Lebensweise ihres Vaters und der daraus resultierenden Großfamilie, zum kenianischen Schulsystem, zu der für uns ungewohnten „Hakuna Matata“-Mentalität, der in Kenia herrschenden Korruption und anderen spannenden Details vom alltäglichen Leben auf dem afrikanischen Kontinent.