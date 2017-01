Musikalische Lesung : Stefan Gwildis und „Der Schimmelreiter“

1 von 1 Foto: Verena Brokshus-Sprung 1 von 1

200 Jahre Theodor Storm. Für den Songschreiber Stefan Gwildis Grund genug, seiner Lieblingsnovelle des Husumer Dichters mit einer musikalischen Lesung zu huldigen. In Zusammenarbeit mit Sonja Valentin entstand eine Bühnen-Version des „Schimmelreiters“, die Gwildis am Sonnabend, 18. März, ab 20 Uhr im Rittersaal des Schlosses präsentiert – als Auftakt einer kleinen Tournee durch Schleswig-Holstein sowie vieler weiterer Aktivitäten, die zum 200. Geburtstag des Dichters geplant werden. Musikalisch begleitet wird Gwildis von Tobias Neumann (Klavier) und Hagen Kuhr (Cello).

Wissen Sie noch, wann Sie den „Schimmelreiter“ zum ersten Mal gelesen haben?

Gwildis: Das war in der Schule – so in der neunten oder zehnten Klasse.

Und? War es schön oder eher eine lästige Pflichtlektüre?

Die Novelle erschien mir damals unheimlich lang und zäh. Aber als ich sie mit 30, 40 Jahren noch mal zur Hand nahm, war es ganz anders.

Mit der „Schimmelreiter“-Lesung haben Sie sich einen Herzenswunsch erfüllt: Was fasziniert Sie so an gerade dieser Novelle und ihrem Protagonisten Hauke Haien?

Dasselbe, was mich schon in der Schulzeit angesprochen hat: der Querulant Hauke Haien, seine kritische Haltung gegenüber der Institution Kirche. Haien ist ein Freidenker, und das entsprach auch meiner Haltung damals. Beim nochmaligen Lesen hat mich vor allem seine Geradlinigkeit und Beharrlichkeit beeindruckt, wie er sich selbst und seinen Ideen treu bleibt. Aber er ist auch ein liebender Mensch, der sein behindertes Kind mit ganzem Herzen annimmt – egal, was die Leute sagen. Wir haben daher auch lange nachgedacht, wie wir dreieinhalb Stunden auf 75 Minuten einkürzen können und schließlich die Person des Hauke Haien in den Mittelpunkt gestellt.

Große Pläne, Leidenschaft, aber auch grandioses Scheitern sind ja Wesenszüge vieler Storm-Novellen. Warum musste es trotzdem gerade „Der Schimmelreiter“ sein?

Ich war als Kind viel an der Nordsee, habe wie Hauke Haien auf Amrum oder Sylt am Strand gesessen und mich vom Spiel der Wellen fesseln lassen. Das spüre ich auch im „Schimmelreiter“. Storm beschreibt das ungemein bildhaft und stark. Und dann liebe ich natürlich die Kauzigkeit der Friesen.

Was hat Sie zu dieser sparsamen Form der Darstellung bewogen? Textblöcke, die in ein variierendes Musik-Motiv eingefasst sind – nur mit Cello und Klavier.

Ich habe mich gefragt, wie ich dieses ewige Spiel von Ebbe und Flut am besten beschreiben kann. Dabei kam mir ein Walzer in den Sinn. Das passt gut zur Landschaft und zum Meer. Alles dreht sich – eine ewige Wiederholung, allerdings mit tollen Variationen.

Was hat uns Hauke Haien aus Ihrer Sicht heute noch zu sagen?

Als intensiver Betrachter der Natur würde er sicher sagen: „Passt auf Eure Umwelt auf“ und weiter an seinen Deichprofilen basteln. Und wahrscheinlich hätte er längst den Elektromotor erfunden.

Und was würde er tun, wenn er in unserer Zeit lebte?

Ich vermute, sein Bestreben ginge heute mehr in Richtung Energie- als in Landgewinnung.

Aber mit Visionären ist das so eine Sache: Alexander von Humboldt, der übrigens auf den Tag genau 48 Jahre vor Storm das Licht der Welt erblickte, hat schon früh einen Zusammenhang zwischen Klimawandel und menschlichem Handeln festgestellt und auch bewiesen. Heute werden die USA, deren damaliger Präsident Thomas Jefferson von Humboldt als politisches Vorbild galt, durch Donald Trump von einem Mann regiert, der den Klimawandel leugnet. Braucht es zu viel Zeit, bis visionäre Ideen sich durchsetzen? Zeit, die wir nicht haben? Und bleiben am Ende nur die tragischen Helden übrig?

Das ist eine düstere Frage. Ja, Obama und jetzt Trump, das scheint so gar nicht zu gehen. Da muss man verdammt tapfer bleiben. China versinkt im Dauer-Smog. Wenn da noch jemand den von Menschen gemachten Klimawandel leugnet, kann man nur „Gute Nacht“ sagen. Aber davon dürfen wir uns nicht abschrecken lassen, müssen etwas dagegen setzen. Auch in diesem Punkt ist Hauke Haien ein Vorbild: Er will Land für alle schaffen, verfolgt gemeinnützige Gedanken. Und das ist umso wichtiger, als sich die Gesellschaft in eine andere Richtung zu entwickeln scheint.

von Rüdiger Otto von Brocken

erstellt am 23.Jan.2017 | 09:00 Uhr