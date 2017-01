Glätte-Wochenende : „Patienten am laufenden Band“

1 von 1 Foto: frr 1 von 1

Das Blitzeis und seine Folgen: Besonders das historische Kopfsteinpflaster in einigen Straßen der nordfriesischen Kreisstadt war am Vormittag des vergangenen Sonnabends (7. Januar) für Fußgänger äußerst gefährlich, denn es hatte die Qualität einer spiegelglatten Eisfläche. Nun konnte nicht jeder, trotz der Empfehlung von offizieller Seite, wegen der Glätte zu Hause bleiben: Und so kam es in Husum zu einer sehr großen Zahl von Verletzten aufgrund von Stürzen. Denn glatt war es auch auf allen anderen Wegen – und so Mancher musste schließlich zur Arbeit oder ganz dringend zum Einkaufen. Rund 60 Nordfriesen mussten allein im Husumer Krankenhaus behandelt werden. Sie erlitten Knochenbrüche und Platzwunden. „Das war wirklich Wahnsinn. Die Patienten kamen am laufenden Band“, erklärte Claudia Thomsen auf Anfrage, die an der Information der Klinik arbeitet und am Sonnabend Dienst hatte.

Glatteis war auch die Ursache für zwei Autounfälle in Husum, bei denen glücklicherweise keine Menschen zu Schaden gekommen sind. So war um 7.45 Uhr ein Autofahrer in der Osterhusumer Straße gegen einen Bordstein gerutscht – laut Polizeiangaben hatte der Mann seine Geschwindigkeit allerdings nicht der Witterung angepasst. Um 9.50 Uhr endete eine Autofahrt an der Kreuzung Osterende/Friedrichsberg auf einer Verkehrsinsel, wobei der ins Rutschen geratene Wagen ein Verkehrszeichen umknickte. In Friedrichstadt stürzte um 20.20 Uhr in der Tönninger Straße ein Radfahrer wegen der Eisglätte: Er fiel von seinem Drahtesel und so unglücklich gegen ein Brückengeländer, dass auch Verletzungen im Gesicht die Folge waren.

Im Gegensatz zum Rettungsdienst hielten sich die Einsätze der Feuerwehr in Grenzen. „Durch die rechtzeitige Warnung sind die Leute zu Hause geblieben, die konnten, die anderen waren vorsichtig unterwegs“, sagte Kreiswehrführer Christian Albertsen auf Nachfrage.

