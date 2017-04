Platz für neuen Anbau schaffen

vergrößern 1 von 1 Foto: HHR 1 von 1

Jetzt haben bei Möbel-Jessen an der B 5 in Breklum die Abbrucharbeiten älterer Gebäudeteile neben dem Haupthaus begonnen. Dabei fallen dem Bagger das ehemalige Küchenstudio, der kleine Geldautomatenraum der Sparkasse und das Café zum Opfer. Im Herbst soll alles fertig sein, dann wird auf der rund 1000 Quadratmeter frei gewordenen Fläche ein dreigeschossiger Neubau stehen. Das neue Küchenstudio wird in der zweiten Etage zu finden sein. „Unser Verkauf läuft weiter, vielleicht stört aber ein bisschen der Baulärm“, so Verkaufsleiter Arne Brodersen.



von Stephan Bülck

erstellt am 10.Apr.2017 | 16:22 Uhr