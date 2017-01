Erfolgreiches Dorf : Silber für Rantrum auf Bundesebene

1 von 1 Foto: bml 1 von 1

Damit hatte eigentlich niemand so richtig gerechnet, nur im Stillen gehofft. Nun ist es amtlich. Im 25. Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, belegte die Gemeinde Rantrum einen zweiten Platz. Hinter zehn Goldmedaillen-Gewinnern teilt sich Rantrum den Vizetitel mit 16 weiteren Gemeinden. Die hohe Anerkennung wurde Bürgermeister Horst Feddersen und seiner Delegation im Rahmen der internationalen Grünen Woche in Berlin von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt überreicht.

Und heute macht sich der Bürgermeister gemeinsam mit seiner Frau Leni schon wieder auf den Weg nach Berlin. Denn um 16 Uhr beginnt dort der Empfang beim Bundespräsidenten Joachim Gauck. „Ich freue mich schon darauf“, sagt Feddersen und berichtet davon, dass die Preisverleihung eine ganz tolle Sache gewesen sei. „Es ist schon etwas Besonderes, wenn man vor mehr als 2000 Menschen ausgezeichnet wird“, sagt er und weiter: „Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wir waren mit einer Gruppe von gut 50 Leuten da. Alle waren begeistert, auch von der Stadtrundfahrt.“ Es sei zudem sehr, sehr interessant gewesen, mit den anderen Gemeindevertretern ins Gespräch zu kommen und zu sehen, was die so auf die Beine gestellt hätten. „Man lernt ja nie aus, ich kann jedem Bürgermeister nur raten, einmal an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen.“ Rantrum allerdings ist für den nächsten Vergleich gesperrt, die Erstplatzierten müssen eine Runde aussetzen.

Hoffnung machte sich die Rantrumer Gemeindeführung im Sommer vergangenen Jahres schon auf einen vorderen Platz, schließlich war der Landessieg im Wettbewerb „Schönstes Dorf – unser Dorf hat Zukunft“ bereits in der Tasche – und das Dorf durfte dadurch als einziger Vertreter Schleswig-Holsteins am Bundeswettbewerb teilnehmen. Daher wurde im Sommer der Besuch der Bewertungskommission mit Spannung erwartet. Das Gremium setzte sich aus Spitzenkräften unter anderem aus den Bereichen Landfrauenverbände, Landschaftsplanung, Bauern- und Heimatverbänden sowie Mitgliedern des Städtebundes zusammen. 33 Gemeinden, die in die Endrunde gekommen waren, besuchte die Kommission unter Leitung von Elmar Henke, Bürgermeister der Gemeinde Sommerach im bayerischen Landkreis Kitzingen. Veranstalter dieses einmaligen Wettbewerbs ist das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft“ (BMEL). Schirmherr ist Bundespräsident Joachim Gauck.

Teilnahmeberechtigt waren alle deutschen Gemeinden mit bis zu 3000 Einwohnern. 2400 Dörfer nahmen am Wettbewerb teil, 33 Landessieger aus 13 Bundesländern qualifizierten sich schließlich für die Auszeichnungen.

Die 1900-Einwohner-Gemeinde Rantrum hat viel zu bieten – unter anderem 52 Betriebe mit fast 300 Arbeitsplätzen, 43 Vereine und Verbände, fünf Spielplätze, Markttreff, Jugendzentrum, beheiztes Schwimmbad, eigene Schule, Kindergarten, Streuobstwiese, Baumkirche, Naturerlebnisraum, 20 Hügelgräber, Bürgerbus, Bürgerbüro und etwa 200 Kilometer Knicklandschaft. Rantrum führt Auszeichnungen wie „Erholungsort“, „Kulturort“ und „pferdefreundliche Gemeinde“

Nicht ganz unerfahren ist Bürgermeister Horst Feddersen bei der Entgegennahme von hohen Auszeichnungen für

seine Gemeinde. Schließlich landete Rantrum bereits 2001 auf dem ersten Platz im Landeswettbewerb und gleich darauf errang das Dorf den zweiten Platz im damaligen Bundeswettbewerb. „Auch wenn ich das schon kenne, es ist wieder sehr beeindruckend gewesen“, unterstreicht Feddersen.

Der Bundesminister sagte unter anderem anlässlich der Verleihung in Berlin: „Die Bürgerinnen und Bürger unserer 33 Gewinnerdörfer haben mit viel Tatkraft, Ideenreichtum und langem Atem zahlreiche Projekte in ihrer Heimatgemeinde vorangetrieben, um das Leben dort lebenswerter zu machen. Der Dorfwettbewerb ist die größte Bürgerinitiative Europas und zeigt, dass die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements für unsere Dorfgemeinschaft wichtiger denn je ist. Mit dem Wettbewerb setzen wir genau die Potenziale frei, die wir brauchen, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Ich freue mich daher, bei der Festveranstaltung mit 2700 Bürgern aus ganz Deutschland in Berlin die Sieger für ihr unvergleichliches Engagement mit Auszeichnungen in Gold, Silber und Bronze belohnen zu dürfen“. Alle drei Jahre ehrt das Ministerium mit dem Bundesentscheid Dorfgemeinschaften, die sich für ihren Ort und eine lebenswerte Zukunft auf dem Land stark machen.

Unmittelbar nach der Siegerehrung in Berlin rief das Berliner Ministerium gleich zum nächsten, dem 26. Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, auf. Die von den Bundesländern 2018 bestimmten Landessieger nehmen 2019 am Bundesentscheid teil. Eine Jury besucht die Finalisten und vergibt Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie Sonderpreise. Die Preisträger werden auf der Internationalen Grünen Woche 2020 in Berlin im Rahmen eines großen Dorffestes feierlich ausgezeichnet und später bei einem Empfang auf Schloss Bellevue vom Bundespräsidenten geehrt, vermutlich von Walter Steinmeier.

von Ullrich Meißner

erstellt am 31.Jan.2017 | 09:00 Uhr