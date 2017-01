Freude über neues Baugebiet : Straßensperrungen sorgten für Ärger

1 von 1 Foto: ume 1 von 1

Im Januar war es soweit. Mildstedt feierte die Einweihung der neuen Mensa an der Gemeinschaftsschule. 1,4 Millionen Euro hat das Bauwerk gekostet. Während der Feier fielen aber auch deutliche Worte von Bürgermeister Bernd Heiber in Richtung Kiel. Das Land habe Mildstedt bei der Vergabe von Fördermitteln über den Tisch gezogen, beklagte der Gemeinde-Chef. Im November 2014 wurde aus dem Mensa-Konzept ein Bauentwurf und im Juni 2015 fand die erste Baubegehung statt.

Wohl kaum eine Veranstaltung im südlichen Nordfriesland ist so bekannt, wie der Karneval in MIRO. Schließlich treffen sich alljährlich in der Mildauhalle die Feierwütigen aus der ganzen Region. Im Februar waren es rund 800 Menschen, die ausgelassen die Halle geentert hatten, und damit gleichzeitig etwas Gutes taten, denn der Veranstalter, der Karnevalsverein MIRO (Mildstedt Rosendahl) ist eine eigenständige Fördergruppe innerhalb des TSV Mildstedt.

Im Februar fiel der Startschuss mit einer ersten Begehung von Mildstedt – die Gemeinde soll zu einem Modell für den ländlichen Raum werden. Drei Bürgerdialoge unter reger Beteiligung haben stattgefunden. Zudem gab es eine große Haushaltsbefragung, um den Bedarf und den Nutzen zu ermitteln. Daneben wurden Fördermittel gesucht. 104.000 Euro wurden schließlich vom Deutschen Hilfswerk zur Verfügung gestellt. Diese Stiftung verteilt Gelder aus der Fernsehlotterie. Ergänzend dazu brachte die Arbeiterwohlfahrt einen Eigenanteil von 26.000 Euro auf. Das Geld dient im Wesentlichen zur Finanzierung einer Quartiersmanagerin über einen Zeitraum von drei Jahren. Im August trat Cosima Mähl diesen Job in Mildstedt an. Sie ist neben ihrer Kollegin in Lauenburg erst die zweite Quartiersmanagerin in Schleswig-Holstein.

Lobende Worte gab es vom Gemeinde-Chef Bernd Heiber für die Arbeit des DRK-Ortsvereins Mildstedt, der im Februar sein 50-jähriges Bestehen feierte.

Umgerechnet auf die Einwohnerzahl ist der Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt der größte in Deutschland. Immerhin gehören der Awo in Mildstedt mehr als 850 Mitglieder an. Und einer der Gründungsväter, Johannes Henkens, wurde im März für seine 70-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Seit die Gemeinde im Jahr 2014 die Oberflächenentwässerung an den Deich- und Hauptsielverband Eiderstedt abgegeben hat, klagen die Einwohner über den Verband. Besonders die rüden Umgangsformen und die Art der Information stießen und stoßen bei den Bürgern auf Kritik. „In jedem Schreiben steckt eine Drohung“, hieß es in der Gemeindevertreter-Sitzung im März. Kaum hatte sich der Zorn ein wenig gelegt, begannen im Sommer umfangreiche Bauarbeiten im Auftrag des Verbandes, um das marode Kanalnetz zu erneuern. Der Ortsteil Rosendahl war länger von der Außenwelt nahezu gänzlich abgeschlossen und wieder klagten die Anlieger über die mangelhafte Information. Aber nicht nur die Einwohner, auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr übten scharfe Kritik, denn über die Sperrungen von ganzen Zuwegungen und Straßenkreuzungen, war die Leitstelle nicht unterrichtet.

Sehr viel von seinem ursprünglichen Charme hat der Naturerlebnisraum Mildstedter Tannen/Mühlenau durch die Orkane Christian und Xaver verloren. Im Mai griff der Förderverein tief in die Tasche und investierte 5000 Euro, unter anderem für eine neue Fähre. In seinem letzten Jahresbericht als Vereinsvorsitzender legte Hans-Dieter Oldenburg dann im Dezember noch einmal den Jahresbericht vor und teilte mit, dass eine 20 Zentimeter dicke Schicht Mutterboden entfernt wurde, und nächstes Jahr in weiteren Bereichen eine zwölf Zentimeter dicke Schicht der Heidefläche abgetragen werden soll, damit das Kraut wiederbelebt wird. Bei den anschließenden Wahlen wurde Günter Jacobsen zu seinem Nachfolger bestimmt.

Freude im Gemeinderat. Im Mai teilte der Bürgermeister mit, dass sich Mildstedt erweitern darf. Daraufhin wurde der betreffende Flächennutzungsplan geändert und der Aufstellungsbeschluss des B-Plans 23 beschlossen. Das neue Wohngebiet soll am Ostrand des Ortes, östlich des Engelschen Weges, nördlich des Luruper Weges und südlich von Pastortannen entstehen, im Juli wurde die Erschließung vom Gemeinderat beschlossen. Ende Dezember dann wurden die ersten 60 Bewerber, die die Kriterien erfüllen, zu einem Gespräch eingeladen. Es stehen übrigens 50 Bauplätze zur Verfügung, jedoch könnte die Gemeinde auf Grund der großen Nachfrage locker das Doppelte anbieten.

Im Juli ging es um den Nachtragshaushalt. Die Erträge stiegen von 5,5 Millionen auf 5,7 Millionen Euro, die Aufwendungen um 121.000 auf 5,8 Millionen Euro. Das Minus belief sich auf 168.500 Euro. Um den Haushalt auf Vordermann zu bringen und die Erschließung des Baugebietes finanzieren zu können, wurde die Aufnahme eines Kredits über 800.000 Euro beschlossen. Ganz anders dann die Situation im Dezember, als der Haushalt für das Jahr 2017 durch Amtskämmerer Udo Ketels vorgestellt wurde. 2017 sieht im Ergebnisplan Erträge von 6,73 Millionen Euro und Aufwendungen von 5,9 Millionen Euro vor – macht einen Überschuss von 830.000 Euro. Eigentlich war mit einem Minus in Höhe von 300.000 Euro gerechnet worden. Das Plus rührt aus dem Verkauf der Grundstücke im Neubaugebiet.

Das Ferienwochenende der Arbeiterwohlfahrt erfreute sich auch im 31. Jahr großer Beliebtheit. Genau 106 Kinder nahmen im August daran teil.

Sie hat schon Tradition in der Mildstedter Gemeinschaftsschule, die Azubi-Börse. Die Schule und der örtliche Handels- und Gewerbeverein brachten im September Schüler und Unternehmen zusammen. Das Interesse war groß, doch mehr als 18 Betriebe und Institutionen konnten aus Platzgründen nicht teilnehmen.

Die zentral im Ort liegende Alte Schule wird seit dem Herbst umgebaut. Mildstedt bekommt damit ein dörfliches Kommunikationszentrum. Die Alte Schule wird zu einem Ort für Jung und Alt mit generationsübergreifenden Beratungs- und Bildungsangeboten. Kindergartenkinder könnten gemeinsam mit Senioren singen, spielen und basteln. Innerhalb einer interkulturellen Begegnung werden auch Asylbewerber eingeladen. Zudem entstehen dort neben dem Büro als zentraler Anlaufstelle Räume für Besprechungen und Veranstaltungen auch eine Küche und WC-Anlagen.

von Ullrich Meißner

erstellt am 01.Jan.2017 | 12:00 Uhr