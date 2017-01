Neues Gremium in der Treenegemeinde : Seniorenbeirat für Schwabstedt

1 von 1 Foto: hem 1 von 1

Es ist geschafft. Die Gemeinde Schwabstedt hatte eingeladen, die Resonanz war positiv – und am Ende ist jetzt der Schwabstedter Seniorenbeirat gegründet. Neben Bürgermeister Jürgen Meyer, der die Besucher an diesem Abend über die Thematik informierte, waren die zweite Vize-Bürgermeisterin Anette Herrig, Sozialausschuss-Vorsitzender Gerd Delle sowie Gemeindevertreter Helge Marxen im Treenehaus dabei. „Ich freue mich, dass so viele hier sind“, sagte der Gemeindechef, „und ich möchte unterstreichen, dass der Seniorenbeirat ein wichtiges Gremium ist, um als Gruppe in die Gemeindevertretung hineinzuwirken.“

Gerd Delle erklärte danach das Verfahren zur Wahl eines Seniorenbeirates und dessen Aufgaben. Die von ihm mitgebrachte Mustersatzung hat vorläufigen Charakter und wird innerhalb des ersten Jahres an die Bedürfnisse des Schwabstedter Seniorenbeirates angepasst. Aus der Zuhörerschaft kam die Frage, wie oft der Rat tagt. „Das obliegt dem Beirat selbst“, erklärte Delle.“ Weitere Nachfrage: „Kann der Seniorenbeirat Fahrten organisieren?“ Eindeutiges Signal des Ausschussvorsitzenden: „Ja – das kann er. Unterstützend können zum zu wählenden Vorstand auch Beisitzer dazugewählt werden.“ Für die Übernahme von Vorstandsämtern erklärten sich dann Uwe Jensen, Sabine Sandow, Holger Brechtel, Annegrete Hensen sowie das Ehepaar Gudrun und Rolf Niemeyer bereit.

Gewählt wurde in offener Abstimmung – und so sieht der vom Bürgermeister ernannte erste Vorstand im Schwabstedter Seniorenbeirat aus: Vorsitzender Holger Brechtel, stellvertretende Vorsitzende Annegrete Hensen, Kassenwart Uwe Jensen, Schriftführerin Sabine Sandow. Ausschuss-Vorsitzender Gerd Delle, der den Seniorenrat für Schwabstedt angestoßen hatte, sagte nach der einstündigen Zusammenkunft: „Ich bin zufrieden mit dem Verlauf dieser Sitzung und biete dem Seniorenbeirat an, sich bei seinen Zusammenkünften und Besprechungen im Treenehaus oder im dortigen Lesesaal zu treffen.“

Auch die Gewählten äußerten sich zufrieden – sie wollen das Dorfleben bereichern und Ansprechpartner sein. Der Seniorenbeirat wird in der nächsten Gemeinderats-Sitzung vorgestellt, die am Donnerstag, 16. Februar, ab 20 Uhr im Schwabstedter Fährhaus stattfindet. Eingeladen zur Gründungsversammlung des Seniorenrates waren alle Einwohner, die das 60. Lebensjahr vollendet haben.





