Nachwuchs ist Mangelware : Projektchor will zum Jubiläum singen

Zwei große Jubiläen werfen schon jetzt ihre musikalischen Schatten voraus: Der Männerchor Bredstedter Liedertafel von 1842 feiert im Sommer sein 175-jähriges Bestehen, zeitgleich blickt der Nordfriesische Sängerbund auf 150 bewegte Jahre zurück. Da der Sängerbund, dem aktuell 20 Chöre mit rund 700 Mitgliedern angehören, 1867 beim 25-jährigen Chorjubiläum in Bredstedt gegründet wurde, konnten „runde Geburtstage“ schon oft gemeinsam mit der Liedertafel gefeiert werden. So soll es auch diesmal sein: Anlässlich des Doppeljubiläums sind zwei Festkonzerte geplant – am Sonntag, 9. Juli, in der BGS-Halle in Bredstedt und am 15. Juli in der Husumer Marienkirche.

Das Programm möchte ein Projektchor aus rund 40 Sängerinnen und Sängern gestalten, die ganz unterschiedlichen Chören angehören und aus dem gesamten Kreisgebiet stammen. Sie eint nicht nur die Freude am Singen, sondern auch der Ehrgeiz, als Nordfrieslandchor gemeinsam etwas Großes auf die Beine zu stellen. Die Idee ist nicht neu: Bereits im Jahr 2010 fanden sich anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Kreises mehr als 70 Sänger aus allen Teilen zusammen, um sich gesanglich auf das Ereignis einzustimmen. Das in zwei Konzerten gefeierte Ergebnis stieß auf so gute Resonanz, dass etliche Teilnehmer freiwillig in die Verlängerung gingen. Zwei Jahre später trat der Chor noch einmal zum 150-jährigen Bestehen des Sängerbundes Schleswig-Holstein auf und gestaltete gemeinsam mit Eiderstedter Chören ein Konzert in der Oldensworter Kirche. Danach war dann erst einmal Schluss.

Was damals so wunderbar funktioniert hat, erfährt nun eine Neuauflage: Genau wie damals treffen sich nun schon seit mehr als einem Jahr rund 40 Sängerinnen und Sänger einmal im Monat sonnabends in Bredstedt, in der Aula der Landwirtschaftsschule. Unter Leitung von Alexander Buchner studieren sie unter anderem Mozarts „Nachtmusik“ ein, Storms „Die Stadt“ sowie geistliche Chorwerke von John Rutter. Noch ein bisschen ungewohnt, dafür aber für die meisten umso reizvoller, sind die Proben zu einigen modernen Songs: Das lustige Lied der Kuh „Mona Muh“ von Maybebop ist genauso eine große Herausforderung wie der Hit von Annett Louisan „Drück die 1“.

„Das werden wieder tolle Konzerte“, meint der Vorsitzende des Nordfriesischen Sängerbundes. Dennoch kommt auch Johannes Hahn um eine Feststellung nicht herum: Fast alle Projektteilnehmer sind bereits in einem gesetzteren Alter. Junge Stimmen sucht man vergeblich. Hahn ist sich bewusst, dass dieses Problem alle Gesangsvereine betrifft. Auch in Nordfriesland verschwinden immer mehr Chöre mangels Masse von der Bildfläche. „Alle leiden unter der zunehmenden Überalterung“, weiß Sigrid Hornburger. Die Vorsitzende im Sängerkreis V im Sängerbund Schleswig-Holstein nimmt gemeinsam mit Johannes Hahn am Projektchor teil und kennt die meisten Teilnehmer schon seit Jahren. Umso begeisterter begrüßen die Beiden ein neues Gesicht, das bei der ersten Probe des Jahres in Bredstedt überraschend auftaucht, sich mit „Paul“ vorstellt und zur Freude aller seinen Namen in die Liste der Tenöre einträgt. „Das passiert wirklich nur noch ganz selten, dass mal jemand Neues zu uns stößt“, sagt Johannes Hahn.

Die Hoffnung, dass der Projektchor das Nachwuchsproblem lösen könnte, weil man sich hier nur für einen vorher festgelegten Zeitraum trifft und der Aufwand daher für alle überschaubar ist, hat sich bisher nicht erfüllt. Nun hoffen die Verantwortlichen darauf, dass der Funke bei einem der Konzerte überspringt und die Gesangsvereine danach eine Renaissance erfahren. Derzeit haben potenzielle Neueinsteiger im Kreis noch eine relativ große Auswahl. Neben einigen gemischten gibt es reine Männer-, Frauen- und Kinderchöre. Die einen studieren vorwiegend geistliche und klassische Werke ein, die anderen singen Shantys, Gospels oder Popsongs. Daher gilt auch: Sollte der Chor vor Ort nicht das gewünschte Repertoire bieten, so empfiehlt sich ein Blick auf den und beim Sängerkreis V und die Auswahl , die im Internet beim Nordfriesischen Sängerbund zu fonden ist (www.nf-saengerbund.de) .



