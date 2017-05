Obere Neustadt in Husum : Sperrung wegen Bauarbeiten

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Petersen 1 von 1

Wegen Bauarbeiten der Stadtwerke an den Versorgungsleitungen muss der Teil der Oberen Neustadt zwischen Schloss- und Gurlittstraße von Montag, 8. Mai, bis Sonnabend, 13. Mai, gesperrt werden. Wer aus Richtung Norden – vom Wasserturm her – in die Stadt will, wird in die Gurlittstraße und anschließend in die Nordhusumerstraße umgeleitet. Aus der Stadt kommend bleibt während der Arbeiten fast alles wie gehabt, denn die Teilsperrung ist von der Schloßstraße aus in Richtung Wasserturm einseitig befahrbar. Das Parken in diesem Bereich sei während dieser Zeit jedoch nicht möglich, sagt Karl-Friedrich Bumb vom Ordnungsamt.

von hn

erstellt am 04.Mai.2017 | 07:00 Uhr