Zwischen Plattdüütsch und Arabisch : Verliebt in Plattdeutsch

Was sofort auffällt, ist ihr strahlendes Lächeln. Nicht zu vergessen ihre temperamentvolle und offene Art. „Sie ist die Venus“, dürfte Regisseur Manfred Knizia sich schon bei der ersten Begegnung mit Samar Sidani-Dell Missier gedacht haben. Und das ist die Libanesin nun: in der aktuellen Komödie der Niederdeutschen Bühne Husum, die von „Müggensack sien Venus“ handelt.

Sie wollte unbedingt wieder Theater spielen. Denn das hat Samar Sidani-Dell Missier auf Hallig Hooge liebengelernt. Dort war sie 26 Jahre Zuhause. Seit etwa zwei Jahren lebt die 59-Jährige in Husum und arbeitet für den Kinderschutzbund: Die Erzieherin betreut vor allem Flüchtlingskinder in einer Tageseinrichtung und ist als Arabisch-Dolmetscherin beim Projekt „Max & Milla“ dabei.

Von Anfang an hatte sie nach ihrem Umzug auf das Festland Bühnenluft vermisst, aber vor allem Plattdeutsch. Denn diese Sprache ist eine Heimat für Samar Sidani-Dell Missier geworden. „Ich finde den Klang einfach schön. Und ich konnte gleich alles verstehen. Außerdem brauche ich nicht auf Dativ und Akkusativ zu achten.“

Deutsch hat die Libanesin im Goethe-Institut in Beirut gelernt und als Erzieherin nach einem französischen auch in einem deutschen Kindergarten in der libanesischen Hauptstadt gearbeitet.

Manchmal sorgt der Zufall dafür, dass ein neues Leben möglich wird. So war es bei Samar Sidani-Dell Missier. Während eines dreimonatigen Aufenthaltes in Deutschland war sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als sie von der Ostsee an die Nordsee reiste. Auf Sylt traf sie mit Jugendamtsleitern des Kreises Nordfriesland zusammen. Zu diesem Zeitpunkt stand für sie fest, dass sie nicht mehr nach Beirut zurückkehren würde. Damals tobte im Libanon noch ein Bürgerkrieg (1975 bis 1990). „Ich wollte nicht mehr in Angst leben.“ Dazu kam, dass die Ehe mit ihrem ersten Mann gescheitert war. Vor diesem Hintergrund war Hallig Hooge ihre Chance für einen Neubeginn. Denn auf dem kleinen Eiland war die Stelle im Kindergarten schon seit einem halben Jahr vakant: Elf Mädchen und Jungen sollten betreut werden. „Ich habe mich der Gemeindevertretung vorgestellt – und die wollten mich. Und es gab keine andere Erzieherin für Hooge.“ Die Abgeschiedenheit schreckte sie nicht ab: „Nach dem Krieg wollte ich nichts weiter als meine Ruhe.“

Damals hatte sie jedoch nur ein Touristen-Visum – und so musste die Libanesin erst einige bürokratische Hürden überwinden. Denn ohne Aufenthaltsgenehmigung gibt es keine Arbeitserlaubnis. „Auf Hooge haben sie damals Unterschriften für mich gesammelt.“ Es kamen die Duldung, ein befristeter und ein unbefristeter Aufenthaltsstatus – nach zehn Jahren hat Samar Sidani-Dell Missier die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen.

„Auf Hooge war ich erst beim Bürgermeister untergebracht, bis dann meine kleine Wohnung fertig war.“ Auf der Hallig hörte die Libanesin zum ersten Mal Plattdeutsch und war fasziniert. Nach ihrer Heirat mit einem Hooger waren es die Schwiegereltern, die eifrig mit ihr übten – „es wurde ohnehin nur Plattdeutsch bei ihnen gesprochen“. Dann fühlte sich die Libanesin sicher genug, um bei der plattdeutschen Laienspielgruppe auf der Hallig mitzumachen. Sie habe kleinere Rollen gespielt, und es seien nur Ein-Stunden-Stücke gewesen. „In Husum ist es professioneller.“

Einziger Wermutstropfen für die „Venus“: „Ich spiele eine feine Dame und muss leider Hochdeutsch sprechen. Zuerst habe ich auf der Bühne immer sofort auf Plattdeutsch losgeredet.“ Dass darf sie in ihrer ersten Rolle nur privat vor der Bühne mit den rund 20 Ensemble-Mitgliedern.

„Ich bin sehr gut aufgenommen worden“, freut sich die

59-Jährige über ihre Rückkehr in die Theaterwelt. Ihren Text paukt sie am Wochenende – „und wiederhole ihn immer vor dem Einschlafen“. Die Sorge, mitten in einer Aufführung doch einmal etwas zu vergessen, treibt sie ebenso um wie ihre Kolleginnen und Kollegen – „zum Glück haben wir ja eine Souffleuse“. Gegen Lampenfieber hilft es ihr, ein Glas Wasser zu trinken und eine bestimmte Sorte Pfefferminzbonbons zu lutschen.

Hooge hat Samar Sidani-Dell Missier nach der Trennung von Ehemann Jörg verlassen. Beide gehen freundschaftlich miteinander um, was Tochter Merle zugute kommt. Die junge Frau spricht nicht nur Hochdeutsch, sondern auch Arabisch und natürlich Plattdeutsch.

Die Familie Sidani-Dell Missier ist ein Beispiel für religiöse Toleranz. Sie ist Muslima – ihr Ex-Ehemann Christ. Merle Dell Missier sollte sich frei entscheiden und hat den christlichen Glauben angenommen. Ihr Wunsch, dass der Onkel in Beirut Pate wird, ist in Erfüllung gegangen. „Mein Bruder war wirklich gerührt.“ Einen Film mit der Konfirmandin in Tracht vor der Hooger Kirche hat er geschickt bekommen.

Samar Sidani-Dell Missier betet abends, isst kein Schweinefleisch und trinkt keinen Alkohol – letzteres verführte den früheren Schwiegervater zu der Mahnung: „Dann wirst du kein Halligmädchen.“ Sie wurde dann aber doch eines ...

Sie steht zu ihrem Glauben, verschweigt aber nicht, dass die traditionelle Frauenrolle, die verlangt, sich immer zurückzunehmen, auch ihr Probleme bereitet hat. „Meine Meinung zu sagen, habe ich erst hier gelernt. Diese Freiheit ist schön.“

Ihrer Lieblingshallig macht sie ein besonderes Kompliment: „Spreche ich Platt, fühle ich mich wie auf Hooge.“ Denn Heimweh hat sie abwechselnd: nach Hooge oder nach Beirut. Jeder Bär sehnt sich zurück nach seiner Höhle, wusste schon Goethe. Bei Samar Sidani-Dell Missier sind es zwei Höhlen.