Winter in Husum : Verdirbt Petrus die Schneewette?

1 von 1 Foto: Gerhard Paul 1 von 1

Seit knapp 100 Tagen läuft unsere Schneewette: Ende Oktober haben wir die Leser der Husumer Nachrichten aufgefordert, den Tag zu tippen, an dem der Kopf der Tine auf dem Marktplatz zum ersten Mal in diesem Winter mit Schnee bedeckt sein wird. Dieser Tag allerdings ist bisher noch nicht gekommen. Heute besteht zumindest eine gewisse Chance dafür, sagt der Meteorologe Lars Rohwer (www.husumwetter.de): „Die Temperatur steigt – ein ostwärts gelegenes Hoch, das sich im Uhrzeigersinn dreht, und ein sich gegenläufig bewegendes Tief über dem Atlantik sorgen dafür, dass warme Luft vom Süden her in die Storm-Stadt strömt.“ Und in dieser Übergangsphase könnte etwas Schnee fallen. Könnte. Aber vermutlich bleibt es einfach nur nass und regnerisch.

Das jedoch ist ja fast schon Dauerzustand in Husum, wo – wie gerne behauptet wird – sich der Sommer vom Winter ja nur durch die Temperatur des Regens unterscheidet. Und selbst das stimmt nicht immer: Im Jahr 2014 herrschten zu Weihnachten tagsüber sechs Grad plus – exakt die Temperatur, die ein halbes Jahr später, an einem Tag Anfang Juli 2015, in der Nacht gemessen werden konnte. Allerdings kam kurz darauf eine Hitzewelle mit mehr als 30 Grad. Wohl die Wiedergutmachung von Petrus für diesen schlechten Sommer-Scherz.

Offenbar hat der Winter bisher einfach einen großen Bogen um Husum gemacht. „In fast ganz Deutschland lag schon Schnee und das auch über mehrere Tage, nur in unserer Region und gebietsweise im Ruhrgebiet nicht“, so Rohwer. Vergleiche man die Monate Dezember 2016/ Januar 2017 mit denen der Jahre 1962 bis 1990, sei der aktuelle nordfriesische Winter im Schnitt zwei Grad zu warm gewesen. „In Bayern war er dagegen drei Grad zu kalt“, so der Experte.

Sieht man sich die Statistik an, so waren auch die letzten drei Winter nicht besonders streng: 2015/16 und 2013/14 gab es jeweils nur zwei Schneetage und 2014/15 derer sieben. Blickt man weiter zurück, stellt sich die Lage jedoch anders dar. 2012/13 lag an 41 Tagen Schnee, 2011/12 an 19 Tagen, 2010/11 an 36 Tagen und 2009/10 sogar an 69 Tagen. Meist war im Februar Schluss mit der weißen Pracht – oder Last –, aber im Winter 2012/13 blieb Frau Holle sogar bis in den Frühling: Erst nach dem 31. März war alles weggetaut.

Durchaus möglich also, dass die Tine noch eine Schneekrone bekommt, auch wenn keiner mehr so richtig damit rechnet. Immerhin: Es sind noch 20 Schneewetten-Teilnehmer im Rennen, deren Tipp auf das heutige Datum oder später fällt. Plus die drei, die auf „gar keinen Schnee“ gesetzt haben. Nicht unwahrscheinlich, dass am Ende die Preise – ein Abendessen für zwei Personen in Hartmann’s Landküche, ein Film-Abend für zwei im Kino-Center und ein Schneeschieber-und-Streuschaufel-Paket vom Hagebaumarkt – unter diesen drei verlost werden.

Damit kann Hagebaumarkt-Geschäftsführer Ole Singelmann sein Lager zumindest ein klein wenig erleichtern. „Schneeschieber sind ein reiner Bedarfsartikel: Wenn es so weit ist, gucken die Leute in ihre Garage und kaufen einen neuen, wenn der alte nicht mehr brauchbar ist“, sagt er. Natürlich würden genug Schippen vor jedem Winter auf Vorrat geordert – ob sie sich verkaufen oder nicht, hängt dann vom Verlauf der kalten Saison ab. „Im Moment haben wir wohl den Bedarf für zwei bis drei Jahre auf Lager.“ Aber der nächste Winter kommt bestimmt. Sicherlich auch mal wieder mehr und längerer Schneefall. Und vielleicht sogar eine neue Schneewette.

von Stefan Petersen

erstellt am 30.Jan.2017 | 07:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen