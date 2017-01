Besuch in Neumünster fällt aus : Virus schlägt erbarmungslos zu

1 von 1 Foto: ume 1 von 1

Wenn heute und morgen in Neumünster die Kaninchenzüchter des Landes ihre Lieblinge auf der 65. Landesverbandsschau in den Holstenhallen ausstellen, dann wird Ernst-Hermann Grund aus Wittbek nicht mit dabei sein, obwohl er schon seit Jahrzehnten erfolgreicher Züchter von Langohren ist. Bei ihm hat die Virusinfektion RDH2 zugeschlagen. Und diese Seuche, wie er es ausdrückt, rafft die Tiere dahin wie die Fliegen. Einen Verdacht, wie die Viren in seinen Bestand gekommen sind, hat er auch. Denn vor dem Weihnachtsfest hat er einige Tiere eines Bekannten bei sich geschlachtet und später erfahren, dass es in dessen Bestand zu Todesfällen gekommen war. „Damit habe ich nicht gerechnet“, sagt Grund. Und sein Verlust war herbe. 32 seiner Rassekaninchen sind innerhalb von nur zwei Tagen verendet. „Wenn man die Tiere dann in Schubkarren wegfahren muss, das ist schon eine schlimme Sache.“

Den Verlust hat der Wittbeker noch nicht ganz überwunden, auch wenn nach mehrfacher Desinfektion in seinen Stallungen mittlerweile wieder ordentlich Leben herrscht. Dennoch, einige der Kaninchen hätte er gern in Neumünster gezeigt, „denn das sind wirklich ganz hervorragende Tiere“. Doch er befürchtet, dass in seinem Bestand eventuell noch das ein oder andere Kaninchen den Virus in sich trägt, ohne dass die Krankheit zum Ausbruch gekommen ist, sie können den tödlichen Erreger aber jederzeit weitergeben. „Ich möchte aber nicht dafür verantwortlich sein, wenn sich womöglich die Tiere anderer Züchter mit RDH2 infizieren.“

Die Kaninchenseuche grassiert im Land. Nach Wissen von Grund werden aus dem Bereich Ostholstein bereits die ersten Fälle von Erkrankungen bei Wildhasen gemeldet. Eigentlich, berichtet er, sei man davon ausgegangen, dass dies nicht geschehen könne, doch die Meldungen beunruhigen ihn schon sehr. Natürlich könne man die Hauskaninchen auch impfen, aber einen hundertprozentigen Schutz könne niemand garantieren. Viele Kaninchenhalter, die nicht einem Verein angeschlossen sind, wüssten zudem gar nichts von der Krankheit und den damit verbundenen Gefahren. Das Tückische an der Infektion sei nämlich, berichtet Grund aus eigener Erfahrung, dass die Tiere scheinbar gesund und quietschvergnügt sind. Doch schon am nächsten Morgen hätten einige seiner Kaninchen tot in den Käfigen gelegen. Ein befreundeter Veterinär habe ihm zudem gezeigt, wie es in einem gestorbenen Kaninchen aussehe. Die Organe seien eingeblutet und die üblicherweise kaum sichtbare Milz zudem regelrecht aufgequollen.

Jeder Kaninchenhalter sollte sich im Internet und auf den Seiten des Zuchtverbandes über die Krankheit informieren, rät Grund. Um die Ausbreitung der heimtückischen Seuche zu verhindern, sollten nach dem Kontakt mit fremden Tieren ganz gründlich die Hände gewaschen werden – zudem seien Einmalhandschuhe zu empfehlen. Er selbst habe nach dem Befall in seinen Ställen nicht nur mehrfach intensiv desinfiziert, sondern benutze auch ein spezielles Spray, um seine Tiere zu schützen.

Die Chinaseuche RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease) ist eine der gefährlichsten Kaninchenseuchen. Der Virus führt bei nahezu 100 Prozent der betroffenen Tiere zumeist zum plötzlichen Tod. Nur wenige ungeimpfte Kaninchen überleben eine Infektion. Der RHD-Erreger ist ein Calicivirus, so wie auch einer der Erreger des Katzenschnupfens. Nachdem jahrelang nur der klassische RHD-Virus auftrat, wurde erstmals in Frankreich der neue Typ RHD2 festgestellt. 2014 trat er dann auch in Deutschland auf. Auch ohne Wirt kann der Virus bis zu sieben Monate überleben und ist gegenüber jeglichen Witterungseinflüssen unempfindlich. Nicht nur Hans-Hermann Grund bedauert, dass diese Krankheit nicht meldepflichtig ist.

Übrigens gab es eine Zeitlang gar keinen Impfstoff gegen die Virusinfektion im Norden, er war schlichtweg nicht zu bekommen, beklagt der Wittbeker. Seine Vermutung: In Niedersachsen und noch weiter südlich gebe es wesentlich mehr Kaninchenzüchter als im Norden, daher sei dort wohl der Verbrauch sehr hoch gewesen. Mittlerweile sei aber ein neuer Impfstoff zugelassen worden. Ob der jedoch einen hundertprozentigen Schutz biete, wisse er nicht. Auf den Menschen ist die Krankheit nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, nicht übertragbar.

Grund hofft nun, dass bis zum Herbst, wenn die Züchter aus den Kreisen Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg und Nordfriesland in Rantrum ihre Tiere ausstellen wollen, das Thema RDH2 nicht mehr so aktuell ist, und der neue Impfstoff gut wirkt.







von Ullrich Meißner

erstellt am 08.Jan.2017 | 16:15 Uhr