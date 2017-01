Blick ins neue Jahr für Garding : „Unser Ziel: die Stadt mit Leben füllen“

1 von 1 Foto: hjm 1 von 1

Was kommt im neuen Jahr auf die Gardinger Bürger und ihre Gäste zu? Das erläutert Bürgermeisterin Andrea Kummerscheidt im Interview. Unter anderem wird mehr Wohnraum und ein Discounter geschaffen. Außerdem stehen einige zusätzliche Feste und die Eiderstedt-Messe im Veranstaltungskalender.

Was hat Sie 2016 als Bürgermeisterin gefreut oder geärgert?

Kummerscheidt: Ich habe viele Gründe gehabt, mich zu freuen, aber leider auch viele, um mich zu ärgern. Gefreut habe ich mich zum Beispiel darüber, dass einige unserer im Jahr 2015 angestoßenen Prozesse umgesetzt sind oder zumindest kurz vor der Umsetzung stehen und immer mehr Bürger dies mit Freude zur Kenntnis nehmen. Die gute und fruchtbare Zusammenarbeit mit den Umlandgemeinden war und ist erfreulich. Nur durch den ehrenamtlichen Einsatz und die sinnvollen Ideen vieler Menschen wird die Mittelregion deutlich gestärkt und gibt uns als ländlichem zentralen Ort die Möglichkeit, noch intensiver auf die Bedürfnisse der Kooperationspartner einzugehen. Geärgert hat mich, dass von diversen Seiten die Verlegung des Bahnhofes als beschlossene Sache dargestellt wurde. Die Stadtvertretung steht dem Vorhaben durchaus positiv gegenüber. Bis zu einer eventuellen Umsetzung ist es jedoch noch ein weiter Weg. Solange zum Beispiel die Frage der Mobilität für unsere Bürger im Ostteil der Stadt nicht geklärt ist, solange wir nicht wissen, ob sich die Kooperationsgemeinden definitiv an diesem Projekt beteiligen und solange keine validen Zahlen vorliegen, ist es verfrüht, hier über Tatsachen zu sprechen.



Welche drei Projekte stehen für Garding auf der Agenda 2017 ganz oben?

Kummerscheidt: Ganz oben steht auf jeden Fall die ärztliche Versorgung. Ich hoffe darauf, dass St. Peter-Ording, Garding, Tönning und Oldenswort gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung Lösungen finden, die die Bedürfnisse der Eiderstedter und die unserer Gäste zufriedenstellend abdeckt. Auch ganz oben auf der Agenda steht unser neues Gewerbegebiet an der B 202. Drei Hektar Fläche stehen ab Spätsommer/Herbst zur Verfügung. Da Garding in der Mitte Eiderstedts liegt, sind die Grundstücke für Gewerbetreibende interessant. Unsere Stadt auch als Wirtschaftsstandort auszubauen, ist der nächste große Schritt, den wir gemeinsam gehen wollen. Arbeitsplätze zu schaffen und die Stadt mit Leben zu füllen, das ist unser Ziel. Und ebenso wichtig ist uns der Erhalt des historischen Ortskerns mit unserer wunderschönen Altstadt. Immer mehr entsteht hier das kulturelle Zentrum.



Was kann 2017 in der Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt verbessert werden?

Kummerscheidt: Wir können uns über die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Amtes nicht beklagen. Alle Fachbereiche unterstützen uns wirklich gut.

Was wünschen Sie sich von der Landesregierung?

Kummerscheidt: Ich wünsche mir nichts von der Landesregierung, sondern erwarte eine ganze Menge von ihr. Nehmen wir nur die Themen Gesundheitsversorgung, Innere Sicherheit, Verkehrsinfrastruktur, Unterrichtsausfall und KiTa-Gebühren. Überall besteht dringender Handlungsbedarf. Hier zwei Beispiele: Gesundheitsvorsorge: Nach dem für ganz Eiderstedt bitteren Ende des Tönninger Krankenhauses, ist auch das Land noch einmal mehr bei der Sicherstellung der Krankenhausversorgung im ländlichen Raum gefordert. Hier erwarte ich eine klare Positionierung der Landesregierung. Innere Sicherheit: In Anbetracht der schon seit langem veränderten Sicherheitslage in unserem Land ist es fast als Farce zu bezeichnen, dass die ersten zusätzlich ausgebildeten Polizeibeamten erst ab 2019 ihren Dienst antreten können. Die 100 zusätzlich geschaffenen Stellen entsprechen übrigens einer Personalaufstockung von gerade mal einem Prozent. Ich erwarte von der Landesregierung, dass sie vor der herrschenden Situation nicht weiter die Augen verschließt, sondern zügig zusätzliche Stellen für Polizei, Staatsanwaltschaft und Justizvollzugsanstalten schafft. Und wenn ich mir doch etwas wünschte, dann wäre es, dass die Verantwortlichen in Kiel nicht weiter vor sich hin träumen, sondern die Zeichen der Zeit in allen Bereichen erkennen, die berechtigten Sorgen der Menschen ernst nehmen und entsprechend handeln.



Wird 2017 ein gutes Jahr für die

Gardinger?

Kummerscheidt: Ja, aller Voraussicht nach, wird es wieder ein gutes Jahr für Garding werden. Zur Zeit haben wir 13 Bauleitpläne am Start. Das ist für unsere kleine Stadt eine ganze Menge. In den nächsten beiden Jahren werden fast 70 Mietwohnungen zur Verfügung stehen, davon zwei Drittel barrierefrei. Über 60 Grundstücke im Nahbereich warten dann auf Käufer. Mit dem Edeka-Markt als Vollversorger und dem neuen Discounter bieten wir unseren Bürgern sowie den Umlandgemeinden und unseren Gästen endlich ein kleines Einkaufszentrum. Noch ein Grund mehr, Garding als Wohnort zu wählen.

Natürlich kommt auch der Spaß nicht zu kurz. Auch in diesem Jahr wird es wieder viele tolle Veranstaltungen für Groß und Klein geben. Der berühmte Sohn unserer Stadt, Theodor Mommsen, würde seinen 200. Geburtstag feiern. Das wird natürlich groß gefeiert. Dann wird es erstmalig die Gardinger Biertage geben, der zum Familienpark umgestaltete Stadtpark wird offiziell eingeweiht und nicht zu vergessen die traditionellen Kracher, wie die Musikantenbörse, unser Stadtfest, oder der beliebte Spezialitätenmarkt der Landfrauen. Und auch die Eiderstedt-Messe ist in diesem Jahr wieder dran.



Haben Sie 2017 noch Geld zum Gestalten?

Kummerscheidt: Grundsätzlich ist es so, dass Garding keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen kann. Wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen unseren Haushalt zu konsolidieren und unser Bemühen findet auch Beachtung. Gleichwohl arbeiten wir mit Hochdruck daran, unsere Stadt zu entwickeln. Dies geht aber nur, wenn man auch zukunftsweisende Investitionen tätigt. Deshalb fällt die Stadtvertretung ihre Entscheidungen stets mit klarem Blick und dem nötigen Mut, um unserer Aufgabe, als ländlicher Zentralort, in allen Belangen gerecht zu werden.



Und was haben Sie sich persönlich für das nächste Jahr vorgenommen?

Kummerscheidt: Häufiger gemeinsam mit meinem Mann und unserer kleinen Hündin Ira in Vollerwiek oder Westerhever am Deich spazieren zu gehen. Ruhe, Meer, Wind und ein unendlicher Himmel. Dort kann ich Kraft tanken und meine Gedanken einfach fließen lassen – herrlich!

von Ilse Buchwald

erstellt am 03.Jan.2017 | 07:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen