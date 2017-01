Debatte in Husum : Sind verkaufsoffene Sonntage rechtens?

1 von 1 Foto: Müllerchen 1 von 1

Krokusblütenfest, Krabbentage, Automeile oder Oktoberfest: Zu diesen vier Veranstaltungen dürfen in Husum die Geschäfte am Sonntag öffnen. Auch in diesem Jahr, das hat die Husumer Stadtvertretung Ende 2016 beschlossen.

Nun aber sorgt ein Schreiben des Kieler Innenministeriums aus dem Dezember für Wirbel: Demnach sollen die Kommunen nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts künftig noch stärker prüfen, ob das Event wirklich einen verkaufsoffenen Sonntag rechtfertigt. Vereinfacht sagt das Schreiben aus, dass verkaufsoffene Sonntage nicht genehmigt werden dürfen, wenn die Veranstaltung nur vorgeschoben wird, um die Ladenöffnung zu ermöglichen. Außerdem muss die Veranstaltung einen „beträchtlichen Besucherstrom anziehen“ – eine genaue Definition wird allerdings nicht gegeben (wir berichteten).

Dass die vier Husumer Event-Sonntage diesen Kriterien nicht standhalten könnten, befürchtet Peter Cohrs, Sprecher der Werbegemeinschaft, nicht: „Das erwischt uns gut vorbereitet. Alle vier Veranstaltungen haben eine überregionale Wirkung.“ Im Gegensatz zu anderen Kommunen würde Husum auch keine „Alibi-Veranstaltungen“ planen, um einen verkaufsoffenen Sonntag zu rechtfertigen.

Das gilt aus seiner Sicht auch für das Oktoberfest, das im vergangenen Jahr kurzfristig abgesagt worden ist. Stattdessen wurde an diesem verkaufsoffenen Sonntag ein „Herbstmarkt“ auf dem Marktplatz veranstaltet. Und auch die Husumer Automeile – ein Sonntag, an dem in der Husumer Innenstadt verschiedene Automodelle vorgestellt werden – sieht Cohrs als legitimen Grund, die Geschäfte offen zu halten: „Für diese Veranstaltung schließen sich elf Autohändler zusammen“, so der Geschäftsmann. Zudem bedeute „überregionale Wirkung“ aus seiner Sicht nicht, dass das Event Menschen von West- bis Ostküste anziehen müsse, sondern dass es Leute aus der Region nach Husum lockt.

Auch Bürgermeister Uwe Schmitz gibt sich bei diesem Thema recht gelassen: Es sei nicht neu, dass der Sinn und Zweck der Sonntags-Events geprüft werde – damit beschäftige sich das Ordnungsamt regelmäßig. Beispielsweise beim Krokusblütenfest kämen die Besucher ja nicht nur zum Shoppen nach Husum, sondern um sich in Scharen im Schlosspark die Krokusblüte anzuschauen. „Wir sind eine touristisch orientierte Stadt – da halte ich es auch für legitim, wenn sich die Wirtschaft Gedanken darüber macht, mit welchen Veranstaltungen wir Menschen in die Stadt locken können.“

Auf die Frage, ob auch Automeile und Oktoberfest beziehungsweise Herbstmarkt, den Kriterien standhalten, antwortet der Bürgermeister: „Wir werden die aktuelle Erörterung sicherlich zum Anlass nehmen, um mit den Veranstaltern ins Gespräch zu kommen und die Planungen für die Veranstaltungen zu besprechen.“

von Friederike Reußner

erstellt am 06.Jan.2017 | 16:00 Uhr

