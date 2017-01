Jahresrückblick Tönning : Vergeblicher Kampf um die Klinik

1 von 1 Foto: Volkert Bandixen 1 von 1

Auch im Jahr 2016 war das Tönninger Krankenhaus beherrschendes Thema in der Stadt. Intensiv wurde darüber mit Kreispolitikern, Vertretern der Landesregierung und der Kassenärztlichen Vereinigung diskutiert. Doch das Ende ist unausweichlich. Auch die Plakataktionen und Unterschriftensammlung des Fördervereins der Klinik können daran nichts ändern. Nachdem der Kreistag sich im März für die Abwicklung zum 30. Juni 2017 ausgesprochen hat, kämpft die Stadt nun um den Erhalt der Notfallversorgung und das medizinische Versorgungszentrum, an ihrer Seite das Amt Eiderstedt und der Förderverein der Klinik. Zur großen Enttäuschung der Kommunalpolitik und der Bürger kommt das Ende der Einrichtung dann bereits Ende des Jahres. Am 30. Dezember mittags wurde der letzte Patient entlassen. Damit ist die stationäre Versorgung in der Eider-Stadt nach 116 Jahren Geschichte. Wie das Klinikum Nordfriesland, zu dem das Krankenhaus gehört, mitteilt, bleibt ein Teil des Personals in den Praxen und im Therapiezentrum Nord vor Ort, ein Teil wechselt in die Kliniken in Husum und Niebüll und ein Teil geht gänzlich andere Wege und orientiert sich neu. Allen Mitarbeitern war ein Übernahmeangebot unterbreitet worden. Über die Folgenutzung als Regionales Gesundheitszentrum wird derzeit verhandelt, etliches steht schon fest. Es werden die Facharztpraxen für Chirurgie, Neurochirurgie und Frauenheilkunde sowie das Therapiezentrum Nord bleiben ebenso die Facharztpraxis für Psychologie, die Filiale eines Sanitätshauses und das Adipositaszentrum. Verhandelt wird noch über einen halben chirurgischen Arztsitz, dieser solle aber in St. Peter-Ording verortet werden, wie Tönnings Bürgermeisterin Dorothe Klömmer aus einem Gespräch mit Landrat Dieter Harrsen und Klinikum-Chef Christian von der Becke berichtete. Angedacht als Alternativnutzung für den Altbau sei ein Palliativbereich. Als weitere Komponente für die Notfallversorgung sei die Berufgenossenschafts-Klinik in St. Peter-Ording im Gespräch, dabei gehe es im Wesentlichen um die Frage der Finanzierung.

*

Bürgermeisterin Dorothe Klömmer zieht auf dem Neujahrsempfang im Januar eine positive Bilanz ihres ersten Amtsjahres.

*

Tönning kämpft um den Anschluss an den Öffentlichen Personennahverkehr Dithmarschens. Denn mehr als 100 Jungen und Mädchen aus dem Nachbarkreis besuchen die Grund- und Gemeinschaftsschule in der Eiderstedt. Doch Dithmarschen lehnt eine Beteiligung weiterhin ab. Die Stadt setzt drei eigene Busse für den Schülertransport ein. Eine Lösung, trotz Proteste auch seitens der Eltern, zeichnet sich nicht ab. Die Eltern fühlen sich durch die Dithmarscher Verkehrspolitik bei der freien Schulwahl behindert.

*

Nicht voran kommt die Stadt mit den Plänen für die Neugestaltung des Sportareals am Rieper Weg. Angedacht war die Anlage zu modernisieren und so zu vergrößern, dass der TSV-Sportplatz an der Friedrichstädter Chaussee stillgelegt und anderweitig genutzt werden kann. Die CDU tritt dabei wegen der Kosten und eines fehlenden Investors für den TSV-Sportplatz auf die Bremse. Die SPD-Fraktion macht sich aber noch weitere Gedanken: Sie schlägt im Sommer vor, auch die Grundschule an den Rieper Weg zu verlegen. Auch dagegen spricht sich die CDU aus Kostengründen aus.

*

Wegen Dauerregens muss der Wettbewerb der Tönninger Ringreiter-Gilde Ende Juni abgebrochen werden. Chef Holger Leschke hat so etwas in 48 aktiven Ringreiter- Jahren noch nicht erlebt.

*

Großer Auftritt in Tönning: Die legendäre Band Torfrock rockt im Juli am Außenhafen. Viele Fans erscheinen zünftig mit Wikinger-Helmen. Weitere Veranstaltungen, die den Sommer in der Eiderstadt bereichern, sind der traditionelle Peermarkt, das Mondscheinkino und Spiel und Spaß am Hafen im August. Außerdem Musik am Markt des Fremdenverkehrsvereins mittwochs im Juli und August.

*

Die Schüler der Tönninger Gemeinschaftsschule, Faris Jaber, André Cornils und Henning Nothdurft, starten ihre eigene Firma: Sie produzieren und verkaufen Frozen Yogurt, unter anderen beim Donnerstag im Dorf in St. Peter-Ording.

*

Positive Resonanz erntet der Seniorenbeirat für seine erste Seniorenwoche Ende September. Eine Woche lang gab es Informationen rund um die Themen Sicherheit, Pflege und Gesundheit sowie von der Tönninger Geschäftswelt spezielle Angebote für die älteren Mitbürgern. Auch die Kultur kommt mit Musik, Lesung und Besichtigung des Packhauses nicht zu kurz. Der Veranstalter freut sich über eine positive Resonanz.

*

Großalarm an der Gemeinschaftsschule im November: Ein 16-jähriger Schüler testet an der Bushaltestelle ein Pfefferspray. Der Wind treibt die Substanz über den Pausenhof. 15 Schüler werden leicht verletzt.

*

Die Eider-Treene-Schule wird im Dezember mit dem Berufswahl-Siegel SH ausgezeichnet – für die Konzipierung der Berufs- und Studienorientierung.

*

Das Jahr beschert den Tourist- und Freizeitbetrieben der Stadt ein Rekord-Ergebnis bei den Übernachtungen. Die Zahl steigt um 6,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 140 000.

*



Ehrungen: Der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Ziegert erhält im November für seine ehrenamtliche Tätigkeit in der Kommunalpolitik und als Schiedsmann die Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel des Landes.

Als erster Bürger wird Fußballtrainer Dieter Lehmbeck im Januar mit dem frisch ausgelobten Bürgerpreis der Stadt Tönning ausgezeichnet. Damit soll sein Engagement für die Jugendfußballer des TSV Tönning gewürdigt werden, die er seit 45 Jahren trainiert.

*

Jubiläen: Die dänische Schule feiert im Mai ihr 80-jähriges Bestehen.

Seit 60 Jahren kümmert sich der Runde Tisch Tönning um kleine und große Projekte zur Verschönerung der Eiderstadt. Zum Jubiläum, das im Juni gefeiert wird, spendiert er eine Skulptur, die eine Robbenfamilie zeigt und am Innenhafen aufgestellt wird.

70 Jahre alt wird der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt. Seit 1992 unterhält er eine Pflegestation. Bereits 1920 war schon einmal ein Ortsverein gegründet worden, allerdings erzwangen die Nazis 1933 seine Auflösung.

Seit zehn Jahren gibt es die Tönninger Tafel, die Bedürftige mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs versorgt.

Zum 20. Mal findet das Weihnachtsereignis statt – diesmal mit einer Premiere: Es hat auch nach Weihnachten geöffnet.

von Ilse Buchwald

erstellt am 01.Jan.2017 | 08:00 Uhr