4. Husumer Jazzfest : Pauken mit Trompeten

„Jazz bedeutet Kreativität, Spontanität und Improvisation. Mit keinem anderen Stil können sich Schüler und Studenten freier ausdrücken und vor allem ausprobieren als mit der Jazzmusik“, sagt Michael Langkamp und seine Augen leuchten. Er muss es wissen, denn er ist nicht nur Jazz-Trompeter, sondern koordiniert auch den Studiengang Jazz an der Hochschule für Musik und Theater (HfMT) in Hamburg. Langkamp ist nach Husum gekommen, um eine Kooperationsvereinbarung der besonderen Art zu besiegeln: Das Husumer Jazzfest wird in diesem Jahr zum ersten Mal unter Mitwirkung der HfMT veranstaltet.

„Damit haben wir eine klassische Win-win-Situation“, erklärt der Leiter der Kreismusikschule Nordfriesland, Henning Bock. Zusammen mit Saxofon- und Klarinettenlehrer Thomas Vester organisiert er die vierte Ausgabe des Jazzfestes, das am Sonnabend, 11. März, im Rittersaal des Schlosses vor Husum stattfindet. „Das Jazz-Ensemble der Hochschule bekommt eine Bühne nördlich von Hamburg und unsere Schüler profitieren von den Workshops unter der Leitung der Studenten“, führt Bock aus. Die Zusammenarbeit zwischen den Jazzfest-Initiatoren und der Hamburger Hochschule gilt für einen unbefristeten Zeitraum.

Nach wie vor ist es erklärtes Ziel der Organisatoren, dass Nachwuchs-Ensembles die Chance bekommen, vor großem Publikum aufzutreten. Darüber hinaus sollen Schüler für Jazzmusik begeistert werden und Anregungen zur Interpretation und Spielweise mit nach Hause nehmen. „Und die Studenten lernen dabei, wie sie Wissen effektiv vermitteln“, fügt Langkamp hinzu. Geplant ist eine dreistündige Gesangs-Werkstatt mit Cleo Steinberger und David Grabowski, die am 11. März um 14 Uhr beginnt. Die beiden Studenten haben sich in der Jazz-Szene bereits einen Namen gemacht.

Um 19 Uhr beginnt dann das Konzert. Den Auftakt machen „The Shells“. Das Frauentrio Milla Kay, Birgid Jansen und Sandra Hempel präsentiert unter dem Motto „Sweet dreams & other stories“ akustischen Pop-Jazz. Danach werden Sängerin Cleo Steinberger und Gitarrist David Grabowski mit ihrem „Tribute to Ella Fitzgerald and Joe Pass“ den beiden Musik-Legenden huldigen, indem sie Jazz-Standards auf zeitlos eindringliche und sensible Weise interpretieren. Darüber hinaus werden den Zuhörern im Rittersaal die Ergebnisse des Workshops präsentiert.

Thomas Vester hofft, dass sich die Musikfreunde abends noch zu einer Art Jazz-Session im Husumer Kulturkeller treffen. „Da gibt es die richtige Jazz-Atmosphäre wie sie im Buche steht“, schwärmt er.

Und noch eine Besonderheit haben die Organisatoren zu verkünden: Gestalter Uli Heid hat eigens für das Husumer Jazzfest eine Homepage kreiert, die Interessierte unter www.jazzfest-husum.de mit allem rund um die Veranstaltung versorgt. Die Seite ist noch im Aufbau und wird voraussichtlich in zwei Wochen freigeschaltet.

Gibt es Pläne für die Zukunft? „Ja“, sagt Henning Bock augenzwinkernd. „Die Veranstaltung kommt gut an. Unsere Idee ist, das Fest vielleicht auf zwei Tage auszuweiten.“ Das hinge allerdings auch davon ab, wie viele Sponsoren man dazubekäme. Zurzeit wird das Jazzfest von der Nospa-Kulturstiftung unterstützt.







Karten für das Jazzfest sind im Vorverkauf ab dem 6. Februar in der Husumer Schlossbuchhandlung zu haben.

von Patricia Wagner

erstellt am 28.Jan.2017 | 12:00 Uhr