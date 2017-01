Ausflugsziel für Windmesse-Besucher : Rege Bautätigkeit auf dem Testfeld

1 von 1 Foto: ume 1 von 1

Wer häufig die B 5 im Süden Husums mit dem Auto befährt, wird immer wieder beim Blick aus dem Fahrzeug etwas Neues entdecken. Denn im Windkraft-Testfeld Südermarsch laufen die Bauarbeiten gegenwärtig auf Hochtouren. Bis spätestens zum Sommer dieses Jahres sollen alle sechs Windkraft-Anlagen stehen und Strom einspeisen. Holger Arntzen, Geschäftsführer der Windtestfeld-Nord und von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland, ist darüber froh, denn er sieht darin auch ein Schaufenster für die diesjährige Windmesse Husum. Wie schon vor zwei Jahren wird Arntzen unter anderem Bustouren in das Testfeld vom Messezentrum aus begleiten, um die einzelnen Anlagen vorzustellen. Zufrieden ist er darüber, dass Prototypen in unmittelbarer Nähe einer Messe begutachtet werden können – und nicht, wie anderen Orts, nur auf dem Papier oder als Modell.

Noch immer am auffälligsten ist die Sky-Anlage mit einer Nennleistung von 3,4 Megawatt, denn dabei handelt es sich dabei um einen Zweiflügler. Bereits 2015 war die Anlage fertig geworden, und erregte viel Interesse bei den Messebesuchern. Schließlich wurde ein Teil des Turms aus Betonfertigteilen errichtet. Nur dessen oberer Teil erhielt einen metallenen Aufsatz. Und am Turm wurden dann das Maschinenhaus und die Rotoren in die Höhe gezogen – ohne einen Extra-Kran. Mittlerweile ist eine 4,2 Megawatt starke Enercon-Windkraftanlage mit 126 Meter Rotordurchmesser hinzugekommen, Vorgesehen ist sie für mittlere Windstandorte. Enercon will einen neuen Generator testen, der auch bei schwachem Wind ordentlich Leistung abgibt. Auch eine Siemens mit 3,3 MW (130 Meter Rotordurchmesser) steht schon.

Unmittelbar neben der Bundesstraße ist das Fundament für eine Nordex mit 3,3 MW-Leistung und 131 Meter Rotordurchmesser fertiggestellt, und der Kran für den Bau des Turms und der Montage der Rotoren und des Maschinenhauses wird gerade zusammengebaut. Neu an diesem Typ ist die Lärmreduzierung. Der Schall soll erheblich geringer sein. Weiter werden eine General Electrics mit 3,2 (120 Meter) und eine Senvion mit 3,4 MW-Leistung (30 Meter) errichtet.

„Wenn wir keine Wetterkapriolen bekommen, dann sollte laut den Planungen auch das neue Umspannwerk von Siemens im Februar seinen Betrieb aufnehmen können“, sagt Arntzen. Das Besondere an dieser Anlage: Eigentlich sind sechs Umspannwerke unter einem Dach, denn jede einzelne Windkraftanlage verfügt dort über separate Schaltstände. Kurz vor der Fertigstellung wird noch ein Strommast erneuert. Dann könne eigentlich das Werk geschaltet werden, ist Arntzen zuversichtlich. Die Frage, warum der auch in Husum ansässige Anlagenhersteller Vestas nicht auf dem Testfeld vor der eigenen Haustür vertreten ist, ist schnell zu beantworten: „Als es dort eingerichtet wurde, hatte Vestas keine Prototypen“, sagt der Geschäftsführer.

Sollte es ein weiteres Testfeld geben, dann dürfte das Unternehmen sicherlich mit von der Partie sein, formuliert es Arntzen. Doch ob es tatsächlich ein weiteres geben werde, sei noch nicht sicher. Allerdings ist der Geschäftsführer vorsichtig optimistisch. Denn die Vorteile des Areals in der Südermarsch sind unbestritten. Damit beispielsweise ein neuer Anlagentyp zertifiziert werden kann, muss der Hersteller nachweisen, dass er eine bestimmte Zeit unter Volllast gelaufen ist. In der Südermarsch können schon nach vier Monaten rund 1000 Volllaststunden erreicht werden, im Binnenland muss sich eine Anlage dafür im Schnitt neun Monate im Wind drehen.

Neben den politischen Vorgaben hängt die Einrichtung eines weiteren Testfeldes auch von der Entwicklung der Pachtpreise und des zur Verfügung stehende Areals ab. Arntzen erläutert, dass gegenwärtig Pachtpreis für Mühlenstandorte im Mittel bei vier bis sechs Prozent des Jahresumsatzes liegen. Und dies sei Testanlagenbetreibern eindeutig zu hoch, zumal diese Windkraftanlagen spätestens nach zwölf Jahren wieder abgebaut werden. Im Regelfall bleibt eine „normale“ Anlage aber mehr als 20 Jahre in Betrieb.

von Ullrich Meißner

erstellt am 06.Jan.2017 | 12:00 Uhr

