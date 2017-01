BGS-Blocks Bredstedt : Stadt hofft weiter auf Fördergelder

1 von 1 Foto: cch 1 von 1

Die Stadt Bredstedt nimmt beim Thema BGS-Blocks einen neuen Anlauf: Mit Hilfe des CDU-Bundestagsabgeordneten Ingbert Liebing erhoffen sich Bürgermeister Knut Jessen und sein Stellvertreter Christian Schmidt, endlich an Mittel aus der Städtebauförderung zu kommen. Bereits Anfang Mai 2016 hatte die Stadt ihr Interesse am damals ausgeschriebenen Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“ bekundet, zunächst aber keine Rückmeldung erhalten. Erst als Dr. Bernd Meyer, Leitender Verwaltungsbeamter des Amtes Mittleres Nordfriesland, in Kiel nachhakte, kam die Information, dass das Projekt dafür nicht in Betracht käme. „Es hieß, das wäre auch privatwirtschaftlich realisierbar“, sagt Jessen.

„Dabei ist das Programm unter anderem gerade für solche Projekte eingeführt worden“, erklärt Liebing. „Hier könnte attraktiver Wohnraum geschaffen werden, die Nachfrage dafür besteht in Bredstedt.“ Die Städtebauförderung sei ein klassisches Instrument, um einen Missstand, wie die inzwischen unbewohnbaren Gebäude an der Broder-Lorenz-Nissen-Straße und Am Bornbek, zu beseitigen und dort etwas Neues zu schaffen. Zudem sei in den Fördertöpfen so viel Geld wie nie, sagt der Bundespolitiker.

Wie berichtet, bemüht sich die Stadt bereits seit einigen Jahren um die BGS-Blocks. 1974 waren diese für Beamte der ehemaligen Bundesgrenzschutz-Schule in Bredstedt errichtet worden. Ein Großteil der Wohnungen steht schon lange leer, 2015 sind auch die letzten Mieter ausgezogen. Anschließend wurden Strom und Wasser abgestellt, die Häuser verfallen seitdem mehr und mehr. Die Stadt würde sie gern abreißen und auf dem zentral gelegenen Areal, das inklusive des benachbarten Bolzplatzes und der BMX-Bahn etwa zweieinhalb Hektar umfasst, ein Neubaugebiet für Ein- und Mehrfamilienhäuser planen.

Mit der Eigentümerin besteht inzwischen Einigkeit über den Kauf, sagt Jessen. Allerdings zahlt diese noch ein zinsfreies Darlehen beim Bund ab. Etwa 60 Jahre läuft es noch, rund 1,2 Millionen Euro sind noch zu tilgen. Ehemals bestehende Wohnungsbesetzungsrechte der Bundesrepublik Deutschland im Grundbuch sind dagegen inzwischen gelöscht.

Bekommt die Stadt keine Fördergelder für das geplante Neubaugebiet, wird sie sich auch mit keinen zusätzlichen 1,2 Millionen Euro belasten dürfen, sagt der Bürgermeister. Außerdem kämen dann auch noch die Kosten für den Abriss und die Erschließung des Geländes hinzu. Auf ein weiteres Schreiben, in dem die Verwaltung dieses Problem erläutert, habe das Innenministeriums bis heute nicht geantwortet. „Die nehmen uns nicht ernst“, klagt Knut Jessen.

Liebing hofft deswegen auch noch auf eine andere Möglichkeit: Er werde sich informieren, ob die Grundschuld beim Bund reduziert werden kann, sagte er gestern bei einem Ortstermin. Würde die Stadt das Darlehen in der aktuellen Höhe übernehmen, würden die Kosten für das Baugebiet den Ertrag schließlich etwa um das dreifache überschreiten, sagt Christian Schmidt.

von Christopher Chirvi

erstellt am 13.Jan.2017 | 07:00 Uhr