Klinikum Nordfriesland : Standorte Husum und Niebüll bleiben erhalten

1 von 1 Foto: stefan petersen 1 von 1

Die politischen Weichen sind gestellt: Die Festlands-Kliniken des Kreises in Husum und Niebüll sollen beide erhalten bleiben und für insgesamt fast 50 Millionen Euro modernisiert werden. Damit sind der angedachte Bau einer neuen Zentralklinik für Nordfriesland und ein Trägerwechsel vom Tisch. Darauf hat sich die große Mehrheit des Kreistages geeinigt, der auch die Gesellschafterversammlung des wirtschaftlich angeschlagenen Klinikums Nordfriesland stellt. Während die Umwandlung der Klinik Tönning in ein Regionales Gesundheitszentrum (wir berichteten) nicht wieder rückgängig gemacht werden kann, ist der Bestand der Insel-Klinik in Wyk dank des Sicherstellungszuschlages des Landes und der Krankenkassen gewährleistet.

Diese Zukunftslösung skizzierten die Fraktions-Spitzen von CDU, SPD, SSW, WG-NF, FDP und Grünen gestern im Gespräch mit unserer Zeitung. Ihr klares Signal: „Wir sind überzeugt, dass wir es schaffen werden, unsere Krankenhausstandorte in einer weiter bestehenden kreiseigenen Krankenhausgesellschaft zu modernisieren, zu entwickeln und ihre Existenz langfristig zu sichern.“ Und: „Auch für den Standort Niebüll sind wir zuversichtlich, mit Hilfe der Landesregierung ergänzende finanzielle Hilfen zu erhalten.“

Der politische Fahrplan sieht nun vor, das Maßnahmen-Paket am 30. Januar noch einmal in einer gemeinsamen Sitzung von drei befassten Kreis-Ausschüssen zu beraten und dann am 10. Februar in einer öffentlichen Sitzung des Kreistages in Husum zu beschließen. Ob der Rettungsplan des Kreistages für das Klinikum Nordfriesland mit den drei verbleibenden Krankenhaus-Standorten dann wie von der CDU vorgeschlagen am 7. Mai bei einem Bürgerentscheid zur Abstimmung gestellt wird, ist noch offen. „Wir möchten die anderen Fraktionen mitnehmen“, betont Manfred Uekermann (CDU). Die haben den Vorschlag aber intern noch nicht beraten.

Den Tag der Landtagswahl in Schleswig-Holstein peilen jedenfalls die drei Insulaner Lars Schmidt, Lasse Lorenzen und Markus Herpich im Zuge ihres Bürgerbegehrens „Zukunft. Grundversorgung Nordfriesland“ an. Ihr Wunschkatalog für die medizinische Versorgung geht aber noch sehr viel weiter als die fraktionsübergreifende Variante und wäre damit deutlich teurer. So fordern sie neben dem Erhalt der drei Kliniken in Husum, Niebüll und Wyk und einer neuen Kreis-Klinik auf Sylt, Geburtshilfe an diesen vier Standorten, eine flächendeckende Hebammen-Versorgung und die Wiedereröffnung der Klinik Tönning.

Dem stellen die sechs Fraktionen des nordfriesischen Kreistages ein umfangreiches Konzept entgegen, das nach ihrer übereinstimmenden Überzeugung eine qualitativ hochwertige medizinische Versorgung für Nordfriesland sichert und auch bezahlbar wäre. Denn für die angepeilten Maßnahmen lassen sich voraussichtlich viele Millionen Euro an Fördergeldern einwerben.

„Wir haben alle Fakten auf dem Tisch und wollen im Interesse der Bevölkerung und der Klinikums-Beschäftigten nicht bis zur Kreistags-Sitzung warten und bereits jetzt Klarheit schaffen und jegliche weitere Verunsicherung beenden“, betont Ulrich Stellfeld-Petersen (SSW). „Wir wollen die derzeitigen Standorte des Klinikums erhalten und zukunftsfähig und wettbewerbsfähig zu machen“, bekräftigt Uekermann. Er sprach von einem klaren Zeichen für die Standort-Erhaltung und Qualitätsverbesserung.

„Derzeit empfangen wir aus Kiel positive Signale, dass unsere Investitionen aus verschiedenen Töpfen gefördert werden können. Allerdings wird von uns Klarheit gefordert, in welche Richtung wir unser Krankenhaus entwickeln wollen. Jede weitere Verzögerung, besonders ein Bürgerentscheid mit wirklichkeitsfremden Wunschvorstellungen, gefährdet die bezahlbare Sicherung der Zukunft unseres Klinikums Nordfriesland“, erläutert Thomas Nissen (SPD). Und, so Uwe Schwalm (Grüne): „Obwohl in Wyk keine Großinvestitionen geplant sind, steht dieser Standort nicht zur Disposition. Gerade für Wyk mit seiner Insellage sind wir sehr sicher, auch ab 2018 weiterhin Sicherstellungszuschläge zu erhalten.“ Die jetzige Klinikums gGmbH in einen Eigenbetrieb des Kreises umzuwandeln, lehnen alle ab, da dies „die Gewährung von Sicherstellungszuschlägen gefährdet“.

„Die Zahlen zeigen, dass wir es ernst meinen“, betont Jörg Tessin (FDP). Das Investitionsprogramm sehe als größte Maßnahme für Niebüll die Sanierung und Optimierung des OP-Bereichs vor. Weitere große Investitionen seien für die Erweiterung der Geriatrie und die Sanierung der Physiotherapie geplant. In Husum stellten ein neues Bettenhaus, die Modernisierung der vorhandenen Stationen, der Neubau einer Sterilgut-Versorgung und ein Dachlandeplatz für den Hubschrauber die größten Einzelmaßnahmen dar.

„Für uns ist ganz klar, dass wir die Zwei-Standorte-Lösung für das Festland beschließen werden und damit alle Überlegungen zum Bau einer zentralen Klinik oder zu einem Trägerwechsel beendet sind“, sagt Michael Lorenzen (WG-NF). Partnerschaften zum Wohl des Klinikums sind nach Vorstellung der Fraktions-Vertreter künftig ausdrücklich nicht ausgeschlossen. Im Zuge der vom Kreistag im März 2016 auf den Weg gebrachten Prüfaufträge (wir berichteten) waren auch strategische Partnerschaften bis hin zur Fusion mit dem Westküstenklinikum in Heide sowie Diako und Maltesern in Flensburg in Erwägung gezogen worden. Das eindeutige Ergebnis: „So etwas ist nicht denkbar“, bilanziert Thomas Nissen für die sechs Fraktionen des Kreistages, die bei der vergangenen Kreiswahl fast 97 Prozent der gültigen Stimmen erhielten.

Handlungsbedarf sehen sie angesichts der aufgrund nicht mehr einzuhaltender Qualitätsanforderungen und fehlenden Personals geschlossenen Stationen auf Sylt, Föhr und in Niebüll in punkto Geburtshilfe. So müssten die Boarding-Angebote besser an die Bedürfnisse der Frauen und Familien angepasst und die Notfallkonzepte weiterentwickelt werden, bei den Rufbereitschafts-Verträgen mit den Hebammen dürften keine zeitlichen Lücken entstehen. Und mit Blick auf die Föhrer Initiative, ein Geburtshaus zu errichten, heißt es unisono: „Der Kreis wird mit seinen Möglichkeiten diese und entsprechende Initiativen, wenn es sie auf Sylt oder in Niebüll geben sollte, unterstützen.“ Parallel dazu soll die Suche nach Hebammen und Fachärzten fortgesetzt werden, um – wenn möglich – stationäre Geburtshilfe-Einrichtungen wiedereröffnen zu können. „Wir versuchen es weiter“, so die Botschaft.



von Jörg von Berg

erstellt am 17.Jan.2017 | 06:00 Uhr