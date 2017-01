Kitesurf Masters in St. Peter-Ording : Top-Sportevent mitten im Sommer

1 von 1 Foto: cw/mediahouse.one 1 von 1

Auf ein großes Sportereignis können sich die St. Peteraner und ihre Gäste freuen. Denn nun steht fest, dass das Finale der Kitesurf Masters 2017 am Ordinger Strand ausgetragen wird. Vom 9. bis 13. August werden die besten deutschen Wassersportler ihre Titelträger bei den Deutschen Meisterschaften küren. Die Top-Stars der Szene treten in den Disziplinen Racing, Slalom und Freestyle gegeneinander an. Die Kitesurf Masters sind die ranghöchste Deutsche Meisterschaftsserie. Gestartet werden die Wettkämpfe bereits ab zwei Windstärken.

Der Standort St. Peter-Ording konnte bereits im vergangenen Jahr mit sensationellen Bedingungen und einem einzigartigen Event-Village überzeugen, so der Veranstalter, die Agentur Choppy Water aus Kiel. Tausende Besucher strömten an den Strand und kamen neben spannenden Wettkämpfen auf dem Wasser auch in den Genuss der Testmöglichkeiten von zahlreichen Produkten für diese Sportart. „St. Peter-Ording ist ein Paradies für Wassersportler. Weltweit gibt es nur wenige Orte, die so gut für das Kitesurfen geeignet sind, wie die Nordsee und der Strand vor St. Peter-Ording. Deshalb ist dieser Standort auch die optimale Location für das Finale der Kitesurf Masters“, so Matthias Regber von Choppy Water. Auch in diesem Jahr ist neben der spektakulären Show auf dem Wasser wieder ein reichhaltiges Rahmenprogramm geplant. Das Highlight dürfte das große Kitelife-Testival mit allen namhaften Industrievertretern sein. Auf dem Areal sind zusätzlich diverse Ansprechpartner und Teamfahrer vor Ort, die für alle Fragen und Hintergrundinformationen zu Verfügung stehen“, so Tim Jacobsen, Organisator des Kitelife Villages und Herausgeber des Magazins Kitelife.

Aber auch das Eventvillage mit Catering- und Shoppingmeile und das abendliche Bandfestival sorgen für Unterhaltung. „Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr sind wir gespannt auf das Finale in St. Peter-Ording“, so Constanze Höfinghoff, stellvertretende Tourismus-Direktorin, „als Hotspot des Kitesports freuen wir uns auf Deutschlands beste Kiter.“

St. Peter-Ording hat einige Erfahrungen mit sportlichen Großveranstaltungen. Von 2005 bis 2015 war der Badeort Austragungsort des Kitesurf Worldcups. Aus organisatorischen Gründen wechselte der Veranstalter dann nach Fehmarn. Die Agentur Choppy Water nutzte die Gelegenheit und sicherte sich den Ordinger Strand als Austragungsort für die Masters.















von Ilse Buchwald

erstellt am 24.Jan.2017 | 13:00 Uhr