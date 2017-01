Husumer Extremsportlerin : Video: Frey Hoffmann will mit ihrem Kajak Nordamerika umfahren

1 von 1 Foto: Bandixen 1 von 1

Husum | Freya Hoffmeister hat Muskelkater. Aber nicht vom Paddeln, sondern weil sie gerade mal wieder ihre Eisdiele umgebaut hat. Auf dem Wasser war die Husumer Extremsportlerin schon lange nicht mehr. Ganz anders als in den Jahren davor: In drei Etappen umpaddelte die heute 52-Jährige mit ihrem Hochseekajak Südamerika. Aber danach machte sie erst einmal Pause. Doch lange auf der faulen Haut zu liegen, ist Freya Hoffmeisters Sache nicht. Also berichtete sie in Vorträgen über ihre Erfahrungen mit Wind und Wellen, Haien und Menschen und schrieb nebenher noch schnell ein Buch mit dem programmatischen Titel: „Kap Hoorn wird dir nicht geschenkt“. „Na ja, und mein Geschäft habe ich ja auch noch ...“, sagt die Eisdielen-Besitzerin.

Ein Doppelleben führt Freya Hoffmeister schon lange. Seit sie 22 ist. Damals ebnete eine Erbschaft den Weg für ihre eigentliche Leidenschaft: „Ich mag physische Herausforderungen und bin gern draußen in der Natur.“ Beim Paddeln hat sie beides. 2007 umrundete sie Island und danach – als erste Frau – die Südinsel Neuseelands. Aber dabei sollte es nicht bleiben. Getreu ihrem Motto „Think bigger“ (denk’ größer) folgten Australien und danach – von 2011 bis 2015 – ihr bislang größter Coup: die Umrundung Südamerikas. 27.000 Kilometer in fünf Jahren.

Geht es wirklich noch größer? „Aber ja“, sagt Freya Hoffmeister, erklimmt behände einen Stuhl und zeigt auf die Weltkarte an einer der Wände ihrer Eisdiele. „Mein nächster Trip wird fast doppelt so lang sein.“ Denn nach Süd- will sie noch in diesem Jahr die erste Etappe ihrer Nordamerika-Umrundung angehen. Dieses Vorhaben soll in zwei „Halbkreisen“ angegangen werden, die jeweils in New York-City enden. Als krönenden Abschluss sieht sich die gebürtige Heikendorferin dann so in etwa acht bis zehn Jahren unter der Freiheitsstatue stehen – „oder besser noch paddeln“. Denn obgleich Hoffmeister auch gänzlich untrainiert aus dem Stegreif 50 Kilometer am Stück paddeln kann, beträgt die Gesamtstrecke immerhin das 1000-fache: rund 50.000 Kilometer. „Mal schauen, ob ich das bis zu meinem 60. Geburtstag hinkriege“, sagt sie mit einem verschmitzten Grinsen. „Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste.“

Wie genau die Tour am Ende aussehen wird, weiß die Leistungssportlerin noch nicht. „Da gibt es noch einiges zu recherchieren.“ Aber der Ausgangspunkt steht schon mal fest. Von Seattle aus führt die erste Etappe durch eine der schönsten Küstenregionen der Welt bis hinauf nach Anchorage in Alaska. Doch so malerisch die Inside-Passage auch ist, eine Sache bereitet Freya Hoffmeister doch ein wenig Kopfzerbrechen. Bei ihren Paddeltouren ist sie schon Krokodilen und Haien begegnet, aber Bären kreuzten bislang nicht ihren Weg. Doch genau gibt es entlang der kanadischen und US-amerikanischen Küste reichlich. Und wenn es dann noch weiter gen Norden, hinauf in die Arktis geht, wartet ja auch noch das größte lebende Raubtier schlechthin auf die Wahl-Husumerin: ursus maritimus – der Eisbär. „Ich weiß wirklich nicht, ob ich das allein fahren sollte“, bekennt Hoffmeister nachdenklich und überlegt, ein Begleitboot mitzunehmen oder diesen Streckenabschnitt zumindest mit einer Gruppe von Paddlern anzugehen.

Weniger zu schaffen macht ihr der Gedanke an die Nordwestpassage, jene berüchtigte Eisbarriere, die den Schiffsverkehr in der Vergangenheit oft monatelang zum Erliegen bringen konnte und im vorvorigen Jahrhundert ganze Expeditionen das Leben kostete. „Das mag klimatologisch bedenklich sein, aber zuletzt war die Nordwestpassage oft selbst im Winter weitgehend eisfrei.“

Für die erste Etappe will sich Hoffmeister fünf Monate Zeit nehmen – von Mitte, Ende März bis in den August hinein, denn im September muss sie wieder daheim in Husum sein, um sich ums Geschäft zu kümmern. Und anders als bei ihren bisherigen Expeditionen hat sie diesmal auch längere Aufenthalte an Land eingeplant, „um Vorträge zu halten“. Anfragen gebe es schon jetzt reichlich, sagt sie, und kommt unvermittelt noch einmal auf das Bären-Thema zurück. Dass sie, um Meister Petz von ihren Nachtlagern fernzuhalten, wohl nicht im Zelt wird kochen können, findet Hoffmeister unangenehm. „Das hab’ ich bisher immer so gemacht.“ Aber na ja, das eine, was man will, das andere, was man muss.

Übrigens: Ganz froh ist Freya Hoffmeister, dass sie die Etappen in Nordamerika sowohl im Sommer als auch im Winter bewerkstelligen kann. „Immer nur Wärme ist einfach tierisch stressig für die Haut“, weiß sie und ruft zum Beweis ein paar Sonnenbrand-Fotos von ihrer Internetseite auf. Die Gesamtstrecke hat sie vorsorglich schon mal in Sektionen aufgeteilt, um einen besseren Überblick über das Gesamtprojekt zu erlangen.

Und so eilig wie in ihren Sturm- und Drang-Jahren hat es die 52-Jährige ohnehin nicht mehr. „Wenn es irgendwo besonders schön ist, nehme ich auch gern einmal einen Umweg in Kauf. Nur eines kommt auf keinen Fall in Frage, „dass ich wie andere Kajakfahrer unter Segeln fahre. Das wäre ja ungefähr so wie E-Bike-Fahren“ – und einer Sportlerin nicht würdig.

