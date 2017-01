Fehlentwicklung verhindern : Schobüll soll kein zweites Sylt werden

vergrößern 1 von 2 Foto: Volkert bandixen 1 von 2

Tourismus, Wohnen und Breitband: Zu diesen drei Themen muss so einiges in Angriff genommen werden in Husums attraktivem Ortsteil Schobüll. Im Gespräch mit unserer Zeitung bezieht die Vorsitzende der Schobüller Vertretung, Isabell Thomas, Position. Das Gremium ist nach der Eingemeindung Schobülls im Jahr 2007 installiert worden und aus der früheren Gemeindevertretung hervorgegangen. So können die Schobüller eigene Ideen entwickeln und an Politik und Verwaltung übermitteln.

Isabell Thomas liegt vor allem eines am Herzen: dass Schobüll sich nicht nur als Tourismusort weiterentwickelt, sondern für junge Familien eine attraktive Wohnadresse bleibt: „Und nicht nur für Senioren. Ein Großteil der Schobüller ist heute mehr als 65 Jahre alt.“ Thomas: „Deshalb müssen wir unbedingt unsere Infrastruktur erhalten: mit der Bornschool und ihrer Nachmittagsbetreuung, der Kindertagesstätte und dem Kaufmann.“

Ein anderer wichtiger Punkt betrifft die neun verschiedenen Baupläne, die es für Schobüll gibt. „Diese müssen dahingehend überarbeitet werden, ob alle Gegebenheiten noch zeitgemäß sind. Es geht nicht pauschal darum, dass alle Grundstücke ähnliche Größen erhalten sollen. Doch bei einigen Flächen wäre es eine Überlegung wert, ob diese nicht geteilt werden könnten, um Bauplätze für Familien zu schaffen.“

Isabell Thomas warnt davor, dass es ohne den Zuzug jüngerer Menschen in Schobüll zu „Sylter Verhältnissen“ kommen könnte und dann womöglich „jedes zweite Haus einem Zweitwohnungsbesitzer gehört, der nichts zum Dorfleben beiträgt“ – sie stammt von der Nordseeinsel. „Dort, wo wir steuern können, müssen wir es tun, sonst erkennt eines Tages keiner Schobüll mehr wieder.“

In Nordfriesland werde es keine Industrie geben – freiberuflich tätig sein könne mit einem schnellen Internet aber jeder von jedem Ort aus: Heimarbeitsplätze wären also auch für Schobüll eine Option. „Wir brauchen deshalb ein flächendeckendes Breitbandnetz – auch dies ist eine Voraussetzung dafür, dass junge Familien kommen“, unterstreicht Isabell Thomas. Zudem sei es wohl die Zukunft, Lebensmittel und Medikamente über das weltweite Netz zu ordern – auch im Alter, wenn die Mobilität nicht mehr gegeben sei.

„Bei uns verbringen sehr viele Stammgäste ihren Urlaub. Ein Magnet ist unser Freibad mit Meeresblick – dieses Badeangebot unabhängig von Ebbe und Flut wird genutzt. Das Bad stammt allerdings aus den Sechzigern mit einem entsprechend alten Rohrleitungssystem, sodass ein Neubau immer dringender wird, bevor es zu teuren Reparaturen kommt“, erklärt Isabell Thomas. Das sehen auch Husums Stadtpolitiker so und haben ein neues Schwimmbad bereits auf ihrer Agenda. „Wir möchten die Planung gern mitgestalten“, betont Thomas und denkt an einen Wellness-Bereich inklusive einer Sauna – „das muss heute sein“.

Um an Fördermittel für das Millionen-Projekt zu gelangen, ist es nötig, dass die Gründung einer Lokalen Tourismus-Organisation für den Verein „Husumer Bucht“, die Ämter Südtondern und Mittleres Nordfriesland sowie die Gemeinden Pellworm und Nordstrand vollzogen wird. Bürgermeister Uwe Schmitz geht davon aus, dass dies im ersten Quartal 2017 der Fall sein wird.

Mit Blick auf den „Budenzauber“ in der Nordseestraße – die Gebäude befinden sich teilweise in privater Hand–, wünscht sich die Vorsitzende ebenfalls Veränderungen – auch mit dem Ziel einer ansprechenderen Optik. „Beim Schwimmbad könnte es doch Eis und Currywurst geben, und dort ein schönes Restaurant mit guten Fischangeboten entstehen.“ Der Campingplatz – im Gegensatz zum Schwimmbad mit seinem Gelände nicht Eigentum der Stadt – , ist für Isabell Thomas ein weiteres Areal, das zeitgemäßer gestaltet werden muss. Denn: „Schobüll ist tourismusfördernd und mit Wald und Meer sogar ein Naherholungsort für Husumer.“ Und: „Wenn der Dockkoog umgestaltet wird, sollte unbedingt der Fahrradweg nach Schobüll verbessert werden, damit man den einen mit dem anderen Erlebnisort verbinden kann.“

Bei einer anderen Sache rückt die engagierte Frau die Bürgerinnen und Bürger in den Fokus. „Wir brauchen für uns Schobüller einen Gemeinschaftsraum, der von Vereinen, aber auch wie eine Art Kursaal genutzt werden kann, um beispielsweise Urlauber zu Vorträgen über Sturmfluten einzuladen. Ich kann mir vorstellen, einen solchen Raum in ein neues Schwimmbad zu integrieren. Unser jetziger Treffpunkt, das Haus Kiesselbach, ist einfach zu sanierungsbedürftig.“

von Simone Schlüter

