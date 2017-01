Nordfriesland : Trotz Arbeit: Viele auf Hartz IV angewiesen

1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Insgesamt 2182 Menschen in Nordfriesland waren im vergangenen Jahr trotz Arbeit auf Hartz IV angewiesen – 240 von ihnen arbeiten sogar in Vollzeit. Auf diese Problematik macht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) aufmerksam. Danach ist eine große Zahl der „aufstockenden“ 676 Beschäftigten in Teilzeit tätig und 887 arbeiten in einem Minijob.

„Dass so viele Menschen in Nordfriesland von ihrer Arbeit nicht leben können, ist deprimierend“, erklärt der Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes, Mathias Wötzel. Ein besonderes Problem sind für ihn die Minijobs: „Sie sind keine Brücke in reguläre Beschäftigung, sondern ein Armutsrisiko, weil sie keine oder nur geringe Ansprüche in der Kranken- und Rentenversicherung erwerben.“ Außerdem hätten Studien ergeben, dass den Beschäftigten im Minijob Rechte vorenthalten werden. „Sie bekommen oft keinen Urlaub, keine Lohnfortzahlung bei Krankheit oder an Feiertagen und sie werden in der Regel niedriger bezahlt als reguläre Arbeitnehmer“, kritisiert Mathias Wötzel.

„Es ist deshalb sinnvoll, wenn die Jobcenter sich für die Beschäftigten im Leistungsbezug engagieren“, so Wötzel: „Wer sich in einer beruflichen Einbahnstraße befindet, braucht mehr Unterstützung.“ Berufliche Qualifizierung müsse weiter voran gebracht werden, zumal viele Menschen in Minijobs gern mehr arbeiten würden. Für Mathias Wötzel ist deshalb klar: „Unser Ziel ist es, mehr Minijobs in sozialversicherte Arbeit umzuwandeln.“

Aber auch Land und Kommune sieht der DGB-Kreisvorsitzende in der Verantwortung: „Weit über die Hälfte der geringfügig Beschäftigten, die bundesweit aufstocken müssen, sind Frauen. Viele von ihnen leisten Familien- und Pflegearbeit, so dass sie nur eine begrenzte Anzahl von Stunden arbeiten können. Deshalb müssen wir die Infrastruktur ausbauen, damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter zu meistern ist.“

Angesichts bundesweit fast 1,2 Millionen Aufstockern und 100.000 Minijobs, die zum Jahresbeginn 2015 in sozialversicherte Beschäftigung umgewandelt wurden, sagt er: „Das geht auf das Konto des Mindestlohns. Dieser wirkt. Aber auch unsere Jobcenter sind in der Pflicht. Arbeit muss vor Armut schützen und da gibt es noch einiges zu tun.“

von hn

erstellt am 16.Jan.2017 | 12:00 Uhr

