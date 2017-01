Jahreswechsel in Nordfriesland : Stromausfälle, Carport-Brand, Glücksbringer

1 von 1 Foto: dieter Wrege 1 von 1

Mit einem Mal war es duster. Auf Licht, Fernsehen, Computer, Waschmaschine oder Geschirrspüler – eben auf alles, was Strom braucht – mussten in der Nacht zu Silvester viele Einwohner in Gemeinden rund um Husum verzichten. Die hohe Luftfeuchtigkeit mit viel Salz in der Atmosphäre hatte dazu geführt, dass Isolierungen an Trafo- oder Mast-Stationen sowie an Freileitungen nicht funktionierten. Es kam die ganze Nacht hindurch zu Kurzschlüssen, in deren Folgen wegen der enormen Hitze durch die Überspannung Sicherungen und Kathoden brannten, wie die SH Netz AG mitteilt. Betroffen waren die Gemeinden oder Ortsteile Schwesing, Oster-Ohrstedt, Ahrenviöl, Winnert, Oldersbek mit dem Ortsteil Steinberg, Mildstedt, Rantrum, Südermarsch, Witzwort, Norderfriedrichskoog, Uelvesbüller Koog, Simonsberg sowie Außenbereiche von Husum.

Zwischen Freitag (30.), 21 Uhr, und Sonnabendvormittag (31.) waren zehn Stationen in Mitleidenschaft gezogen worden. Besonders schlimm hatte es die Stationen Norderfriedrichskoog, Hagedorn-Süd und Ostenfeld getroffen: Dort war jeweils ein Trafo defekt. Um die Stromversorgung zu sichern, wurden Notstromaggregate eingesetzt, die teilweise auch am Neujahrstag noch liefen, so SH Netz weiter. Mitarbeiter aus Friedrichstadt, Niebüll und Schuby waren die Nacht hindurch und am Folgetag mit den Reparaturen beschäftigt. Die Stromausfälle dauerten laut SH Netz zwischen wenigen Minuten bis zu anderthalb Stunden.

Auch einige Feuerwehren waren im Einsatz. So rückte die Wittbeker Wehr am Freitag kurz nach 21 Uhr aus: Auf einem Hochspannungsmast in der Ortslage „Sprüng“ war eine Transformatorenstation „hochgegangen“. Vor Ort – in der Feldmark – konnten die 18 Löschprofis den Brand in großer Höhe zwar sehen, mussten sich – wegen der Gefahr eines Stromschlags – aber auf Sicherungsmaßnahmen beschränken. Die Zuwegung war im Übrigen nur über Wiesen möglich. Rantrums Wehrführer Karl-Heinz Hansen rief seine Einsatzkräfte zur Feuerwache. „Dort haben wir zunächst einmal die Notstromaggregate klargemacht“, berichtet er – „denn bei Stromausfall kriegen wir ja die Tore unserer Fahrzeughalle nicht hoch und unsere drei Einsatzfahrzeuge können nicht ausrücken“. Zu ihrer Erleichterung war der Strom in Rantrum nach 35 Minuten wieder da. Aus Oldersbek wurde gegen Mitternacht ein Trafo-Brand gemeldet. Wehrführer Rüdiger Lorenzen rückte mit 24 Einsatzkräften aus – vor Ort waren in großer Höhe auf einem Hochspannungsmast mehrere Kathoden explodiert. Auch in diesem Fall konnte der Brand nicht angegangen werden, die Feuerwehr musste sich auf Sicherungsmaßnahmen beschränken. Fazit von SH Netz: Eine solche witterungsbedingte Schadenslage sei in dieser Form noch nicht vorgekommen.

Was war sonst noch los zum Jahreswechsel? Das Jahr 2017 war gerade mal 53 Minuten alt, als der zentralen Leitstelle Nord in Harrislee über Notruf ein Carport-Brand in Breklum gemeldet wurde. Ein kritischer Einsatz: Der Unterstand befindet sich unmittelbar an einem Holzblockhaus. Die Breklumer Feuerwehr erhielt Unterstützung durch die Struckumer und alsbald auch durch die Bredstedter Wehr. Zum Einsatzort eilte auch ein Rettungswagen des Kreises – alarmiert wurde zusätzlich die DRK-Bereitschaft Bredstedt, die den Einsatz dann aber abbrechen konnte.

Kreisbrandmeister Christian Albertsen zog gestern um 17 Uhr eine erste Bilanz zum Jahreswechsel: „Auch diesmal hat es wieder in etlichen Mülltonnen gebrannt, oft hervorgerufen durch unachtsamen Umgang mit Feuer“, stellte er unter anderem fest. Um mit den drei Einsatzfahrzeugen schnellstmöglich ausrücken zu können, hatte sich Rantrums Wehrführer Karl-Heinz Hansen dazu entschlossen, mit seinen Einsatzkräften unmittelbar in der Wache präsent zu sein. „Das ist aber nicht selbstverständlich“, so Albertsen. In Südtondern musste die Polizei zwischen Silvester, 18 Uhr, und gestern, 5 Uhr, zu 316 Einsätzen ausrücken – in 21 Fällen wegen Körperverletzungen. In Humptrup wurde ein Zigarettenautomat zerstört und dabei ein erheblicher Gebäudeschaden verursacht. Zu einem besonderen Einsatz kam es am Sonnabend um 20.30 Uhr auf Föhr: Der Rettungsdienst transportierte mit Hilfe der DGzRS einen Patienten, der sich beim Umgang mit einer Leuchtpistole eine Handverletzung zugezogen hatte, ins Krankenhaus nach Niebüll.

Unterdessen stellte sich zum Jahreswechsel zwischen Dagebüll und den Inseln Föhr und Amrum einmal mehr ein reger Pendelverkehr ein. Bereits am Tag nach Weihnachten nahmen Kurzurlauber Kurs auf Wyk und Wittdün, um Silvester an den beliebten Ferienzielen zu verbringen. Nachdem der stürmische zweite Weihnachtstag und das Hochwasserproblem an den Fähranlegern überstanden waren, setzte der Hauptansturm am 28. und 29.Dezember ein, um danach gleich wieder abzuflauen. Die beiden letzten Verkehrstage des Jahres ordneten sich bereits in den normalen Fahrplan ein. Es wehte von See her immer noch pustig stark, bewegte sich aber in normalen Dimensionen. Weniger reibungslos verlief der Verkehr im Hallighafen Schlüttsiel, von dem aus am 26. und 27. Dezember nichts ging und die Halligen erst wieder am 28. Dezember erreicht werden konnten.

Silvester hatte die Stadt Wyk zum mittlerweile achten Mal Besuch von den Schornsteinfegern. Eine 17-köpfige Vertretung der Glücksbringer unter dem Kommando der Meister Hauke Petersen und Matthias Rugullies machte den Föhrern und ihren Gästen ihre Aufwartung, wünschte allen ein gutes neues Jahr, verteilte kleine Schornsteinfeger-Figuren und bat um eine Spende für das Wilhelminen-Hospiz in Niebüll. Zum Dank und als Quittung für den Griff in die Geldbörse malten die Vertreter der schwarzen Zunft den Spendern die Nase schwarz an. Begleitet wurden die 17 Schornsteinfeger von zehn Flensburger Trommlern der Policia do Samba, angeführt von Tim Kliem. Auf dem Wyker Sandwall herrschte während des dreistündigen Spektakels eine Riesenstimmung. Mit der ersten Nachmittagsfähre kehrten die Schornsteinfeger zurück an Land – im Bewusstsein, wieder einmal eine gute Tat vollbracht zu haben. Bisher kamen auf ihren Touren 34 000 Euro zusammen. Dieses Mal waren es weitere 6000 Euro. Unterstützt wurden die Glücksbringer von der Föhrer-Tourismuszentrale und der Wyker Dampfschiffsreederei (WDR).

von hn

erstellt am 01.Jan.2017 | 20:15 Uhr