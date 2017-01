Jugendzentrum Friedrichstadt : Schrottsammler aus Leidenschaft

1 von 1 Foto: ume 1 von 1

Die „Tuula“ gehört mittlerweile auf Treene und Eider zu den bekanntesten Booten. Auch auf der Flensburger Förde gehörte die Holzjolle zu den häufig gesehenen historischen Wasserfahrzeugen – auch wenn sie streng genommen ein Neubau ist.

Besucher des Friedrichstädter Jugendzentrums haben das Boot mit den vier Segeln am teilbaren Mast im Jahr 2012 selbst gebaut. Im Jugendzentrum gibt es nämlich eine Arbeitsgruppe, die in einer wassergeprägten Stadt gut ankommt. Regelmäßig dienstags treffen sich etwa zehn junge Leute im Alter zwischen zehn und 22 Jahren, um das Jugendsegeln und den Bootsbau zu betreiben.

Betreuer Volker Klomann freut sich, dass sein Team beim örtlichen Segelklub mit dem Eigenbau, einer sechs Meter langen Bornholmer Spiegeljolle, untergekommen ist. Reeder der „Tuula“ ist die Jugendstiftung Friedrichstadt. Die Jolle wurde vor fünf Jahren von der Arbeitsgruppe Jugendsegeln aus 22 Millimeter starken Eichenbohlen gebaut, die aus dem Holz heimischer Wälder stammen. Schweiß hat das Projekt gekostet, denn immerhin beliefen sich allein die Materialkosten auf rund 12.000 Euro. Finanziert wurde alles durch Sponsoren und natürlich den Verkauf von Schrott. 20 Tonnen haben die jungen Leute gesammelt und verkauft.

Der Dank an den Segelverein ist groß, da für ein solches Boot sonst nur sehr schwer ein Winterlager zu finden – oder sehr teuer ist. „Das ist ganz toll, die haben ihre Boote beiseitegeräumt, damit wir mit in die Halle kommen konnten“, freut sich Klomann.

Zur Finanzierung des Projektes Jugendsegeln und Bootsbau, sammeln die jungen Leute weiterhin Altmetalle. Auch der laufende Betrieb von „Tuula“ kostet schließlich Geld für die Pflege, die Wintereinlagerung, die Wartung des Trailers und das Ersetzen von brüchigem Material. Gerne nehmen sie auch kleine Mengen Schrott mit oder holen sie mit einem Anhänger ab. Infrage kommen dabei Eisen, Messing, Kupfer sowie Aluminium, auch gereinigte Konservendosen.

Das Altmetall sollte jedoch relativ frei von anderen Anhaftungen, wie zum Beispiel Kunststoffen oder anderen nicht metallischen Materialien sein, damit es weiterverwertet werden kann. Herde, Kühlschränke und Waschmaschinen werden nicht abgeholt. Detaillierte Informationen gibt es beim Jugendpfleger Volker Klomann unter Telefon 04881/937779.

Aber nicht nur durch den Verkauf von Schrott sorgen die Jugendlichen selbst für eine bessere finanzielle Ausstattung. Es gibt auch noch den Förderverein für Jugendarbeit in Friedrichstadt, der die offene Arbeit vor Ort und in den Nachbargemeinden unterstützt. Um diese Aufgabe zu meistern, ist der Verein auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. So werden Gelder durch Veranstaltungen und auch durch das Sammeln von Altmetall generiert. Auch eine Stiftung Jugendarbeit wurde gegründet (www.stiftung-jugendarbeit.de).

Und findig ist das Jugendzentrum, denn noch eine weitere Möglichkeit wurde geschaffen, damit Kapital für Aktionen und die Bootsgruppe reinkommt. Das Jugendzentrum ist bei www.gooding.de als Verein angemeldet. Jeder Einkauf im Internet, der über diese Plattform getätigt wird, bringt Bares in die Kasse des Zentrums – allerdings nur, wenn der Kunde vorher den Verein auswählt. Eine kleine Spende des Onlineshops fließt dann in das Holländerstädtchen. Die Preisgabe von persönlichen Daten ist nicht erforderlich. Alle großen Shops sind gelistet.

Doch nicht nur die „Tuula“ wird gegenwärtig für die Saison klargemacht. „Wir haben auch noch ein zehn PS starkes Stahlmotorboot“, sagt Klomann. Beide Wasserfahrzeuge sollen im Frühjahr wieder in ihr Element gesetzt werden, um auf alle Fälle beim Himmelfahrtsgottesdienst auf dem Westersielzug mit dabei zu sein. Nahezu unbemerkt nahm die Segelgruppe hingegen auch am Brückenfest im vergangenen September in Friedrichstadt teil. „Wir waren mit der Tuula unter der Eiderbrücke, während auf dem Bauwerk dessen 100-jähriges Bestehen gefeiert wurde“, berichtet der Friedrichstädter Jugendbetreuer.

von Ullrich Meißner

erstellt am 26.Jan.2017 | 19:14 Uhr

