Weiterbildungsmesse : Spitze, wenn’s drauf ankommt: So geht’s

Auf der einen Seite die Schüler, Auszubildenden und Studenten – Regelunterricht und die komprimierte Aufnahme von Wissen sind für sie zusammen der Stressfaktor Nummer eins. Immer mehr Leistung in immer kürzerer Zeit ist gefordert. Ein täglicher Druck, der nicht abnimmt. Vor allem sozial und finanziell benachteiligte Kinder und Familien benötigen da Unterstützung.

Auf der anderen Seite sind Unternehmer permanent auf der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs – womit eine hohe Attraktivität des Betriebes immer wichtiger wird, um in Zeiten des Fachkräfte-Mangels im „Kampf um die Begabten“ zu bestehen. Junge Talente auszubilden und Mitarbeiter zu Spezialisten weiterzubilden – für Unternehmer die Chance, ganz vorne zu sein. Entscheidend ist allerdings das „Wie“. An dieser Stelle kommt die Flensburger Herzog-Akademie mit ihren Geschäftsführern Stephan und Matthias Herzog ins Spiel – genauer: deren Aktion HERZbewegung, die das Projekt „Spitze sein, wenn’s drauf ankommt“ ins Leben gerufen hat. Unter diesem Motto steht Husums erstes soziales Weiterbildungsevent für Schüler, Auszubildende, Studenten, Lehrkräfte, Familien und Unternehmen, das am Donnerstag, 19. Januar, und Freitag, 20. Januar, in der Messe Husum & Congress über die Bühne geht. „Es gilt, junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen, ihr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu steigern, damit sie ihre Potenziale bestmöglich entfalten können“, kündigt Mentaltrainer, Bestsellerautor („Spitze sein, wenn’s drauf ankommt“) und Redner Matthias Herzog an. Schüler, Azubis und Studenten bräuchten mehr Orientierung und vor allem den Impuls, sich mit ihrer Zukunft zu beschäftigen. „Junge Erwachsene mit einer gesteigerten Eigenmotivation und höherem Selbstbewusstsein sind bereit, sich über die eigenen Zukunft Gedanken zu machen“, sagt der gefragte Motivator.

Insgesamt erwarten die Veranstalter an den beiden Tagen rund 4000 Teilnehmer in der Messe Husum (Am Messeplatz 12-18). Im Rahmen von sechs Event-Vorträgen werden Spenden zugunsten von drei sozialen regionalen Kinder-, Jugend- und Sportprojekten gesammelt. Das Konzept sieht vor, dass die Schüler vor und nach einem der Vorträge die Möglichkeit nutzen, die sich vor Ort präsentierenden regionalen Unternehmen an ihren Ständen zu besuchen – Motto der Info- und Kontaktbörse: „Spitzenchancen – bei Spitzenunternehmen“. Während jeweils rund 750 junge Leute im Vortrag sitzen, entdeckt die andere, gleichgroße Gruppe die Möglichkeiten in der Arbeitswelt. Das soziale Weiterbildungs- und Motivationsevent soll künftig alle zwei Jahre in Husum stattfinden.

Wesentliche Bestandteile des Programms sind zwei Impuls-Vorträge, gehalten von Matthias Herzog. Unter dem Titel „Spitze sein, wenn’s drauf ankommt“ offenbaren sich die 13 Charaktereigenschaften, die junge Menschen unterstützen, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten und die Wunschziele zu erreichen. Der erfahrene Speaker stärkt die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen und steigert ihr Selbstbewusstsein. Herzog will seine Zuhörer zum Nachdenken und Handeln anregen, indem sie mehr Eigenverantwortung übernehmen und „Kapitän“ ihres Lebens werden.

Im Event-Vortrag „Typisch – Menschenkenntnis auf einen Blick“ erfahren die Teilnehmer: Wie ticke ich? Wie tickt mein Gegenüber? Was kann ich tun, um mich zukünftig mit anderen besser zu verstehen?

In seinen Vorträgen und Veranstaltungen kombiniert Herzog auf besondere Weise betriebswirtschaftliche, ingenieur- und sportwissenschaftliche Kenntnisse und Erfahrungen. Seine Zuhörer, so heißt es in einer Ankündigung weiter, „erleben unvergessliche Highlights, die bei ihnen positive Veränderungen bewirken“. Emotional, spannend und humorvoll vermittele Herzog praxisnahe Strategien und Methoden mit sofort umsetzbaren Tipps, wie man mit seinen Ressourcen besser umgehen und seine Fähigkeiten entwickeln kann – um wirklich spitze zu sein, wenn es darauf ankommt.

