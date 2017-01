Ein buntes Jahr in St. Peter-Ording : Tanzende Drachen und wilde Piraten

1 von 1 Foto: TZ St. Peter-Ording 1 von 1

In St. Peter-Ording laufen die Planungen für die Events in diesem Jahr auf Hochtouren. Neben den Klassikern wie Biikebrennen, Kultur-Himmel, Drachenfestival und dem Beachvolleyball-Turnier wartet der Badeort zusätzlich mit neuen Veranstaltungen auf: zum Beispiel mit einer Gesundheitswoche und der Woche „Aktiv im Nationalpark“. Außerdem finden die Kitesurf Masters und das Soul Kitchen Festival nach dem großen Erfolg der Premieren im vergangenen Jahr nun zum zweiten Mal statt.

Der Veranstaltungsreigen wird traditionell mit dem Biikebrennen am 21. Februar eröffnet. Dann erwacht das Nordseebad langsam aus seinem Winterschlaf. Auf der Erlebnis-Promenade wird ein riesiges Feuer angezündet. Im Anschluss finden in zahlreichen Restaurants Grünkohlessen statt.

Am Sonntag, 8. April, heißt es dann: „St. Peter-Ording klart auf“. Mit Müllsäcken und Handschuhen gewappnet geht es um 11 Uhr gemeinsam an den Strand zum Frühjahrsputz. Am ersten Aktionstag des Jahres gilt es, den Müll einzusammeln, den die winterlichen Fluten am Strand angeschwemmt haben. Für die Helfe gibt es zum Abschluss Snacks und Getränke.

In St. Peter-Ording ist der Osterlauf am Sonnabend vor dem Fest ein ebenso fester Bestandteil des Programms wie das abendliche Osterfeuer am selben Tag. Während es tagsüber um Sport und Spaß geht, wird abends am Feuer bei Live-Musik, Speisen und Getränken mit der ganzen Familie gefeiert. Termin ist der 15. April, 14 Uhr und 19.30 Uhr.

Zum ersten Mal im Programm ist die Gesundheitswoche von Montag, 8. Mai, bis Freitag, 12. Mai. „Mitmachen, Zuhören und Ausprobieren“ lautet das Motto der Premiere. Gemeinsam mit Partnern bietet die Tourismus-Zentrale St. Peter-Ording (TZ) ein vielseitiges Programm mit aktiven und informativen Komponenten rund um die Gesundheit.

Schon fast ein Klassiker im Veranstaltungskalender ist der Eiderstedter Kultur-Himmel am Himmelfahrtstag, in diesem Jahr am 25. Mai. Die Halbinsel Eiderstedt lädt ab 14 Uhr auf der Erlebnis-Promenade zu kulturellen, musikalischen und kulinarischen Genüssen aus der Region von Friedrichstadt bis St. Peter-Ording ein.

Und noch eine Premiere: Von Montag, 19. Juni, bis Sonnabend, 24. Juni, findet die erste Naturerlebniswoche im Nordseebad und der Umgebung statt. Die Natur und den Nationalpark Schleswig-Holstein mit allen Sinnen erleben, diese Möglichkeit bietet das Programm mit einer Vielzahl an Ausflügen, Führungen, Vorträgen und Aktionen.

Ein absoluter Klassiker steigt am 4. Juli auf der Bühne auf der Erlebnis-Promenade. Dann gibt ab 20 Uhr die Big Band der Bundeswehr ihr Benefizkonzert. Im Gepäck hat sie außer ihren Big-Band-Klassikern aktuelle Hits. Die Spenden kommen einem gemeinnützigen Projekt zugute.

Fest im Terminkalender vieler Ausdauersportler steht der Gegen-den-Wind-Triathlon und -Halbmarathon am 22. und 23. Juli. Lange Tradition haben beide Events in St. Peter-Ording. Die Wettbewerbe mit Start und Ziel am Ordinger Strand sind nach Altersklassen und Distanzen gestaffelt.

Seit vielen Jahren macht die smart beach tour in St. Peter-Ording Station, so auch vom 28. bis 30. Juli. Die Besucher können sich auf spannende Qualifikationsspiele für Beachvolleyball-Meisterschaften auf dem Eventgelände am Ordinger Strand freuen.

Der sportliche Höhepunkt des Jahres sind die Kitesurf Masters. Sie finden vom 9. bis 13. August am Ordinger Strand statt. Dann trägt die wichtigste Regattaserie in dieser Sportart in Deutschland in St. Peter-Ording ihr Finale aus. Zuschauer können vom Strand aus die spannenden Wettkämpfe in den Disziplinen Racing, Freestyle und Slalom verfolgen.

Freunde bunter Flugobjekte sollten sich das Wochenende 1. bis 3. September vormerken. Dann steigt das Drachenfestival mit vielen bunten und federleichten Kunstwerken am Himmel über dem Ordinger Strand. Neben den Fantasiefiguren gibt es auch Vorführungen und Nachtflugshows zu beobachten.

Vom 13. bis 17. September steht eine Reise in den Nationalpark auf dem Programm. Dazu gehören Veranstaltungen, Erkundungstouren und Führungen sowie der zweite Aktionstag „SPO klart auf“ am 16. September.

Zum zweiten Mal sorgt das Soul Kitchen Festival im September für musikalische und kulinarische Genüsse. Die Erlebnis-Promenade wird vom 15. bis zum 17. September Schauplatz einer Mischung aus Soul-Musik und Street-Food. Mit Stargästen – sowohl an den Töpfen und Pfannen als auch auf der Bühne und am Plattenteller – ist auch 2017 wieder zu rechnen.

Kinder kommen bei den Piratentagen mit Piratenlager vom 26. bis 30. Oktober voll auf ihre Kosten. Zwischen Zelten und Hütten im Ortsteil Dorf finden sich dann Feuer- und Kochstellen, Verkaufsstände und Gastronomie. Abends flackern Fackeln, Kerzen und Öllampen, während im Zelt Märchen und sagenhafte Geschichten erzählt werden.

Und zum Abschluss des Jahres wirdSilvester auf der Buhne und der Erlebnis-Promenade wieder kräftig gefeiert. Mit Musik, Schlemmereien, Countdown und spektakulären Höhenfeuerwerk der Tourismus-Zentrale klingt das Jahr in St. Peter-Ording aus. Zudem finden in Hotels und Restaurants Partys und Veranstaltungen statt.

Weitere Info, auch zu möglichen Änderungen, unter www.st-peter-ording.de.





von Ilse Buchwald

erstellt am 08.Jan.2017 | 21:00 Uhr