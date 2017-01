Eintrittskarte für soziale Teilhabe : Schluss mit der Zettelwirtschaft

1 von 1 Foto: wag 1 von 1

Ein achtjähriger Junge wühlt hektisch in seinem sowieso schon überfüllten Ranzen. „Der muss doch irgendwo sein“, murmelt er. Mit „der“ meint er den Bildungsgutschein, den er abgeben muss, um am Mittagessen in der Schulmensa teilnehmen zu können. Eine Szene, die mit Sicherheit viele Kinder und Jugendliche aus finanziell schlechter gestellten Familien kennen. Doch damit soll jetzt Schluss sein, denn statt viele einzelne Papiergutscheine in Schulen, Kitas oder Vereinen auf den Tisch legen zu müssen, brauchen sie künftig nur noch ihre Bildungskarte vorzeigen. Sie ist so groß wie ein moderner Personalausweis und passt in jedes Portemonnaie und jede Hosentasche.

Diese kleine elektronische Plastikkarte geht in Nordfriesland zum 1. März an den Start. Gedruckt wird sie in der kommenden Woche. Als achte Kommune in Schleswig-Holstein setzt der Kreis damit auf ein modernes Verfahren für die Leistungen aus dem so genannten Bildungs- und Teilhabepaket (BuT). Die Bildungskarte soll rund 4800 anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Bildungs- und Teilhabeleistungen erleichtern. Zudem sollen durch das papierlose Verfahren auch die Leistungsanbieter profitieren und der Verwaltungsaufwand sinken.

Seit 2011 hat der Nachwuchs einen Anspruch auf das BuT, wenn die Eltern Arbeitslosenhilfe II, Sozialhilfe, Wohngeld, Kinderzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Jedes der berechtigten Kinder in Nordfriesland erhält bisher pro Monat einen Gutschein im Wert von zehn Euro. Er kann zum Beispiel für Vereinsbeiträge, Musikunterricht und Jugendfreizeiten eingesetzt werden. Auch für das Mittagessen in Kita oder Schule und für Schulausflüge gibt es bisher Gutscheine.

Da die meisten Sozialleistungen alle sechs Monate neu beantragt werden müssen, wurden all diese Papierbögen zweimal im Jahr als Anlage zum Bewilligungsbescheid versandt. Auf der künftig eingesetzten Plastikkarte stehen der Name des Kindes und die Kartennummer. Foto, Magnetstreifen oder Datenchips gibt es nicht. Kita, Schule oder Verein notieren sich Name und Nummer und geben Daten sowie Preis der Leistung in eine passwortgeschützte Datenbank im Internet ein. Diese wird von der Firma Sodexo betrieben.

„Der Kreis prüft die Leistungs-Aufstellung und zahlt die Beträge dann an Sodexo aus. Anschließend überweist das Unternehmen den Anbietern ihr Geld. Damit ersparen wir ihnen und uns die bisherige Zettelwirtschaft mit teils Hunderten von Gutscheinen“, erklärt Axel Scholz vom Fachbereich Arbeit der Kreisverwaltung. Nach seiner Statistik beteiligen sich mittlerweile rund 85 Schulen, 110 Kindergärten und 400 Vereine daran, Kindern die BuT-Leistungen zu ermöglichen. Die Wahl fiel auf Sodexo, weil bereits mehrere Kreise im Land Kunden bei der französischen Firma sind – darunter auch Schleswig-Flensburg – und diese weiterempfohlen haben, so Scholz. „Wenn wir beim gleichen Anbieter sind, wird auch die Abrechnung bei Kindern einfacher, die an der Kreisgrenze wohnen und bei einer Schule oder einem Sportverein im Nachbarkreis angemeldet sind.“

Mit der Hoffnung, das Durcheinander an den Kreisgrenzen zu entwirren, hat sich Nordfriesland für die Umstellung entschieden. „Das Gutscheinsystem selbst hatte sich bei uns jedoch bewährt“, erklärt Landrat Dieter Harrsen. „Es war sogar eine Erfolgsgeschichte“, fügt Kreissprecher Hans-Martin Slopianka hinzu. Während andere Landkreise darüber klagten, dass die Gutscheine zu wenig genutzt werden, nahmen die Nordfriesen das Angebot sehr gut an. 90 Prozent aller berechtigten Eltern haben die Leistungen für ihre Sprösslinge beantragt. Dafür hat der Kreis aber auch einen besonderen Trick benutzt: „Wir haben ein Antragsverfahren entwickelt, bei dem wir bereits im Vorwege angekreuzt haben, dass der Antragsteller seinen Anspruch Bildungsgutscheine nutzen will“, so Harrsen. „Damit wurde gleich eine Hürde abgebaut und die Leute müssen nicht extra auf diese Textpassage achten. Im Gegenteil: Nur wer partout keine Bildungsgutscheine haben will, muss dieses Kreuzchen wieder rausnehmen“, erklärt Slopianka. Nordfriesland war bundesweit Vorreiter für diese Vorgehensweise, die mittlerweile auch andere Kreise übernommen haben.

Knapp 1,2 Millionen Euro hat der Kreis Nordfriesland im Jahr 2016 für Leistungen des Bildungspakets ausgezahlt. Den größten Posten machte mit 28 Prozent die Mittagsverpflegung aus, dann folgen der Schulbedarf mit 23 Prozent und Ausflüge mit 19 Prozent. In die Schülerbeförderung flossen neun Prozent, in die Teilhabe am sozialen Leben elf Prozent und in die – nur unter engen Voraussetzungen zuschussfähige – Lernförderung zehn Prozent.

Informations-Veranstaltungen geplant

Schulen, Kitas und Vereine müssen sich bei der Sodexo-Datenbank registrieren. Um ihnen den Umstieg zu erleichtern, lädt der Kreis sie zu fünf Informations-Veranstaltungen ein. Sie finden vom 31. Januar bis zum 2. Februar in Husum und Niebüll statt. Darüber hinaus werden den Anbietern Leitfäden zur Verfügung gestellt, die die Registrierung und das Abrechnungssystem erklären. Die schon versandten Gutscheine sind auch nach dem 1. März noch gültig und können bis zum aufgedruckten Ablaufdatum eingelöst werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.nordfriesland.de/bk.

von Patricia Wagner

erstellt am 14.Jan.2017 | 17:00 Uhr

